Nơi nhân viên hết mình vì con người và cộng đồng

Mang hi vọng tới những con người khó khăn

"Quê tôi ở Vĩnh Phúc, đi làm xe ôm ở Hà Nội, thời gian dịch bênh Covid-19 này phải giãn cách xã hội, kinh tế anh em nhóm xe ôm rất khó khăn, cái ăn cũng còn thiếu vì mất nguồn thu nhập chính…". Đây là một trong số những chia sẻ của nhiều người khó khăn khi tới các điểm nhận quà hỗ trợ Covid-19 của SeABank vào tháng 4/2020 khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội.

Hơn 35,2 tấn gạo, gần 58.000 gói mỳ ăn liền, nhu yếu phẩm được CBNV SeABank chuẩn bị và trao tặng cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại 25 tỉnh thành phố. Cùng với đó là các hoạt động phối hợp với Tập đoàn BRG ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19 của Chính phủ, Thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác với tổng ngân sách gần 9 tỷ đồng, đã phần nào khẳng định sứ mệnh vì con người và cộng đồng mà SeABank luôn thực hiện.

Xác định gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội, từ năm 2010 đến nay, SeABank đã thành lập 3 quỹ từ thiện với nhiều hoạt động thường niên để giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống gồm One Day One Smile (y tế, từ thiện), Ươm mầm Ước mơ (khuyến học), Lan tỏa yêu thương (bảo an tương lai).

Trẻ em là tương lai của đất nước, là nhân tài của dân tộc và việc ươm mầm những hạt giống nhỏ sẽ góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế sau này. Với mong muốn tạo nền tảng tri thức vững chắc cũng như để các em học sinh nghèo học giỏi yên tâm học tập, từ năm 2015 SeABank đã thành lập quỹ học bổng Ươm mầm Ước mơ nhằm trao tặng các học bổng khuyến học cho các em học sinh nghèo với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/em cho đến khi học hết lớp 12. Hiện tại, Quỹ đang nhận đỡ đầu cho 161 em học sinh tại 27 tỉnh thành phố trên cả nước. Sau 6 năm nhận đỡ đầu, nay đã có hai em học sinh đã hoàn thành chương trình học phổ thông, thi đỗ đại học để theo đuổi ước mơ của mình.

Bên cạnh đó, SeABank còn tổ chức chuỗi giải chạy cộng đồng "SeABank Run For The Future - Cộng đồng chạy vì tương lai" từ năm 2018 tại 4 tỉnh thành phố lớn trên cả nước, nhằm tạo sân chơi thể thao giải trí và gây quỹ học bổng Ươm mầm Ước mơ. Qua 3 năm tổ chức, giải đã thu hút hơn 10.000 vận động viên tham dự chạy trực tiếp, gần 125.000 vận động viên đăng ký chạy online, gây quỹ gần 8,5 tỷ đồng và trao tặng 98 suất học bổng khuyến học cho trẻ em nghèo.

Có thể nói, Vì cộng đồng là một trong 5 giá trị cốt lõi quan trọng mà mỗi cán bộ nhân viên SeABank thấm nhuần và thực hiện từ tâm, thông qua nhiều hình thức khác nhau. Hàng năm ngân sách dành cho hoạt động xã hội của SeABank chiếm hơn 20% chi phí truyền thông tiếp thị của ngân hàng này, thể hiện sự ưu tiên của SeABank cho những hoạt động xã hội, trong đó riêng trong năm 2020 số tiền này là hơn 17 tỷ đồng.

Gắn kết con người, kết nối giá trị cuộc sống

Trong quá trình hoạt động, điều cốt lõi mà Ban Lãnh đạo và CBNV SeABank luôn hướng tới chính là xây dựng môi trường, một tổ chức vì con người. SeABank tạo ra công việc cho gần 4.000 người lao động, xây dựng môi trường làm việc năng động cùng chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn cũng như lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Ngoài các chương trình phúc lợi thường niên như Quà tặng SeATết, Team Building, SeAFamily, bảo hiểm SeACare và khám sức khỏe định kỳ…, chương trình vinh danh thâm niên SeAProud là một hoạt động nổi bật với mong muốn gắn kết, tri ân những đóng góp và cống hiến của mỗi CBNV với với tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

Lãnh đạo SeABank nhận bằng khen Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng do Hiệp hội Ngân hàng bình chọn.

Với kết quả kinh doanh liên tục tăng trưởng ổn định qua các năm cùng chế độ phúc lợi tốt cho CBNV cũng như có những đóng góp liên tục cho cộng đồng, SeABank vinh dự 3 năm liên tiếp liên tiếp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" và được Global Economics bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020".

"Yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại". Những hoạt động ý nghĩa do SeABank phát động đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của toàn thể CBNV, các khách hàng và cộng đồng. Với những SeABankers, nơi đây không chỉ là nơi để làm việc mà còn là nơi để yêu thương.

Sự gắn kết, vì cộng đồng, chung chí hướng, khát khao thành công để trở nên phi thường chính là niềm tin, động lực và kim chỉ nam cho CBNV SeABank hết mình làm việc, cống hiến vì con người và cộng đồng.