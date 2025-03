Niềm tin BĐS nghỉ dưỡng đã quay trở lại nhưng hàng vạn nhà đầu tư từng đổ tiền vào vẫn thấy "đau" khi nghe dự báo này

Năm 2024, nguồn cung toàn thị trường bất động sản (BĐS) du lịch, nghỉ dưỡng ghi nhận khoảng 4.400 sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng mới mở bán, tăng 40% so với năm 2023. Thanh khoản cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tính chung cả năm 2024, toàn thị trường ghi nhận khoảng 2.500 giao dịch. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt khoảng hơn 50%.

2024 cũng là năm chứng kiến sự quay trở lại đầy tự tin của một số ít dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Cuối năm 2024, một số dự án đã “mạnh dạn” ra mắt, nhận booking, tiếp thêm động lực cho phân khúc BĐS du lịch, nghỉ dưỡng.

Trước những tín hiệu sáng của phân khúc BĐS nghỉ dưỡng, ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc đánh giá, thị trường BĐS nghỉ dưỡng đang phục hồi.

"Tâm lý đầu tư và niềm tin của các nhà đầu tư với BĐS nghỉ dưỡng trong khoảng một năm trở lại đây đã bắt đầu có sự quay lại dần dần. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể trở lại ngay trong một sớm một chiều được vì thời gian trước đây BĐS nghỉ dưỡng phát triển quá ồ ạt. Bên cạnh đó, phân khúc này còn gặp vấn đề về pháp lý và cam kết dòng tiền. Nhiều chủ đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết với khách hàng khiến họ mất niềm tin. Bây giờ, phải thay đổi để lấy lại niềm tin của khách hàng thì thị trường sẽ quay lại", ông Quyết chia sẻ.

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, niềm tin của nhà đầu tư với BĐS nghỉ dưỡng đang quay trở lại.

Chia sẻ về việc nhiều dự án BĐS nghỉ dưỡng "chết lâm sàng" thời gian trước, ông Quyết cho rằng, thời điểm này là thời điểm khá tốt để khởi động lại các dự án nghỉ dưỡng, đặc biệt là ở miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, kể cả Phú Quốc hay Phan Thiết. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất các dự án đang gặp phải là pháp lý.

"Khi nào condotel được cấp sổ đỏ sẽ là một cú hích lớn cho thị trường nghỉ dưỡng condotel. Điều quan trọng bây giờ vẫn là thủ tục pháp lý", ông Quyết nhấn mạnh.

CEO Đất Xanh Miền Bắc chia sẻ thêm, ngoài condotel, thị trường biệt thự nghỉ dưỡng vẫn là thị trường tốt, có điểm nhất nhất định. Bởi vì, năm 2024, du lịch phục hồi khá mạnh. Năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17,5 triệu lượt, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

"Năm nay, Nhà nước dự kiến khoảng 22 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Con số này sẽ làm cho du lịch bùng nổ. Điển hình như trong mấy tháng vừa rồi, chúng ta thấy Phú Quốc cũng đang bùng đổ về du lịch. Nếu trong nước hạ được giá thành vé máy bay thì thị trường du lịch Việt Nam sẽ rất tốt trong thời gian tới", ông Quyết nói.

Bên cạnh đó, ông Quyết cho biết, một số thị trường nghỉ dưỡng trong năm tới cũng sẽ tốt. Đơn cử như, Vân Đồn vẫn là một thị trường nghỉ dưỡng tốt ở phía Bắc. Tuy nhiên, thị trường này đang đợi những thông tin về vĩ mô nhiều hơn, đặc biệt đợi cú hích về đặc khu kinh tế. Nếu có cú hích về đặc khu kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, ông Quyết đánh giá, thị trường nghỉ dưỡng Vân Đồn vẫn sơ khai so với các địa danh khác. Cụ thể, ở miền Bắc, thị trường nghỉ dưỡng vẫn phải là Quảng Ninh có Hạ Long, hoặc là Hải Phòng có Cát Bà, hoặc ở Nghệ An, Thanh Hóa. Đây là những thị trường nghỉ dưỡng lâu đời của phía Bắc.

Dự báo về phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng năm 2025, Hội môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) cho rằng, nguồn cung sẽ tăng khoảng 80% so với năm ngoái (tương đương gần 8.000 sản phẩm), chủ yếu là căn hộ dịch vụ. Việc hoàn thiện khung pháp lý, công bố quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hạ tầng, hấp lực từ ngành du lịch... là lực đỡ cho việc tăng nguồn cung ra thị trường. Ngoài ra, Nghị định 10 tháo gỡ cho hoạt động cấp sổ hồng của loại hình condotel, officetel... đem lại hy vọng cho chủ đầu tư và nhà đầu tư, từ đó hỗ trợ sự phục hồi trở lại của thị trường này.

Ông Lưu Quang Tiến, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Dat Xanh Services nhìn nhận, 2025 sẽ là năm bất động sản nghỉ dưỡng có những thay đổi tích cực hơn. Tín hiệu vui chung của thị trường có thể tác động phần nào đến sự tự tin của các chủ đầu tư, những dự án hoàn thiện pháp lý sẽ mạnh dạn bán hàng, chủ yếu là loại hình cao tầng.

Theo ông Lưu Quang Tiến, để bất động sản nghỉ dưỡng sôi động, vẫn cần thêm một vài năm nữa. Rào cản lớn của phân khúc này là câu chuyện hiệu suất đầu tư và bội thực nguồn cung. Sau nhiều năm tăng trưởng nóng, giá bán và nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng đang khá nhiều, giá cũng cao nhưng khai thác thương mại lại chưa được như kỳ vọng. Ngoài ra, những tranh chấp giữa chủ đầu tư và người mua tại nhiều dự án trước đó tạo tâm lý thận trọng khi tiếp cận và lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng.

Bà Phạm Thị Miền, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường của Vars cũng cho rằng, lực cầu năm nay sẽ có sự cải thiện ở các thị trường trọng điểm có hạ tầng tốt và lượng khách quốc tế ổn định. Còn với thị trường chung, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa thể tạo bức phá. Một số khu vực vẫn đang thừa nguồn cung nghỉ dưỡng cao cấp chưa đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện hạ tầng, tiện ích. Nếu muốn chờ thị trường này nhộn nhịp như năm 2018, sẽ phải mất thêm một vài năm nữa.