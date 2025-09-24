Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026

Trường Đại học Công Thương TP.HCM đã ban hành tiến độ đào tạo năm học 2025-2026. Căn cứ vào tiến độ đào tạo, nhà trường dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong 4 tuần, từ ngày 9/2 - 8/3/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng).

Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM có lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026 hệ chính quy của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, sinh viên trường sẽ được nghỉ Tết từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026 (tức ngày 22/12 đến ngày 13/1 âm lịch).

Sinh viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 9/2/2026 đến ngày 27/2/2026 (tức ngày 22/12 đến ngày 11/1 âm lịch).

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng đưa ra kế hoạch nghỉ Tết kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 2/2/2026 đến ngày 1/3/2026 (tức ngày 15/12 cho đến ngày 13/1 âm lịch).

Trong khi đó, tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, lịch nghỉ Tết Bính Ngọ dành cho sinh viên kéo dài trong 14 ngày, từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).

Tuy nhiên, vào tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết, sinh viên sẽ được học online theo bố trí của trường. Cụ thể, lịch học online trước Tết là từ ngày 2-8/2/2026 còn lịch sau Tết là từ ngày 22/2 đến 1/3/2026.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM giải đáp thắc mắc của đại diện trường học về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc vào ngày 31/5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Trên cơ sở đó, việc bố trí lịch nghỉ Tết sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

Thông tư 05 của Bộ GD&ĐT đã quy định rất rõ thời gian làm việc trong năm học. Vì vậy, các trường căn cứ vào văn bản này và thời điểm Tết để bố trí lịch nghỉ sao cho trọn tuần, thường là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần.

Theo đó, kế hoạch nghỉ Tết chính thức cần chờ UBND TP.HCM ban hành. Tuy nhiên, sở đã dự kiến 2 tuần nghỉ Tết. Trong thời gian này, các trường có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học miễn đảm bảo đủ số tuần thực học.