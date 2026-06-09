Những người nộp thuế dưới đây sẽ bị cưỡng chế trích tiền để thu hồi nợ thuế

Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai vừa công khai danh sách các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng và tổ chức tín dụng. Trong các quyết định được công khai, người nộp thuế có tài khoản mở tại nhiều ngân hàng như Vietcombank, Agribank, VietinBank và một số tổ chức tín dụng khác bị yêu cầu thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Theo các quyết định được Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai ban hành, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh bị áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức trích tiền trực tiếp từ tài khoản mở tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Cơ sở pháp lý được cơ quan thuế viện dẫn gồm Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Theo nội dung các quyết định cưỡng chế, lý do áp dụng biện pháp này là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Cơ quan thuế yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở tài khoản thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế để nộp vào ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, trường hợp số dư trên tài khoản của người nộp thuế thấp hơn số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải thực hiện trích số tiền còn lại sau khi trừ số dư tối thiểu để duy trì tài khoản. Đồng thời tiếp tục theo dõi và trích tiếp các khoản tiền phát sinh trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định cưỡng chế còn hiệu lực.

Theo quy định tại các quyết định được công khai, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế là 30 ngày kể từ ngày ban hành.

Dưới đây là danh sách người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng theo thông báo của Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai:

Tổng hợp từ dữ liệu của Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai.



