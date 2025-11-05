Nợ thuế gần 470 tỷ đồng, Ánh Dương AD - HD vẫn tăng vốn gấp 2,7 lần

Ánh Dương AD - HD nợ thuế khủng vẫn tăng vốn gấp 2,7 lần

Thuế cơ sở 13 Thành phố Hải Phòng vừa qua có Thông báo số 784/TB-TCS13 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.



Theo đó, danh sách này bao gồm 96 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 899,7 tỷ đồng, tính đến 30/9/2025.

Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Ánh Dương AD - HD nợ thuế với số tiền 467,7 tỷ đồng, chiếm một nửa tổng số tiền nợ thuế của cả danh sách.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Ánh Dương AD - HD (Ánh Dương AD - HD) được thành lập tháng 2/2020, trụ sở tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ; nay là xã An Thành, TP Hải Phòng.

Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Trong đó, Văn Thị Oanh góp 70% và Giám đốc Nguyễn Danh Dũng góp 30%. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề xây dựng nhà không để ở.

Tháng 10/2020, doanh nghiệp tăng vốn lên 50 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nguyễn Văn Việt thay Văn Thị Oanh nắm 70%, Giám đốc Nguyễn Danh Dũng vẫn nắm 30%.

Tháng 1/2022, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 90 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông không thay đổi.

Tới tháng 5/2025, cơ cấu cổ đông doanh nghiệp có sự thay đổi khi Bùi Thị Minh Nguyệt nắm 99%; 1% còn lại thuộc về Nguyễn Thị Hát.

Nửa năm sau tức tháng 8/2025, công ty tiếp tục đổi chủ khi cổ đông Trần Văn Quang thay Bùi Thị Minh Nguyệt nắm 99% cổ phần; 1% còn lại vẫn thuộc về Nguyễn Thị Hát.

Cập nhật tới tháng 9/2025, Ánh Dương AD - HD tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông giữ nguyên như 1 tháng trước. Dù nhiều lần đổi chủ nhưng ông Nguyễn Danh Dũng (SN 1988) vẫn là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Dữ liệu của PV cho biết, vào tháng 10/2025, ông Trần Văn Quang đã đem phần vốn góp tại Ánh Dương AD - HD trị giá 88,1 tỷ đồng (theo Giấy xác nhận phần vốn góp vốn của thành viên mới số 06/GXN do Ánh Dương AD - HD phát hành ngày 17/07/2025) làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TNHH Indovina chi nhánh Đống Đa. Ngoài ra, ông Trần Văn Quang hiện là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Phố Hiến, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Huy Khang Phố Hiến và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị HK Group.

Đầu tư loạt dự án tại tỉnh Hải Dương cũ

Được biết, Ánh Dương AD - HD là nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Minh Thành, xã Lai Vu (sau là xã Lai Khê), huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ; nay thuộc TP Hải Phòng.

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) có Quyết định số 4063/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Minh Thành.

Ngày 20/11/2021, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) có Quyết định số 3415/QĐ-UBND về việc chấp thuận bổ sung thời hạn hoạt động của dự án.

Mới đây nhất, ngày 19/06/2025, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) có Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Ánh Dương AD-HD để thực hiện dự án.

Ngày 27/06/2025, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) có Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể, làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho Công ty TNHH Ánh Dương AD-HD thực hiện dự án.

Đến ngày 29/06/2025, Chi cục Thuế khu vực V – Cục Thuế có Thông báo nộp tiền số 4806/TB-CCTKV05 tới chủ đầu tư dự án. Dự án cũng được cấp Giấy phép xây dựng trong tháng 6/2025.

Nguồn tin của PV cho biết, tháng 9/2025, Ánh Dương AD - HD đem tất cả các quyền tài sản và lợi ích hợp pháp liên quan đến dự án cùng toàn bộ các khoản tiền có được, phát sinh từ các Hợp Đồng Mua Bán liên quan tới việc mua bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án Điểm dân cư mới thôn Minh Thành thế chấp tại VPBank.

Phối cảnh dự án Green Park Kim Đính Hải Dương

Cũng thuộc địa phận huyện Kim Thành cũ, Ánh Dương AD - HD còn là đơn vị đầu tư dự án Điểm dân cư mới thôn Phù Tải xã Kim Đính (cũ), tên thương mại Green Park Kim Đính Hải Dương.

Ngày 22/10/2020, UBND tỉnh Hải Dương cũ có Quyết định số 3207/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư mới thôn Phù Tải, xã Kim Đính, huyện Kim Thành (cũ) vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020;

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 4067/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư mới thôn Phù Tải.

Dự án này nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 17/3/2021.

Đến ngày 12/8/2021, UBND tỉnh Hải Dương cũ có Quyết định số 2258/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), giao đất và cho Công ty TNHH Ánh Dương AD-HD thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Phù Tải.