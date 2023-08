Những quốc gia nào được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 7 tháng đầu năm 2023?

Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 320,6 triệu USD (bằng 89,4% so với cùng kỳ). Trong đó, có 69 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 149,2 triệu USD (bằng 47,5% so với cùng kỳ); có 17 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 174,4 triệu USD (gấp 3,8 lần so với cùng kỳ).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành. Trong đó, bán buôn, bán lẻ dẫn đầu với 20 dự án đầu tư mới và 05 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 148,6 triệu USD, chiếm 46,3% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành thông tin truyền thông đứng thứ hai với hơn 109,3 triệu USD, chiếm 34,1%; tiếp theo là các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; tài chính ngân hàng;…

Xét theo quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư, báo cáo cho biết, có 22 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2023. Dẫn đầu là Canada với 1 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 150,2 triệu USD, chiếm 46,9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Singapore, Lào, Cuba,…

Lũy kế đến 20/07/2023 Việt Nam đã có 1.655 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam hơn 22 tỷ USD. Trong đó, có 141 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm 53% tổng vốn đầu tư cả nước. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,7%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,6%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,4%); Campuchia (13,4%); Venezuela (8,3%);…