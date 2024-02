Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Dù chỉ là triết lý phương Đông, nhưng thế giới đã chứng kiến rất nhiều người sinh năm Thìn có danh tiếng với sự nghiệp rộng mở, không chỉ ở châu Á mà còn cả các châu lục khác. Dưới đây là những người nổi tiếng thế giới sinh năm Thìn thành công ở những lĩnh vực khác nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Vladimir Putin chào đời ở Leningrad vào ngày 7/10/1952. Sau khi tốt nghiệp Đại học quốc gia Leningrad, ông bắt đầu sự nghiệp tại Cơ quan An ninh quốc gia (KGB) với tư cách là sĩ quan tình báo vào năm 1975.

Ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga hai nhiệm kỳ liên tiếp giai đoạn 2000 – 2008 và Thủ tướng Nga từ năm 2009 đến 2012. Năm 2012, ông tái tranh cử tổng thống và đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 tỷ lệ phiếu bầu áp đảo. Năm 2018, chính trị gia này tiếp tục được người dân Nga tín nhiệm lựa chọn làm tổng thống của đất nước thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa với tỷ lệ phiếu bầu 77%.

Trong thời gian đắc cử, ông Putin đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên chính trường. Ông được giới truyền thông khen ngợi vì đã phục hồi sức mạnh của "gấu Nga", có đóng góp lớn trong việc tái cơ cấu quyền lực và tạo dựng vị thế của nước Nga.

Chèo lái con tàu nước Nga vượt sóng gió, bão bùng, ông Putin đã đưa nền kinh tế Nga thoát khỏi cơn khủng hoảng, phát triển vượt bậc với GDP tăng trưởng vượt kỳ vọng.

Ông được rất nhiều người ngưỡng mộ vì khả năng làm việc phi thường. Một ngày làm việc của ông tại Điện Kremlin thường kéo dài qua đêm và kết thúc vào rạng sáng hôm sau, mặc cho lịch di chuyển dày đặc.

Ông Putin nổi tiếng với niềm đam mê võ thuật, đặc biệt là judo. Ông thích cưỡi ngựa và không hề ngại lái máy bay chiến đấu, lái tàu thủy, xe tăng.

Năm 2007, ông Putin được Tạp chí Time bình chọn làm Nhân vật của năm. Năm 2015, nhà lãnh đạo Nga đứng đầu trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới cũng của tạp chí này. Tạp chí Forbes cũng bầu chọn ông Putin là người quyền lực nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2013 đến năm 2016.

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo Luis Nazario de Lima

Ronaldo ăn mừng sau khi ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết với Đức năm 2002. Ảnh: Getty Images

Ronaldo de Lima sinh ngày 18/9/1976 tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Anh là một cựu cầu thủ bóng đá từng chơi ở vị trí tiền đạo và được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

“Người ngoài hành tinh” chính là biệt danh được dùng để mô tả kỹ năng chơi bóng đáng kinh ngạc của cầu thủ này. Ronaldo là một chú rồng nổi tiếng khác luôn đứng đầu thế giới trong danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế kỷ 20. Người hâm mộ môn “thể thao vua” chắc hẳn không thể nào quên tốc độ phi thường của Ronaldo cũng như cách anh “dính” bóng với kỹ thuật rê bóng đáng kinh ngạc và sức mạnh trong mỗi cú sút.

Với tài năng vượt trội, Ronaldo đã đạt được vô số chiến thắng và phá nhiều kỷ lục cùng các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở châu Âu như Barcelona, ​​Inter Milan, Real Madrid và AC Milan. Tuy nhiên, thành tích đáng kinh ngạc nhất của anh là vô địch thế giới tại World Cup 2002 cùng đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil.

Tỷ phú Jeff Bezos

Nhà sáng lập công ty công nghệ đa quốc gia Amazon, tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP/TTXVN

Đầu năm Giáp Thìn 1964, ông Jeff Bezos chào đời tại New Mexico, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông thi đỗ vào khoa vật lý thuộc trường Đại học Tổng hợp Princeton. Ông học rất giỏi các môn tự nhiên và đã tốt nghiệp loại xuất sắc.

Ông đã phát hiện ra cơ hội mới cho ngành thương mại khi Internet phát triển mạnh như diều gặp gió và chính điều này đã làm thay đổi cuộc đời ông cũng như của lịch sử kinh doanh của nhân loại.

Tháng 7/1994, ông đã khởi nghiệp khi xây dựng Amazon lúc đó chỉ là một cửa hàng sách trực tuyến. Sau đó, Amazon mở rộng thêm ra các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử khác.

Việc phá vỡ các phương thức kinh doanh truyền thống đã giúp Jeff Bezos làm nên thành công của Amazon. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, ông đã đưa Amazon đã trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới, trị giá lên tới 1.560 tỷ USD.

Ngày 2/2/2021, Jeff Bezos chính thức nhường lại vị trí giám đốc điều hành Amazon cho Andy Jassy. Tuy nhiên, ông vẫn nắm giữ chức vụ chủ tịch của đế chế bán lẻ này.

Hiện tại Jeff Bezos là người giàu thứ 3 thế giới với khối tài sản lên tới 128 tỷ USD (số liệu hồi tháng 6/2022 của Forbes).

Adele - Nàng họa mi vàng của Vương Quốc Anh

Nữ ca sĩ Adele nhận giải "Album của năm" tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Brit Awards 2022, ở London, Anh, ngày 8/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Không sở hữu một vẻ ngoài sáng giá trong làng giải trí, nhưng mỗi khi “họa mi” nước Anh Adele cất tiếng hát, chất giọng trầm khàn với những nốt ngân rung tha thiết đã chạm đến trái tim của hàng triệu người yêu âm nhạc.

Adele sinh ngày 5/5/1988 tại London. Âm nhạc của cô với những giai điệu buồn, sâu lắng đã trở nên quen thuộc với giới trẻ trên khắp thế giới. Những bài hát do Adele thể hiện như những lời tự sự chân thực và xúc động về những kỷ niệm, sự hoang mang, đau đớn về tình yêu đầu đời. Những bản nhạc lôi cuốn như Chasing Pavements, Rolling in the deep và Hello đã được Adele thể hiện vô cùng xuất sắc.

Cô từng chia sẻ: “Tôi không tạo ra âm nhạc cho những đôi mắt, tôi tạo ra âm nhạc cho những đôi tai”.

Adele không muốn là một người luôn ở trong bóng tối, cô luôn quyết tâm thực hiện bằng được những gì mình muốn. Khi mới chỉ 20 tuổi, cô đã tuyên bố: “Tôi có quyền đối với mọi thứ tôi làm”.

Và Adele luôn giữ tinh thần này trong suốt hơn thập kỷ sau đó và trở thành một trong những nghệ sĩ Anh thành công nhất mọi thời đại. Cô đã giành được 16 giải Grammy, một giải Oscar, một giải Primetime Emmy và một giải Quả cầu vàng.