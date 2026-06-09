Nơi lưu trú đặc biệt của ông Tập ở Bình Nhưỡng: Gần 'thánh địa' Triều Tiên, rất ít lãnh đạo được đón tiếp

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Triều Tiên vào ngày 8/6.

Ông được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đích thân đón tại sân bay, trước khi tham dự lễ đón chính thức tại Quảng trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào người dân Bình Nhưỡng tại lễ đón tiếp được tổ chức tại Quảng trường Kim Il-sung vào ngày 8/6. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Ông Tập sau đó đã trở lại Nhà khách quốc gia Kumsusan ở Bình Nhưỡng, một nơi biệt lập hơn nhiều so với Nhà khách quốc gia Diaoyutai ở Bắc Kinh của Trung Quốc.

Nhà khách Kumsusan được hoàn thành năm 2019, lần đầu tiên được sử dụng công khai trong chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập cùng năm đó.

Theo SCMP, trước khi nhà khách này được xây dựng, Triều Tiên chủ yếu tiếp đón các quan chức nước ngoài tại nhà khách Paekhwawon, được xây dựng vào năm 1983. Cả hai Chủ tịch Trung Quốc tiền nhiệm là các ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều từng ở nhà khách Paekhwawon trong các chuyến thăm Bình Nhưỡng, cũng như cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter.

Gần "thánh địa" của Triều Tiên﻿

Gần Nhà khách quốc gia Kumsusan là Cung điện Mặt trời Kumsusan – địa điểm chính trị thiêng liêng nhất của Triều Tiên.

Cung điện Mặt trời Kumsusan ban đầu được gọi là Hội trường Kumsusan, tòa nhà này từng là nơi làm việc và sinh hoạt của Chủ tịch Kim Il-sung - lãnh tụ sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và là ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un.

Sau khi ông Kim Il-sung qua đời năm 1994, thi hài của ông được quàn trong một quan tài bằng kính bên trong hội trường, và nơi này được đổi tên thành Cung điện Tưởng niệm Kumsusan.

Sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il - con trai của ông Kim Il-sung và cha của Chủ tịch Kim Jong-un - qua đời vào năm 2011, thi hài của ông Kim Jong-il cũng được quàn tại cung điện này, và cung điện được đổi tên một lần nữa thành Cung điện Mặt trời Kumsusan.

Theo SCMP, “Kumsusan” (Cẩm Tú Sơn) là một cái tên mang ý nghĩa thi vị, có nghĩa là ngọn núi đẹp và quý giá trong tiếng Triều Tiên. Cung điện Kumsusan được nhắc đến trong lời mở đầu của Hiến pháp Triều Tiên, mô tả nó như một tượng đài vĩ đại cho “sự bất tử” của các nhà lãnh đạo đã khuất và là biểu tượng cho phẩm giá của dân tộc Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Triều Tiên năm 2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã đứng tại quảng trường trung tâm của Cung điện Kumsusan cùng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju, nơi họ nhận được sự kính trọng từ các quan chức đảng và quân đội Triều Tiên cũng như người dân Bình Nhưỡng.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đó là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo nước ngoài nhận được vinh dự như vậy tại quảng trường của cung điện. Bộ này cho biết buổi lễ “phản ánh đầy đủ sự nồng ấm và tôn trọng của nước chủ nhà”.

Nhà khách quốc gia Kumsusan của Triều Tiên chỉ đón tiếp một số ít nhà lãnh đạo kể từ khi hoàn thành vào năm 2019. Ảnh: KCTV

Chỉ đón tiếp số ít lãnh đạo nước ngoài

Nhà khách quốc gia Kumsusan chỉ đón tiếp một số ít lãnh đạo nước ngoài.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vào ngày 9/4 năm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tại nhà khách Kumsusan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại nhà khách này vào tháng 6/2024.

Vào tháng 3 năm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên. Ông đã tới Cung điện Mặt trời Kumsusan để bày tỏ lòng kính trọng đối với các cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung và Kim Jong-il, nhưng nơi lưu trú của ông Lukashenko trong chuyến thăm không được tiết lộ.

Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập trong năm nay, diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Bắc Kinh.

SCMP đưa tin, Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế và chính trị quan trọng nhất của Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng tiếp tục phải ứng phó với các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của mình.