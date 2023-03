“Những thông tin xấu đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, khả năng giảm sâu khó xảy ra”

Tại Talkshow Phố Tài Chính trên VTV8, ông Lê Quang Chung, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS) đã có những chia sẻ về tác động của lạm phát, lãi suất tới nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.

BTV Mùi Khánh Ly: N ền kinh tế Mỹ đang đối mặt với những thách thức, ông nhận định ra sao?

Ông Lê Quang Chung , Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS)

Theo thống kê của chúng tôi, FED đã thực hiện tăng lãi suất 9 lần liên tiếp kể từ tháng 3/2022. Mức lãi suất ở Mỹ hiện đang trong khoảng 4,75% – 5%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2007. Về cơ bản, tôi đánh giá mức lãi suất này cao gấp đôi so với thời kỳ trước đó. Hiện chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp đang trong khoảng 7-8%, do đó dự báo sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ở Mỹ. Theo ước tính của Morgan Stanley, EPS của các doanh nghiệp trong S&P 500 dự kiến sẽ giảm 11% so với năm 2022.

FED đang phải đối mặt với bài toán khó giữa lạm phát và thanh khoản trong hệ thống tài chính. Trước đó, họ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và đặt ra mục tiêu giảm quy mô bảng cân đối kế toán của họ với 1 năm giảm khoảng 600 tỷ USD. Nhưng trong vòng 2 tuần trở lại đây, bảng cân đối kế toán của FED đã tăng hơn 400 tỷ USD sau loạt hiện tượng ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản, Trong khi đó, mức lạm phát vẫn còn khá xa mục tiêu, CPI tháng 2 của Mỹ tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo một khảo sát của CME Group, xác suất khá cao (>80%) khi nhiều nhà đầu tư đặt cược FED sẽ dừng tăng lãi suất, thậm chí là có đợt cắt giảm luôn vào tháng 7/2023.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã giảm một số lãi suất điều hành xuống để hỗ trợ cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Hiện mức lãi suất hiện nay theo ông đã “dễ thở” hơn cho các doanh nghiệp hay chưa?

Các chuyên gia đánh giá, Ngân hàng Nhà nước đã có bước đi khá nhanh, có thể nói là đi trước một bước, nhờ đó các NHTM đã bắt đầu giảm lãi suất huy động. Còn về phía lãi suất cho vay thì sẽ có mức giảm chậm hơn, và giảm tùy ngành và đối với một số gói vay ưu đãi trung hạn cũng đã giảm về mức 7,5%. Tuy nhiên, một số ngành rủi ro cao hơn thì mức lãi suất cho vay vẫn đang ở mức cao. Có lẽ cần thêm thời gian một vài tháng chúng ta mới có thể có mức giảm lãi suất cho vay tốt hơn. Cũng như Mỹ, lãi suất cho vay hiện tại cao hơn khoảng 1,5 lần so với cách đây một năm.

Nhiều nhà đầu tư đang chuyển mối quan tâm từ lạm phát sang nỗi lo giảm phát và suy thoái trong một, hai tháng tới, đặc biệt sau sự kiện loạt ngân hàng Mỹ gặp khó về thanh khoản. Và thực tế hầu hết các loại hàng hóa cũng đã giảm giá mạnh trong 2 tuần và giảm về trước dịch Covid – 19.

Ở trong nước, xu hướng lãi suất trong thời gian tới kỳ vọng sẽ có những điều chỉnh. Khi tỷ giá vẫn còn giữ được ổn định, chúng ta sẽ có những chính sách khá ổn định về lãi suất.

T hị trường chứng khoán sẽ diễn biến như thế nào theo dự báo của ông?

Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường chứng khoán sẽ dao động trong một biên độ khá hẹp. Về mặt hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, chúng tôi dự báo trong Q1/2023 khả năng cao sẽ giảm khoảng 10% về lợi nhuận. Tuy nhiên, cũng có một số ngành đang dần có đơn hàng trở lại như thép, thủy sản, dệt may, nông sản, du lịch…Thị trường chứng khoán Việt Nam được thống kê là một trong những thị trường giảm điểm nhiều nhất trong một năm qua và những thông tin xấu đã được phản ánh vào giá cổ phiếu nên khả năng giảm sâu thêm là khó xảy ra. Nhiều khả năng thị trường sẽ dần tích cực hơn vào các quý cuối năm.

Với quan điểm trên, tôi cho rằng hiện tại sẽ là cơ hội để tích lũy những cổ phiếu tốt. Một số nhóm ngành mà nhà đầu tư có thể quan tâm như ngành thép, thủy sản, nông sản hay dệt may.