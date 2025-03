Những sự kiện tài chính đáng chú ý trong tuần 10-14/3

Dưới đây là những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong tuần 10-14/3/2025

1/ CHÂU ÂU THU HÚT SỰ CHÚ Ý

Câu nói của Vladimir Lenin rằng có những thập kỷ không có gì xảy ra, và những tuần như trải qua hàng thâp kỷ đang được nhắc lại. Những diễn biến nhanh chóng trên khắp châu Âu càng khiến mọi người nhớ đến câu nói này.

Đối mặt với cuộc chiến tranh ở Ukraine và nỗi lo về chủ nghĩa cô lập của Mỹ, Đức có kế hoạch tung ra một khoản chi tiêu lớn dành cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng - một trong những thay đổi chính trị lớn nhất kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, Liên minh châu Âu (EU) hôm 4/3 công bố kế hoạch cho phép các quốc gia thành viên vay 158 tỷ USD nhằm tái vũ trang, trong đó có chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Ngay sau thông tin này, đồng euro và cổ phiếu châu Âu tăng mạnh; lợi suất trái phiếu Đức cũng tăng khi các nhà đầu tư đặt cược rằng châu Âu tăng chi tiêu có nghĩa là sẽ vay nhiều hơn.

Đột nhiên, vị trí dẫn đầu của Mỹ trong xu hướng tăng trưởng dài hạn không còn là điều hiển nhiên nữa. Các nhà đầu tư đang đánh giá lại tài sản của châu Âu, cổ phiếu của Mỹ đang giảm. Thực vậy, con đường phía trước còn dài và gập ghềnh nhưng cảm giác về một sự thay đổi lớn trên khắp châu Âu là điều thu hút sự quan tâm của mọi người.

Chi tiêu cho quốc phòng của EU.





2/ TỔN THẤT CỦA THẾ GIỚI

Các thị trường lại dấy lên mối quan ngại về tăng trưởng trên toàn cầu khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu suy yếu và căng thẳng thương mại gia tăng làm tổn hại đến niềm tin của người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, ngay cả các dữ liệu quan trọng thứ nhì của Mỹ cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ, trong khi Ngân hàng Canada có thể cắt giảm lãi suất khi họp vào thứ Tư (12/3).

Vào thứ Năm (6/3), Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ mức thuế quan 25% được áp dụng chỉ vài ngày trước đó đối với hầu hết các mặt hàng nhập từ Canada và Mexico, nhưng chính sách thương mại thay đổi liên tục của ông vẫn tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát và tăng trưởng của Mỹ.

Morgan Stanley ước tính thuế quan của Mỹ theo đề xuất đối với Trung Quốc, Mexico và Canada có thể làm cho tăng trưởng kinh tế của Mỹ giảm 0,7-1,1 điểm phần trăm trong các quý tới, đồng thời làm giảm 2,2-2,8 điểm phần trăm tăng trưởng của Canada và đẩy Mexico vào suy thoái.

Giá dầu thô Brent đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021, đồng yên – một tài sản ‘trú ẩn an toàn’ tăng lên mức cao nhất trong năm tháng, trái lại Nasdaq đang ở mức thấp nhất trong năm tháng.

Chỉ số Surprise index của Citigroup ( tạm dịch là chỉ số bất ngờ về nền kinh tế)





3/ LẠM PHÁT CỦA MỸ NÓNG LÊN?

Báo cáo giá tiêu dùng của Mỹ (công bố vào thứ Tư, 12/3) có thể khiến các nhà đầu tư gia tăng lo ngại về lạm phát, giống như mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với các đối tác thương mại chính có thể gây ra cú sốc cho giá cả trong nước Mỹ.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2025 của Mỹ ước tính tăng 0,3% so với tháng liền trước. CPI tháng 1/2025 đã tăng 0,5%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8/2023, khi người Mỹ phải đối mặt với tình trạng chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng lên.

Một số liệu ‘nóng’ khác có thể làm đảo lộn các dự đoán gần đây về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất thêm nữa trong năm nay (các nhà giao dịch gần đây dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất 3 lần trong năm 2025 do gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế).

Các nhà đầu tư cũng lo lắng về chính sách thương mại và tác động của thuế quan đối với lạm phát nếu các mức thuế được áp dụng thực sự.

Lạm phát ở Mỹ.





4/ CUỘC CHIẾN THUẾ QUAN

Trong danh sách các mục tiêu thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc nổi bật - không chỉ vì cách thị trường nước này vượt qua sự hỗn loạn.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã khéo léo định hướng đồng nhân dân tệ trong phạm vi ổn định so với đồng USD; Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 21% trong năm nay, khiến đây trở thành một trong những thị trường lớn có kết quả hoạt động tốt nhất trên toàn cầu.

Bắc Kinh không được Washington hoãn áp thuế như Ottawa và Mexico City.

Trên thực tế, Bắc Kinh đang chuẩn bị cho mức thuế thậm chí còn cao hơn. Bắt đầu phiên họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào thứ Tư (5/3) với cam kết sẽ có thêm nhiều biện pháp kích thích hơn nữa để thúc đẩy tiêu dùng tư nhân và đổi mới công nghệ.

Số liệu lạm phát của Trung Quốc vừa công bố và dữ liệu cho vay sẽ công bố trong những ngày tới sẽ cung cấp thông tin mới nhất về tình hình tiêu dùng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong khi đó, các công ty khởi nghiệp của Trung Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý, với việc phát hành tác nhân AI hoàn chỉnh Manus, chưa đầy hai tháng sau khi DeepSeek làm cả thế giới kinh ngạc.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.





5/ CÁC THỊ TRƯỜNG TIẾP TỤC CHAO ĐẢO?

Thị trường tiền tệ và hàng hóa thế giới tuần qua biến động mạnh. Giá dầu giảm gần 4% do lo ngại kinh tế suy yếu làm giảm nhu cầu dầu. Trái lại, giá vàng tăng gần 2% - tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022 – do nhu cầu ‘trú ẩn an toàn’ của các nhà đầu tư và do USD yếu.

Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ 6 đồng tiền đối tác chủ chốt – giảm 3,5% trong tuần, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2022. Chỉ số này đã giảm 0,4% vào thứ Sáu xuống 103,81, sau khi trước đó đã trượt xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11. Trái lại, euro tăng 4,4% trong tuần, đảo ngược xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng. Bitcoin biến động mạnh trong tuần, tăng vọt lên gần 95.000 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ôngđã chỉ đạo Nhóm làm việc của Tổng thống về tiền điện tử tiến hành thành lập Quỹ Dự trữ Chiến lược Tiền điện tử của Mỹ; tuy nhiên, sau đó bitcoin giảm trở lại, kết thúc tuần ở mức 85.000 USD.

Các nhà đầu tư lo ngại biến động mạnh trên các thị trường sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.

USD giảm mạnh trong tuần qua.





