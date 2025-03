Những quy định quan trọng có hiệu lực từ tháng 3-2025

Bỏ công an cấp huyện

Từ ngày 1-3, công an địa phương sẽ được sắp xếp lại còn 2 cấp, gồm công an tỉnh và công an xã, không tổ chức công an cấp huyện.

Theo Bộ Công an, 694 cơ quan công an cấp huyện trên cả nước kết thúc hoạt động từ 1-3.

Đồng thời, từ ngày 1-3, Bộ Công an chính thức tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, gồm:

Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện (từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ Bộ Tư pháp); quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (từ Bộ GTVT); quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng (từ Bộ Thông tin và Truyền thông); quản lý nhà nước bảo đảm an ninh hàng không (từ Bộ GTVT); tiếp nhận Tổng công ty viễn thông Mobifone.