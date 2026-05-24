Nội các Mỹ rung lắc sau cú sốc Tulsi Gabbard từ chức

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard. Ảnh: Reuters

Theo thông báo chính thức, Gabbard sẽ rời vị trí vào ngày 30.6.2026 với lí do chồng bà mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp. Tổng thống Trump xác nhận Phó Giám đốc Tình báo quốc gia Aaron Lukas sẽ tạm quyền điều hành cộng đồng tình báo Mỹ gồm 18 cơ quan.

Tuy nhiên, việc từ chức nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán về rạn nứt nội bộ Nhà Trắng. Nhiều nguồn tin Mỹ cho biết Gabbard thời gian gần đây bị “gạt ra ngoài” trong các hồ sơ an ninh lớn liên quan Iran và Venezuela. Một số báo cáo cho rằng quan điểm chống chiến tranh và cách tiếp cận mềm hơn của bà ngày càng mâu thuẫn với xu hướng cứng rắn trong chính quyền Trump sau các diễn biến căng thẳng ở Trung Đông.

Trong hơn một năm giữ ghế DNI, Gabbard là nhân vật gây tranh cãi bậc nhất nội các Mỹ. Cựu nghị sĩ Dân chủ này từng bị chỉ trích vì các phát ngôn liên quan Nga, Syria, NATO và việc gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước đây. Khi được Tổng thống Trump bổ nhiệm đầu năm 2025, giới tình báo Mỹ đã phản ứng mạnh vì cho rằng bà thiếu kinh nghiệm điều hành hệ thống tình báo quy mô lớn.

Nhiệm kì của bà liên tục gắn với các tranh cãi chính trị. Gabbard từng thu hồi quyền tiếp cận an ninh của hàng chục cựu quan chức Mỹ, tham gia các cuộc điều tra liên quan bầu cử 2020 và đối mặt cáo buộc “chính trị hóa cộng đồng tình báo”. Quốc hội Mỹ cũng từng nhận đơn tố giác liên quan cách xử lí thông tin tình báo nhạy cảm của văn phòng DNI dưới thời bà.

Sự ra đi của Gabbard khiến nội các Trump tiếp tục biến động mạnh. Theo truyền thông Mỹ, bà là thành viên nội các thứ tư rời chính quyền trong nhiệm kì hai của ông Trump. Điều này làm dấy lên câu hỏi về mức độ ổn định trong bộ máy điều hành giữa lúc Nhà Trắng đang đối mặt hàng loạt hồ sơ nóng như Iran, cạnh tranh Mỹ - Trung, kinh tế và bầu cử giữa kỳ 2026.

Giới quan sát cho rằng tác động lớn nhất của sự kiện không chỉ nằm ở cá nhân Gabbard mà ở thay đổi cán cân tư tưởng trong nội bộ phe Cộng hòa. Gabbard được xem là đại diện nổi bật của nhóm “America First” thiên về chống can thiệp quân sự ở nước ngoài. Việc bà rời nội các được nhiều chuyên gia đánh giá là tín hiệu cho thấy phe cứng rắn về an ninh - quốc phòng đang chiếm ưu thế lớn hơn trong Nhà Trắng.

Một chi tiết đáng chú ý là dù rời ghế DNI, Gabbard vẫn được nhiều truyền thông Mỹ nhắc đến như gương mặt có thể tiếp tục ảnh hưởng tới chính trường Mỹ trong tương lai. Từ một ngôi sao trẻ của đảng Dân chủ, chuyển sang độc lập rồi gia nhập đảng Cộng hòa năm 2024, bà là một trong những nhân vật hiếm hoi có hành trình chính trị “bẻ lái” mạnh mẽ nhất nước Mỹ hiện đại.