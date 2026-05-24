Nồi chiên không dầu sạch bong kin kít khi được vệ sinh bằng thứ này - không phải cọ rửa mạnh

Nồi chiên không dầu đã trở thành thiết bị nhà bếp quen thuộc trong rất nhiều gia đình nhờ giúp nấu ăn nhanh hơn, dễ hơn và tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, nếu không được vệ sinh đúng cách, hiệu suất của thiết bị có thể giảm sút — đặc biệt là khi dầu mỡ và cặn thức ăn tích tụ lâu ngày.

Để xử lý những vết bẩn cứng đầu, chuyên gia vệ sinh và TikToker Anna Louisa đã tiết lộ một số mẹo cô học được trên mạng xã hội.

Trong số đó có một cách cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả để làm sạch giỏ nồi chiên không dầu bị bám dầu mỡ lâu ngày. Thay vì cần nhiều loại chất tẩy rửa, bạn chỉ cần một viên rửa bát và nước sôi.

Dù nồi chiên không dầu lý tưởng nhất nên được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng, nhưng trên thực tế nhiều người thường trì hoãn việc này.

Anna Louisa nói: “Đây là 5 mẹo dọn dẹp tôi học được trên mạng và nghĩ rằng mọi người cũng sẽ thấy hữu ích.”

Cô tiếp tục: “Là một người chắc chắn từng nhiều lần để nồi chiên bẩn lâu ngày, tôi thấy viên rửa bát có thể đánh bay toàn bộ lớp dầu mỡ tích tụ rất dễ dàng.”

Sử dụng viên rửa bát cùng nước nóng có thể giúp vệ sinh nồi chiên không dầu hiệu quả.

Đầu tiên, hãy đặt một viên rửa bát vào khay của nồi chiên không dầu.

Tiếp theo, đổ nước sôi từ ấm đun vào nhưng chú ý không để nước tràn qua khe lưới.

Sau đó, để hỗn hợp ngâm trong khay càng lâu càng tốt. Anna đặt hẹn giờ 15 phút, nhưng bạn có thể ngâm lâu hơn nếu cần.

Nếu giỏ nồi chiên bám dầu mỡ quá dày, thời gian ngâm càng lâu thì nước nóng càng giúp làm mềm và bong lớp cặn bẩn hiệu quả hơn.

Sau khi thấy đã ngâm đủ lâu, chỉ cần xả sạch cặn bẩn dưới vòi nước.

Thông thường sẽ không cần phải cọ rửa mạnh, dù bạn vẫn có thể thêm một chút nước rửa chén nếu muốn.

Các viên rửa bát khi hòa tan trong nước nóng có khả năng đánh tan dầu mỡ hiệu quả nhờ chứa muối kiềm và các hóa chất làm sạch khác.

Những chất này giúp phân hủy dầu mỡ và cặn thức ăn, trong khi nước nóng làm mềm các mảng bám cứng đầu để dễ làm sạch hơn.

Kezia Reynolds viết trên Ideal Home: “Tôi phải thừa nhận lúc đầu hơi lo lắng khi thử mẹo này. Nhưng nó thực sự hiệu quả.”

“Kết quả cuối cùng khá ấn tượng so với lượng công sức bỏ ra rất ít. Dù vẫn còn một chút dầu mỡ ở vài góc mà cá nhân tôi muốn cọ kỹ hơn.”

Cô cho biết đây là mẹo hữu ích nhưng không phải cách cô sẽ dùng thường xuyên.

“Tôi thấy việc lau nồi chiên bằng nước rửa chén sau mỗi lần sử dụng vẫn dễ hơn để duy trì độ sạch sẽ. Đặc biệt là với những mẫu nồi chiên dễ vệ sinh.”

“Điều đó không có nghĩa mẹo này vô ích — tôi nghĩ mình sẽ dùng nó cho những lần vệ sinh sâu định kỳ.”

“Nó rất phù hợp khi bạn bận rộn hoặc có quá nhiều việc nhà phải làm. Nhưng nhìn chung, vệ sinh bằng nước xà phòng sau mỗi lần sử dụng vẫn là cách tốt nhất để bảo dưỡng nồi chiên không dầu.”