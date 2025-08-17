Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa

Giữa hàng vạn bước chân rắn rỏi, những “bóng hồng thép” vẫn giữ được thần thái tự tin, duyên dáng, mang đến hình ảnh vừa mềm mại vừa kiên cường. Dù dưới nắng gắt hay trong cơn mưa bất chợt, hàng ngàn nữ chiến sĩ vẫn sải bước đều tăm tắp, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, bản lĩnh và tinh thần cống hiến bền bỉ.
Sau những buổi tập luyện căng thẳng là nụ cười hạnh phúc xua tan mọi mệt nhọc; ai cũng thấy tự hào khi được là một mảnh ghép trong nhiệm vụ trọng đại lần này. Mỗi nụ cười rạng rỡ, mỗi ánh mắt sáng ngời không chỉ thể hiện niềm tự hào của người chiến sĩ, mà còn khắc họa hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới – dịu dàng mà kiên định, duyên dáng mà quyết liệt, sẵn sàng gánh vác trọng trách thiêng liêng của Tổ quốc.
Hình ảnh ấy đã lan tỏa mạnh mẽ, khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng, xúc động và thêm tự hào về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.