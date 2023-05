Những tiết lộ hiếm hoi về chồng sắp cưới của nữ diễn viên sở hữu khối tài sản 50 tỷ

Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, quê ở Long An, là một trong những hot girl đời đầu. Cô sớm nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh và đạt nhiều thành công khi lấn sân sang diễn xuất và làm MC. Sam từng tham gia một số phim như: Gia đình là số 1, Cô Thắm về làng, Siêu sao siêu ngố… và xuất hiện ở nhiều chương trình: Sàn đấu ca từ, Hát mãi ước mơ, 100 giây rực rỡ…

Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nữ MC từng khiến nhiều người "choáng" khi tiết lộ cô có tài sản khoảng 50 tỷ từ khi còn 27 tuổi. Nữ diễn viên cũng tự "tậu" cho mình căn biệt thự xa hoa ở quận 7 (TP.HCM) cùng nhiều xế hộp tiền tỷ, mỗi chiếc được cô sử dụng cho một mục đích khác nhau.

Khá cởi mở trong công việc nhưng Sam lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô rất hiếm khi tiết lộ chuyện tình yêu của mình với công chúng. Bởi vậy, mãi tới khi được bạn trai cầu hôn vào tháng 12/2022 và hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn cách đây vài ngày, San mới chính thức thông báo với mọi người. Tuy nhiên, đến tận thời điểm này danh tính cũng như dung mạo của chồng Sam vẫn được cô giữ bí mật.

Sam nhận lời cầu hôn của bạn trai vào tháng 12 năm 2022

Trong một số lần hiếm hoi kể về nửa kia của mình, Sam cho biết chồng sắp cưới là một người rất ủng hộ sự nghiệp của cô. Vì thế, cô có thể thoải mái chia sẻ chuyện công việc với anh. Cả khi thấy bạn gái bận rộn không có thời gian dành cho mình, anh cũng chủ động hạn chế làm phiền, tôn trọng không gian riêng tư của cô.

Vào lúc Sam rảnh hơn một chút, anh nhắc khéo bạn gái nên biết cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Anh muốn cô dành thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và quan tâm đến gia đình.

Về vấn đề phải tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nam khi làm việc, Sam cho biết bạn trai cũng luôn thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng với cô. Tuy nhiên khi phải quay những cảnh thân mật với bạn diễn, Sam sẽ nói trước với nửa kia của mình.



Nữ diễn viên thừa nhận từ khi yêu người đàn ông này, cô có những thay đổi tích cực trong tư duy về đời sống và sự nghiệp.

"Anh ấy là người duy nhất có thể làm thay đổi và suy nghĩ của tôi. Nói như thế không có nghĩa anh ấy gia trưởng đâu. Anh rất gần gũi, dễ thương, không dạy tôi phải làm thế này hay thế kia. Nhưng chính cuộc sống và những chia sẻ của anh làm tôi tự thay đổi.

Điều anh khiến tôi thay đổi nhiều nhất là tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm. Trước đây, tôi là người lo làm, không biết tận hưởng cuộc sống. Tôi kiếm tiền và chỉ nghĩ để tích lũy", Sam chia sẻ với Thể thao Văn hoá.

Về lý do quyết định cưới người đàn ông đó, Sam chia sẻ với Thanh niên rằng cô cảm nhận được sự yêu thương của đối phương dành cho gia đình mình. Trong mắt Sam, chồng sắp cưới là một người tình cảm, chu đáo, chân thành.

Nữ MC cũng tiết lộ rằng sau khi cưới, ngoài việc cố gắng trở thành một người vợ tốt trong gia đình, cô vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết, vợ chồng cô độc lập về tài chính.

Trước đây, Sam nhiều lần gây "sốc" khi đưa ra những tiêu chuẩn bạn trai khó nhằn như trong tài khoản tối thiểu phải có 30 - 40 tỷ đồng.

Chia sẻ về lý do này, cô từng nói trong chương trình The Serect Place - Sao ở đây: "Nếu cần người đàn ông quá giàu hơn em thì em không cần. Nhưng em cần người nhỉnh hơn em chút xíu, vì em muốn nể họ. Em cũng chỉ là phụ nữ thôi, em muốn người đàn ông hơi nhỉnh hơn để có cảm giác an toàn".