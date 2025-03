Những người thích ăn 8 món này thường sống thọ, hiếm khi bị bệnh

Cả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm dân gian đều cho chúng ta biết rằng một số loại thực phẩm chính là bí quyết trường thọ do có giá trị dinh dưỡng phong phú và lợi ích cho sức khỏe.

8 loại thực phẩm sau đây có thể giúp giảm bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Bạn nên mua và ăn thường xuyên.

1. Táo đỏ

Táo đỏ được biết đến là sản phẩm cao cấp có tác dụng “bổ khí, dưỡng huyết, an thần”. Nó giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và vitamin E, có thể làm giảm tác hại của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch và tăng cường khả năng miễn dịch.

Ăn một lượng vừa phải táo đỏ mỗi ngày không chỉ cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể mà còn giúp điều hòa nhiều chức năng khác nhau của cơ thể. Táo đỏ giúp cơ thể được thư giãn, giảm căng thẳng và lo âu nên chất lượng giấc ngủ được cải thiện. Thành phần của táo đỏ có chứa các hợp chất tự nhiên giúp thư giãn thần kinh, giảm stress hiệu quả. Vì thế, ăn táo đỏ trước khi đi ngủ giúp giảm mất ngủ và mang lại giấc ngủ sâu, ngon giấc hơn, là nền tảng cho tuổi thọ con người.

2. Mật ong

Mật ong là thực phẩm dinh dưỡng tự nhiên, giàu vitamin, khoáng chất và enzyme, có tác dụng nuôi dưỡng làn da, làm ẩm phổi và ruột, bổ sung năng lượng. Ăn mật ong ở mức độ vừa phải có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thụ, làm chậm quá trình lão hóa.

Cho dù dùng trực tiếp hay làm gia vị, mật ong đều là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh.

Tuy nhiên, nhóm người mắc bệnh huyết áp và đường trong máu không nên dùng mật ong. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi hay những ai có bệnh về đường tiêu hóa cũng cần cẩn trọng vì có thể dẫn tới những tác hại khôn lường.

3. Trà

Trà được mệnh danh là “thực phẩm trường thọ”, giàu polyphenol, axit amin và các thành phần khác có tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn, hạ lipid máu và giảm cân.

Uống trà thường xuyên có thể giúp thanh nhiệt, giải khát, sảng khoái tinh thần và làm chậm quá trình lão hóa . Cho dù là trà xanh, trà đen hay trà ô long, chúng đều có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

4. Rong biển

Rong biển giàu vitamin, khoáng chất, protein và các chất dinh dưỡng khác, có tác dụng chống lão hóa, chống oxy hóa, hạ lipid và điều hòa miễn dịch.

Ăn rong biển thường xuyên có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch, điều hòa cân bằng axit-bazơ của cơ thể và duy trì sức khỏe làn da. Thực phẩm từ rong biển như tảo bẹ và rong biển là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh.

5. Đậu

Đậu là nguồn protein thực vật chất lượng cao. Chúng giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác giúp hạ lipid máu, điều hòa lượng đường trong máu và ngăn ngừa các bệnh như ung thư ruột kết.

Ăn đậu thường xuyên có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức mạnh thể chất. Dù là đậu nành, đậu xanh hay đậu đỏ, chúng đều có thể cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể.

6. Mộc nhĩ

Mộc nhĩ giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác, có tác dụng hạ lipid máu, điều hòa lượng đường trong máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ăn mộc nha thường xuyên có thể giúp làm đẹp da, tăng cường khả năng miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, hay những ai có vấn đề về tiêu hóa nên cẩn trọng khi sử dụng thực phẩm này vì nó có tính hàn.

7. Cá biển

Cá biển giàu protein chất lượng cao, axit béo không bão hòa, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác, có tác dụng hạ lipid máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch, thúc đẩy sự phát triển của não bộ.

Ăn cá biển thường xuyên có thể giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ thị lực và làm chậm quá trình lão hóa. Các loại cá biển như cá hồi, cá ngừ, v.v. đều là những lựa chọn rất tốt.

8. Sữa

Sữa là thực phẩm dinh dưỡng hàng ngày chính. Nó giàu protein cao, chất béo dễ hấp thụ và lactose. Nó có thể tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, do đó có tác dụng chống lão hóa .

Uống sữa điều độ mỗi ngày rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

*Nguồn: Sohu