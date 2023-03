Những vị trí IT này ở Việt Nam có mức lương cao hơn cả Singapore

Báo cáo này cho biết, mức lương trong ngành công nghệ ở Singapore hầu như tăng vọt vào năm 2022 bất chấp “làn sóng” sa thải đang càn quét và hoạt động tuyển dụng đã chậm lại. Lương của kỹ sư phần mềm tại Singapore cũng cao kỷ lục sau khi tăng trung bình 7,6% vào năm 2022.

Ngoài ra, nhân viên kiểm định chất lượng (QA) có mức lương thấp nhất với 2.500 SGD/tháng (gần 44 triệu đồng) cho nhân sự chưa có nhiều kinh nghiệm (junior). Còn mức lương nhân viên IT cao nhất ở Singapore là 20.800 SGD/tháng (khoảng 364 triệu đồng) của trưởng nhóm kỹ sư phần mềm.

Báo cáo cũng chỉ ra hiện kỹ sư phần mềm ở Singapore kiếm được nhiều hơn hàng nghìn USD mỗi tháng so với các đồng nghiệp của họ tại những quốc gia khác như Indonesia, Ấn Độ hay Việt Nam. Kỹ sư phần mềm ở Việt Nam có mức lương từ 10 - 75 triệu/tháng, tùy vào số năm kinh nghiệm của nhân sự. Tuy nhiên, một số vị trí IT khác ở Việt Nam cũng có mức lương nhỉnh hơn so với Singapore.

Mức lương một số vị trí IT ở Việt Nam và Singapore. Đơn vị: triệu đồng/tháng (Nguồn: Adecco, NodeFlair)

Chẳng hạn, vị trí QA đối với cả người chưa có kinh nghiệm và đã có kinh nghiệm, mức lương ở Việt Nam đều cao hơn so với Singapore. Hay với vị trí DevOps, nếu chưa có kinh nghiệm, mức lương ở Việt Nam cao hơn ở Singapore 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi lên senior, mức lương ở Singapore lại cao hơn.

Với vị trí kỹ sư giải pháp, nhân sự ở Việt Nam có mức lương cao hơn hẳn ở Singapore khi thu nhập của nhân viên chưa có kinh nghiệm và đã có kinh nghiệm lần lượt đạt 120 triệu đồng/tháng và 160 triệu đồng/tháng.

Kỹ sư hệ thống ở Việt Nam tuy ban đầu có mức lương thấp hơn nhưng khi lên senior, thu nhập có thể đạt 80 triệu đồng/tháng trong khi nhân sự ở Singapore kiếm được gần 70 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương nhân sự IT ở Việt Nam dao động trung bình từ 15 - 400 triệu đồng/tháng. Trong đó, thiết kế UI/UX junior có mức lương thấp nhất là 15 triệu đồng/tháng, với kinh nghiệm dày dặn hơn, từ 5 năm trở lên (senior), công việc này có thể đem về mức thu nhập hàng tháng khoảng 70 - 80 triệu đồng. Vị trí có mức lương cao nhất là CIO - CTO với 400 triệu đồng/tháng.

Báo cáo nhận định Việt Nam luôn là điểm đến tiềm năng của đầu tư nước ngoài nhờ nguồn nhân sự trẻ trung, dồi dào và dễ thích nghi. Cùng với làn sóng chuyển đổi số trong những năm gần đây, nhu cầu tăng cao về chăm sóc sức khỏe và sự chuyển động chuỗi cung ứng, nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao sẽ được mở ra trong thời gian tới.

Các vị trí liên quan tới lĩnh vực công nghệ dữ liệu sẽ phù hợp hơn trong thời kỳ chuyển đổi số. Báo cáo cũng chỉ ra nhu cầu tăng cao đối với các vị trí thiết kế đồ họa, thiết kế UI/UX, tiếp thị kỹ thuật số (digital marketing)... trong thời gian tới.