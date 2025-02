Điều này đồng nghĩa với việc, trong kỷ nguyên 4.0, các chủ thể tham gia đầu tư, mua bán bất động sản vẫn phải chấp nhận những trải nghiệm tìm kiếm thông tin và giao dịch nhiều bất tiện như thời 0.4. Đây là một nghịch lý nếu xét đến việc bất động sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, với tỷ trọng giá trị trên tổng tài sản nền kinh tế ước tính chiếm 22% đến năm 2030, theo Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam. Có thể nói, việc xây dựng một hệ thống dữ liệu bất động sản toàn diện, minh bạch cùng các giải pháp thanh toán, giao dịch liền mạch, thuận tiện trên nền tảng số đang ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt khi số triệu phú USD tại Việt Nam đang gia tăng với tốc độ kỷ lục, kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu đầu tư, giao dịch của người giàu trên các nền tảng số hoá.

Trong bối cảnh này, Noble App được nhà phát triển bất động sản hàng hiệu Noble kiến tạo với mục tiêu trở thành một trong những nền tảng thông tin và giao dịch trực tuyến tiên phong trong lĩnh vực bất động sản cao cấp. Đáng chú ý, bên cạnh bất động sản, Noble App còn là một nền tảng tích hợp đa tính năng, từ thương mại điện tử, mạng xã hội, đến các giải pháp công nghệ tài chính đa dạng với mục tiêu đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng, kết nối, đầu tư…của cộng đồng khách hàng thu nhập cao. Nói cách khác, đây là một nền tảng được xây dựng theo xu hướng "All in One" đang rất thịnh hành tại các Tập đoàn và định chế công nghệ, tài chính tại các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới.

Theo nghiên cứu của một đơn vị môi giới có tiếng trên thị trường, người Việt sinh sống tại các khu đô thị lớn phải mất từ 4 – 9 tháng để tìm kiếm và mua nhà, đồng thời phải xem xét đến khoảng 30 biến số trước khi đưa ra quyết định như: hạ tầng, tiện ích, kết nối giao thông…

Tuy nhiên, người mua nhà lại thường xuyên phải lạc giữa mê hồn trận dữ liệu thiếu minh bạch, không được kiểm chứng, dẫn đến khó tiếp cận thông tin đầy đủ và toàn diện từ chủ đầu tư cũng như giỏ hàng chính chủ. Đây là "nỗi đau" của người mua và cũng là câu chuyện đầy thách thức của các chủ đầu tư trong việc tiếp cận và đưa thông tin đến tận tay khách hàng.

Với Noble App, bài toán này sẽ được giải quyết với Noble Homes – một kênh thông tin toàn diện, chính thức và độc quyền từ các chủ đầu tư trong phân khúc bất động sản cao cấp. Tại đây, người mua nhà không cần phải "bơi" giữa hàng loạt ấn phẩm, tài liệu, website hay ứng dụng riêng biệt trên nhiều nền tảng để tìm hiểu dự án, mà tất cả dữ liệu sẽ được tích hợp "All in One" trên một nền tảng duy nhất.

Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại tại bất cứ đâu, khách hàng có thể tiếp cận không giới hạn toàn bộ thông tin độc quyền về dự án với 3 lớp dữ liệu chính: thông tin chi tiết đến từng dự án; thông tin chi tiết đến từng phân khu/toà/tầng và thông tin chi tiết đến từng căn hộ; từ đó có thể nghiên cứu, so sánh, lựa chọn sản phẩm yêu thích; thậm chí là cập nhật tiến độ xây dựng từng ngày. Thông tin này được trình bày trực quan, chính xác và thân thiện qua các module được bố trí khoa học, có thể truy xuất dễ dàng, phục vụ đa dạng nhu cầu của cả khách hàng, đại lý cho đến nhân viên kinh doanh, môi giới…hoặc đối tác.

Cụ thể, ngay tại giao diện chính của ứng dụng, bạn sẽ bắt gặp mạng lưới thông tin về loạt dự án bất động sản hàng hiệu quy mô lớn nhất của Noble và các chủ đầu tư, như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Long Bien, Noble Palace Long Bien, Noble Palace Tay Thang Long, Sunshine Green Iconic, Sunshine Sky City…

Tại mỗi dự án, bạn không chỉ truy cập được thông tin tổng quan dự án, bao gồm hình thái phát triển, kết nối hạ tầng, mặt bằng, các loại hình sản phẩm, hướng view, tầm nhìn, tiện ích nội ngoại khu, chính sách bán hàng; mà còn có thể khám phá từng căn hộ với các thông tin về diện tích, hướng cửa, ban công, thông số diện tích, vị trí căn hộ…

Thậm chí, khách hàng còn có thể xem được phân chia công năng bên trong căn hộ thông qua các hình ảnh 3D bóc mái chi tiết, như cách bố trí không gian đến từng phòng, góc ban công, hay các thông tin về trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện, bàn giao (từ thông tin về xuất xứ vật liệu, thương hiệu cho đến các tiêu chuẩn bàn giao cụ thể….).

Đặc biệt, chủ đầu tư Noble còn "may đo" về nội thất cho từng không gian sống như phong cách Indochine, phong cách Modern Luxury, hay phong cách Classic… cùng tư vấn chi tiết về style, thương hiệu nội thất, mức giá… Tất cả sẽ được hiển thị theo từng dự án, để khách hàng có thể tự nghiên cứu để lựa chọn những mẫu thiết kế hoặc thương hiệu nội thất theo sở thích và phù hợp với ngân sách cá nhân.

Bên cạnh đó, Noble Homes còn kết hợp tính năng quét QR giúp tối giản hóa hồ sơ tài liệu và người dùng ngay lập tức tiếp cận đến mục tiêu (Mua nhà) chỉ cần bằng cách quét QR, App sẽ lập tức điều hướng đến chính xác vị trí căn.

Với những tính năng này của Noble Homes, một trong những trải nghiệm gây "ám ảnh" nhất với người mua nhà là quá trình tìm hiểu dự án có thể trở nên nhanh gọn và dễ dàng đến bất ngờ, đồng thời góp phần cải thiện sự minh bạch hoá về mặt thông tin của thị trường bất động sản, giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh không đáng có cho khách hàng.

Giao dịch trực tuyến trên nền tảng số là bài toán khó khi nói về chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản, mặc dù, theo các chuyên gia, nếu ứng dụng được đầy đủ và liền mạch các giải pháp đặc biệt là giao dịch online, thời gian mua một căn nhà có thể rút ngắn từ 3-4 tháng xuống 3-5 ngày, thời gian cho thuê nhà từ 2-3 tháng có thể giảm xuống chỉ còn 3-5 giờ.

Hướng tới mục tiêu này, Noble Homes tích hợp nhiều giải pháp tiên tiến để xây dựng một hành trình booking đề cao sự thuận tiện, dễ dàng, an toàn dành cho khách hàng. Từ giữ chỗ, đặt mua, thanh toán, đến các công cụ tính giá, vay vốn, áp dụng Voucher khuyến mại… tất cả sẽ được Noble xử lý với quy trình nhanh gọn, giúp giảm tải thời gian, tối ưu chi phí ngay trên nền tảng online. Trong trường hợp quá trình giữ chỗ không thành công do lượng giữ chỗ vượt trên số lượng căn hộ thực tế, khách hàng sẽ nhận lại tiền cọc ngay khi có nhu cầu.

Đồng thời, quá trình giao dịch sẽ cung cấp nhiều phương án đa dạng về tài chính và thanh toán như: trả trước theo tiến độ, trả theo tiến độ hoặc vay ngân hàng một phần… Với mỗi phương án, khách hàng sẽ được tư vấn và cung cấp chi tiết các gói tài chính kèm khuyến nghị để có thể lựa chọn phương án phù hợp nhất. Sau khi tiến hành booking trực tuyến, các quy trình như ký hợp đồng mua bán trực tiếp sẽ được khớp nối sẽ tạo ra hành trình mua nhà thuận tiện, nhanh chóng nhất cho khách hàng.

Không chỉ hướng đến lợi ích cho chủ đầu tư cũng như khách hàng cuối, Noble Homes còn tập trung nhiều tính năng quan trọng để mở ra cơ hội bứt phá thu nhập có một không hai dành cho tất cả những ai có niềm đam mê với bất động sản và các lĩnh vực tiêu dùng, mua sắm cao cấp.

Có thể nói, đây là một trong những nền tảng hiếm hoi tại Việt Nam đang nắm giữ danh mục thông tin độc quyền và xác thực của hàng trăm ngàn sản phẩm cao cấp, từ bộ sưu tập dinh thự, tư dinh độc bản; biệt thự trên không đặc quyền riêng tư; cùng hệ thống nhà phố thương mại tại các vị trí đắc địa siêu kết nối đến các sản phẩm xa xỉ đa lĩnh vực….với tổng giá trị hơn 10 tỷ USD, mở ra cơ hội tiếp cận hiếm có cho đội ngũ cộng tác viên đồng hành. Đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể tham gia vào đội ngũ cộng tác viên của Noble để khai thác nguồn dữ liệu này và bứt phá thu nhập, đặc biệt là những người có ảnh hưởng, có nguồn khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản, kinh tế, tài chính, tiêu dùng xa xỉ….

Theo trải nghiệm thực tế của các đại lý môi giới, từ thông tin tin cậy từ các chủ đầu tư, họ có thể yên tâm xây dựng kênh bán hàng trực tuyến ngay trên Noble Homes, giảm bớt hàng loạt quá trình xử lý mang tính thủ công trong giao dịch truyền thống từ khâu gửi hợp đồng, xác nhận đặt cọc, cập nhật tiến độ ký kết, hoặc báo cáo giao dịch trực tuyến…

"Hiệu suất kinh doanh của các đại lý và nhân viên môi giới sẽ tăng vượt trội vì Noble Homes sẽ hỗ trợ nhân viên xây dựng kênh bán tin cậy, có thể phân phối nhiều dự án không giới hạn, với các chính sách bán hàng hay chính sách hoa hồng được thiết kế riêng phù hợp cho từng đối tác, giúp họ phát huy tối đa tiềm năng và đem lại thu nhập tốt hơn", đại diện Noble cho biết.

Cũng theo Noble, nhà phát triển này dự kiến sẽ xây dựng hàng loạt chính sách để hỗ trợ đội ngũ cộng tác viên một cách tối ưu, như: Hệ thống xếp hạng và khen thưởng giúp ghi nhận doanh số, trao thưởng và vinh danh top sales ngay trên app, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh; giải pháp hỗ trợ quản lý khách hàng chuyên sâu; theo dõi các luồng giao dịch; các công cụ so sánh – phân tích bất động sản và công cụ định giá bất động sản; các nghiên cứu báo cáo chuyên sâu giúp môi giới am hiểu thị trường, tăng kỹ năng thuyết phục khách hàng…

Noble – Bank, tích hợp ngay trong Noble App, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và an toàn cho khách hàng trong hành trình sở hữu bất động sản.

Ngay từ khi đăng nhập, khách hàng có thể dễ dàng khám phá các gói vay linh hoạt từ những ngân hàng uy tín hàng đầu hiện nay, được thiết kế riêng cho từng nhu cầu. Với giao diện trực quan, chỉ cần vài thao tác đơn giản, khách hàng có thể gửi yêu cầu vay, nhận tư vấn chi tiết về hạn mức, lãi suất và các phương án thanh toán phù hợp.

Sau khi khoản vay được phê duyệt, toàn bộ thông tin từ lịch sử giao dịch, tiến độ giải ngân đến quản lý hợp đồng tín dụng đều được cập nhật minh bạch trên Noble App. Khách hàng có thể theo dõi và kiểm soát dòng tiền của mình mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo sự chủ động tối đa trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Ghi nhận trên thị trường quốc tế, nhiều quốc gia đang áp dụng AI rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản để phân tích dữ liệu thị trường hoặc cung cấp các dịch vụ định giá cho khách hàng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, công cụ này chưa được áp dụng phổ biến.

Với mong muốn nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng cuối, Noble App tiên phong ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn Big Data, công nghệ AI… để phát triển hai chatbot đặc thù: Noble AI – Tư vấn bất động sản với những nội dung chuyên biệt theo chủ đề bất động sản và Noble AI – Trợ lý với kiến thức về tất cả các lĩnh vực.

Thông qua Noble AI – Tư vấn bất động sản, khách hàng có thể được hỗ trợ để giải đáp thông tin về một dự án bất kỳ của Noble hay các chủ đầu tư có mặt trên nền tảng, từ tiện ích, thiết kế, pháp lý, tiến độ thi công … và dự kiến sẽ mở rộng chi tiết tới những bài toán đầu tư – tài chính (tỷ suất sinh lời, dòng tiền, biên độ tăng giá, mức lãi ngân hàng…). Ví dụ, nếu khách hàng có 10 tỷ đồng và muốn mua một căn hộ, Noble AI sẽ giúp tính toán số tiền cần trả ngân hàng mỗi tháng và thời gian trả nợ. Đây là một tính năng vô cùng hữu ích, giúp khách hàng lên kế hoạch tài chính một cách rõ ràng và minh bạch

Còn với Noble AI – Trợ lý, hãy hình dung đây là một công cụ tương đương Chat GPT nhưng được "may đo" cho thị trường Việt Nam, với các nội dung đặc thù được đào tạo riêng cho Noble App cũng như thị trường Việt Nam, được cập nhật liên tục không giới hạn. Dựa trên các dữ liệu lớn như lịch sử giao dịch, biến động thị trường, các yếu tố kinh tế và vị trí của bất động sản toàn cầu cũng như tại Việt Nam, chatbot này có thể đưa ra những phân tích khách quan, dự báo về thị trường giống như cách ChatGPT cung cấp cho người dùng hiện nay, giúp người mua và người bán có cái nhìn rõ ràng hơn về giá trị sản phẩm và đưa ra quyết định sáng suốt.

Một trong những tính năng đáng chú ý được đội ngũ phát triển Noble App dành nhiều tâm huyết là Noble Social – một mạng xã hội đặc biệt dành riêng cho giới tinh hoa.

Điểm độc đáo của Noble Social chính là người dùng sẽ trở thành những nhà sáng tạo nội dung số chuyên biệt trong phân khúc cao cấp, đặc biệt qua hình thức hiển thị là các video, clip ngắn. Tính năng này tạo ra một không gian kết nối giữa những người có cùng sở thích và phong cách sống, để tạo nên một cộng đồng đẳng cấp và khác biệt.

Đơn cử, với những ai quan tâm đến bất động sản hàng hiệu, khi truy cập vào Noble Social sẽ tiếp cận được nguồn thông tin "hiếm" từ tiến độ các dự án hàng hiệu qua các clip, video hiện trường được cập nhật mỗi ngày; đến những sản phẩm nội thất độc bản tinh xảo, hay những trải nghiệm về không gian sống đỉnh cao chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Đặc biệt, Noble Social được phát triển tính năng liên kết với ba nền tảng mạng xã hội là Tiktok, YouTube, Facebook, giúp người sử dụng có thể chia sẻ các nội dung của mình từ ba nền tảng này về Noble App một cách linh hoạt, thuận tiện và dễ dàng.

Hiện tại, trên thế giới và ngay cả Việt Nam cũng chưa phổ biến những mạng xã hội dành riêng cho giới tinh hoa. Các nền tảng hiện có như Tiktok, Youtobe, Facebook, Instagram, hay Linkedin tuy phục vụ được nhu cầu kết nối và chia sẻ thông tin, nhưng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu đặc biệt của nhóm người dùng này. Một mạng xã hội riêng biệt như Noble Social với sự riêng tư, an toàn và tính bảo mật cao, cùng thông tin được chắt lọc và hệ sinh thái người dùng đặc thù sẽ dẫn đầu trong việc kiến tạo một môi trường tương tác phù hợp với phong cách sống của giới tinh hoa, hay những người có ảnh hưởng trong xã hội.

Đáng chú ý, Noble Social dự kiến sẽ tích hợp một sàn thương mại độc quyền, tương tự như mô hình TikTok Shop hay Facebook Shop. Như vậy, không chỉ trở thành các nhà sáng tạo nội dung, người dùng còn có cơ hội trực tiếp đầu tư kinh doanh các sản phẩm dịch vụ trong phân khúc cao cấp, với khả năng tiếp cận tệp khách hàng tinh hoa qua nền tàng chuyên biệt, qua đó mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng giá trị thương hiệu và tối ưu lợi nhuận.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản hàng hiệu, Noble App sẽ tích hợp tính năng thương mại điện tử, cho phép kết nối với các bên thứ ba để đưa thế giới sản phẩm dịch vụ cao cấp trong đa lĩnh vực đến với khách hàng. Ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Blockchain và tiền điện tử, Noble App không chỉ tối ưu hóa giao dịch mà còn đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và hiện đại trong mọi hoạt động thương mại điện tử, qua đó mang tới cho người dùng những trải nghiệm mua sắm, tiêu dùng thuận tiện nhất.

Mới đây nhất, Noble đã ký kết hợp tác với một số đối tác lớn trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực như VNTravel Group, Ale Golf, Golden Gate… Đồng nghĩa với việc, chỉ với vài thao tác chạm trên Noble App, dự kiến khách hàng có thể tiếp cận và sử dụng hơn 90 sân golf trong nước và gần 1.000 sân quốc tế trong hệ thống đối tác của Ale Golf ; cùng hơn 500 nhà hàng ẩm thực phong phú theo concept Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều hơn nữa của Golden Gate… Hoặc thoải mái trải nghiệm các sản phẩm du lịch cao cấp của VNTravel Group với mạng lưới hơn 200 hãng hàng không, 15.000 khách sạn tại địa phương, 1,5 triệu khách sạn toàn cầu, 50.000 chương trình tour và vé vui chơi…

Dự kiến các ngành hàng sẽ tiếp tục được Noble App mở rộng từ ẩm thực, thể thao, du lịch – giải trí và đặc biệt là các lĩnh vực xa xỉ như thời trang, mỹ phẩm, trang sức hàng hiệu chính hãng… Mỗi sản phẩm dịch vụ đều được Noble App tuyển chọn kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ đưa người dùng chạm đến những chuẩn mực sống cao cấp thông qua những công nghệ thanh toán, giao dịch tiên tiến và tối ưu bậc nhất.

Từ những nền tảng ban đầu, Noble App đang không ngừng cải tiến, nâng cấp để mang đến những trải nghiệm ngày một hoàn hảo hơn cho người dùng. Từ phát triển ứng dụng thông minh như Noble App cho đến việc kiến tạo các đô thị, thành phố thông minh đa chức năng góp phần định hình và thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam, Noble đang nỗ lực không ngừng để đáp ứng những chuẩn mực mới trong xu thế số hoá tất yếu đang hiện hữu. Điều này cũng cho thấy cam kết của doanh nghiệp trong việc kế thừa, tận dụng các thành quả của Cách mạng 4.0 với những công nghệ đột phá như AI, IoT, Big Data, Blockchain ….để góp phần đưa bất động sản thành một mắt xích quan trọng của nền kinh tế số trong kỷ nguyên số, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng, nơi công nghệ không chỉ là công cụ mà còn là động lực đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình" sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

