Nội thất The One ra mắt dòng sản phẩm mang tên Stellar – Ngôi sao

Hiện đại và tiện nghi

Nằm trong chuỗi hoạt động sau gần 02 năm chuyển đổi thương hiệu từ Nội thất Hòa Phát thành Nội thất The One, thương hiệu này đã liên tục giới thiệu nhiều bộ sưu tập với nhiều mẫu mã, phân khúc khác nhau, phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng. Theo đó, nhằm kỷ niệm 28 năm ngày thành lập, Nội thất The One chính thức trình làng bộ sưu tập mới mang tên Stellar – Hướng tới các văn phòng hạng sang, hiện đại và chuyên nghiệp.

Mang ý nghĩa Ngôi Sao, điểm đặc biệt của bộ sưu tập Stellar đến từ kết cấu chân thép dập định hình khỏe khoắn, được phối kết hợp hài hòa giữa 02 tông màu trắng và đen hoàn thiện sơn tĩnh điện cao cấp. Gồm đầy đủ các sản phẩm từ bàn lãnh đạo, bàn nhân viên, bộ module, bàn họp, bộ sưu tập Stellar trang bị đồng bộ sản phẩm theo đúng nhu cầu của bất kỳ văn phòng nào, mang lại thiết kế thời trang, hiện đại cho thương hiệu.

Điểm độc đáo, khác biệt của dòng sản phẩm Stellar nằm ở hệ thống phụ kiện được ứng dụng công nghệ bảo mật hiện đại, mang đến tiện ích thời thượng cho người sử dụng như khóa số có tính năng thay đổi mật khẩu, hay hệ thống lỗ thông hơi cho CPU … các cải tiến về mặt thiết kế cũng được nâng tầm như nắp điện thoại màu ánh bạc dập logo đẹp mắt, hay tay nắm nhỏ gọn tinh giản.Với vật liệu melamine cao cấp, được sở hữu độc quyền về màu sắc bởi Nội thất The One, bộ sưu tập Stellar mang lại phong cách trầm sang trọng, vô cùng tiện nghi với nhiều chức năng hiện đại.

Sau khi ra mắt, các sản phẩm đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, ủng hộ từ nhiều khách hàng, đại lý trên cả nước. Chị Thu Hằng – đại diện đại lý Nội thất The One tại Vĩnh Phúc cho biết chị đánh giá cao bộ sưu tập Stellar bởi màu sắc độc quyền, thiết kế và phụ kiện thông minh. Chị cho biết nhiều khách hàng, dự án đã vô cùng quan tâm tới bộ sưu tập mới này cho các dự án thiết kế văn phòng mới.

Bước chuyển mình từ thương hiệu xưa cũ

Thàng 1/2022, Nội thất Hòa Phát – thương hiệu nội thất vốn gắn liền với nhiều ký ức người Việt với slogan "Không Hòa chỉ Phát" chính thức tuyên bố đổi tên thành Nội thất The One với nhiều giá trị và định hướng mới. Ngay sau khi tuyên bố chuyển đổi, Nội thất The One nhanh chóng phủ sóng hàng loạt với nhiều chương trình hấp dẫn thu hút khách hàng trên các nền tảng số. Các điểm bán, đại lý khắp cả nước cũng dần được trang bị với tên gọi mới Nội thất The One cùng 2 tông màu nhận diện xanh – vàng và nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận.

Cũng trong 2 năm kể từ ngày chuyển đổi thương hiệu, Nội thất The One liên tục ra mắt các bộ sưu tập mới với nhiều phân khúc từ trung cao cấp với đại trà. Các mẫu thiết kế được cập nhật, cải tiến phù hợp với thị hiếu và xu hướng thị trường và nhanh chóng được đón nhận. Có thể kể đến như bộ sưu tập Bright với màu gỗ melamine độc quyền, hay mới đây nhất là bộ sưu tập ghế công thái học – đang rất hot trên thị trường với nhiều tính năng bảo vệ sức khỏe người sử dụng.

Đại diện Nội thất The One – ông Lê Văn Nam (Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển) cho biết: "Nội thất The One chính thức đặt ra mục tiêu quan trọng hàng đầu là nghiên cứu phát triển, cải tiến nhằm đưa ra sản phẩm ưu việt, phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Với văn hóa thời tiết khác biệt giữa các vùng miền, thị hiếu và nhu cầu của thị trường cũng thay đổi theo, do vậy sức nặng của việc phát triển các sản phẩm phù hợp càng quan trọng hơn với mỗi doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong ngành nội thất. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để Nội thất The One thoát khỏi chiếc áo cũ Hòa Phát, dần khẳng định tên tuổi mình trong lòng công chúng" – ông Nam khẳng định.

Việc các thương hiệu Việt Nam đang lột xác, làm mới với nhiều cải tiến đang trở thành xu thế và được thị trường đón nhận tốt. Có thể kể đến các thương hiệu như Bitis, Thiên Long, Hồng Hà … và gần đây nhất là Nội thất Hòa Phát hay Nội thất The One. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp sản xuất made in Việt Nam sẽ càng phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích cho người lao động, khu vực sản xuất và người tiêu dùng cả nước.