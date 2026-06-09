Ninh Vân Bay thay Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (MCK: NVT, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc thay đổi nhân sự của công ty.

Theo đó, Ninh Vân Bay đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Quang Hải kể từ ngày 4/6/2026 vì lý do cá nhân.

Trước đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, các cổ đông của Ninh Vân Bay cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Hải kể từ ngày 29/5/2026.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Nguyên Khánh đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 4/6/2026.

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Được biết, ông Đỗ Quang Hải sinh năm 1970, có trình độ Cử nhân Ngoại ngữ, được bầu làm Tổng Giám đốc của Ninh Vân Bay kể từ ngày 27/6/2025 và tham gia vào HĐQT từ ngày 27/5/2024.

Về tân Tổng Giám đốc Trịnh Nguyên Khánh, sinh năm 1982, ông được bầu làm Thành viên HĐQT của Ninh Vân Bay kể từ tháng 6/2021.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Ninh Vân Bay ghi nhận doanh thu thuần gần 148,4 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 97,4 tỷ đồng, tăng 33,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 2,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng nhẹ so với cùng kỳ; thu nhập khác gần 326,4 triệu đồng, tăng 61,6%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Ninh Vân Bay báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 36 tỷ đồng, tăng 60% so với quý I/2025.

Năm 2026, Ninh Vân Bay lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt gần 496,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 80,4 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 29,9% kế hoạch doanh thu thuần và 44,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Ninh Vân Bay tăng hơn 8 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 1.089,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận hơn 509,4 tỷ đồng, chiếm 46,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 523,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay dài hạn hơn 197,1 tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng nợ.