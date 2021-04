NIO - hãng xe điện non trẻ của Trung Quốc: Lỗ lớn nhưng định giá nhảy vọt từ 4 lên 60 tỷ USD, cao ngang ngửa BMW

Một trong những nhà sản xuất xe điện nổi bật nhất tại thị trường Trung Quốc là Nio – công ty được so sánh như là “Tesla của Đại lục".



NIO – cái tên có ý nghĩa "Vươn tới bầu trời xanh" được thành lập vào tháng 11 năm 2014 bởi William Li và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó phải kể đến Tencent, Baidu, quỹ đầu tư Temasek... Công ty thiết kế và sản xuất các loại xe ô tô điện, nghiên cứu về xe tự lái và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong các loại xe của hãng.

Chiếc xe đầu tiên của Nio là EP9 được giới thiệu vào năm 2016 với mức giá tương đương với những dòng xe siêu sang thời nay – 1.4 triệu bảng Anh (khoảng 2 triệu USD). Chiếc xe có công suất 1.341 mã lực (1.000 kilowatt) với khả năng tăng tốc lên 100 km/ h chỉ mất khoảng 2.7 giây. Trong một thử nghiệm của hãng tại trường đua Nordschleife, EP9 đã phá kỷ lục hoàn thành một vòng của Lamborghini Huracan với thời gian chỉ 6 phút 45.9 giây. Tuy nhiên với mức giá bán cao như vậy, số lượng xe của hãng bán ra là tương đối hạn chế.

Chiếc EP9 có giá tới 2 triệu USD của Nio (Ảnh: Nio)





Tại thị trường có tính cạnh tranh rất cao như Trung Quốc, Nio phải "chiến đấu" với những đối thủ có truyền thống trong nước như Dongfeng, Geely hay các start – up khác là LiAuto hay Xpeng và thậm chí cả công ty nước ngoài như Tesla. Do đó, công ty cần có một chiến lược độc đáo để có thể bán sản phẩm của mình tới khách hàng, đồng thời giá bán xe cũng phải thay đổi cho phù hợp với đại đa số người dùng.

Hầu hết các hãng xe khác, tiêu biểu là Tesla – sử dụng những trạm sạc để nạp năng lượng cho xe sau một thời gian sử dụng. Những viên pin thường được gắn cố định trong xe, do đó để có thể sạc đầy, người dùng cần tới những trạm sạc được lắp đặt sẵn của hãng. Ngay cả những bộ sạc công cộng có tốc độ cao ngày nay cũng mất khoảng nửa giờ để sạc khoảng 80% dung lượng; đồng thời, người dùng không thể liên tục sạc nhanh ô tô của mình vì có thể gây hỏng pin – vốn rất đắt đỏ. Với Nio, người dùng có thể lái xe tới một "Trạm hoán đổi" để đổi pin hết lấy pin đầy trong vòng 3 phút với mức giá không quá cao. Năm 2018, trạm hoán đổi điện đầu tiên được hãng xây dựng tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Tính tới hiện tại, Nio đã xây dựng 191 trạm hoán đổi ở 76 thành phố và có kế hoạch lắp thêm 500 trạm vào cuối năm 2021.

Hình ảnh 1 trạm hoán đổi của Nio tại Trung Quốc (Ảnh: Electrek)





Nếu không muốn đổi pin, người dùng hoàn toàn có thể tới các trạm sạc và sạc đầy pin như những chiếc xe khác. Bên cạnh hai lựa chọn nêu trên, người sở hữu xe của Nio có thể sử dụng dịch vụ từ đội xe cứu hộ thuộc sở hữu của hãng với bộ sạc tích hợp, trong trường hợp khách hàng gặp phải sự cố hết pin giữa đường.

Việc có thể đổi pin giúp Nio giảm được giá bán sản phẩm của mình. Chiếc xe rẻ nhất của họ, ES6, có giá bán từ 358,000 NDT tới 468,000 NDT (55,300 USD tới 72,300 USD), tức rẻ hơn nhiều lần so với chiếc xe đầu tiên của họ và gần tương đương với xe Tesla Model Y. Chiếc xe rẻ nhất của Tesla mới được giảm giá bán trong năm nay tại Trung Quốc, chỉ còn 52,500 USD – giảm 30% so với giá cũ. Tuy nhiên mức giá này vẫn cao hơn khi so sánh với chiếc Li One (328,000 NDT, tức 50,700 USD) hay WM EX5 (198,800 NDT, tức 30,7000 USD). Tính đến thời điểm hiện tại, Nio đã cho ra mắt 5 dòng xe khác nhau, tương đương với tốc độ ra mắt 1 chiếc xe mới là 18 tháng.

Chiếc ES6 của Nio có giá bán chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Tesla Model Y (Ảnh: Nio)





Mặc dù giá bán xe cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2020 của Nio là tương đối khả quan. Tính đến cuối năm 2020, doanh thu của hãng đạt 2.491,6 triệu USD, tăng 107.8% so với năm trước, trong đó phần lớn kết quả kinh doanh tới từ việc bán xe. Tuy nhiên, doanh thu từ cung cấp dịch vụ sạc và hoán đổi pin của hãng cũng đã chiếm tới 7%, một con số đáng khích lệ. Tính riêng trong quý 4, Nio đã bán ra 17,353 chiếc xe điện, trong đó có 4.873 mẫu ES8, 7.574 mẫu ES6 và 4.906 mẫu EC6. Lỗ sau thuế của doanh nghiệp chỉ còn khoảng 812.9 triệu USD, giảm hơn một nửa so với mức thua lỗ trong năm 2020 là 1.732 triệu USD.

Doanh thu của Nio trong năm 2020 chủ yếu tới từ bán xe, nhưng thu từ dịch vụ và hoán đổi pin đã bắt đầu chiếm tỷ trọng tương đối trong doanh thu của hãng (Ảnh: Investopedia)

Tháng 9/ 2018, Nio đã đăng ký chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 1,8 tỷ USD tại New York. Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị cổ phiếu của công ty đạt 36.05 USD, tương đương với giá trị vốn hóa là 59.,07 tỷ USD. Nio đã sản xuất trên 100,000 chiếc xe, bán được hơn 50.000 ô tô tại Trung Quốc và thực hiện hơn 650.000 lần hoán đổi pin cho khách hàng, cho thấy tiềm năng của công ty khổng lồ của công ty; dù vậy, so với Tesla, họ vẫn cần phải cố gắng rất nhiều.

Vốn hóa NIO từng đạt đỉnh 97 tỷ USD vào tháng 1/2021 trước khi giảm về 60 tỷ USD như hiện tại





Khi mà ngành công nghiệp sản xuất ô tô điện ngày một phát triển như hiện nay, việc Nio có những mẫu xe tương đối hiện đại cùng với nhiều phương thức hỗ trợ người dùng sạc và thay thế pin được đánh giá rất cao. Nio đã nhận được lời chúc mừng từ chính Elon Musk sau khi sản xuất chiếc xe thứ 100,000, cho thấy sự tôn trọng lớn tới từ đối thủ sừng sỏ của Hoa Kỳ. Trong tương lai, công ty được đánh giá là có tiềm năng phát triển rất lớn, và nhiều khả năng sẽ nhận được những khoản đầu tư lớn trong năm nay để có thể tiếp tục phát triển và trở thành một ông lớn trong ngành sản xuất ô tô điện tại Trung Quốc và trên toàn thế giới.