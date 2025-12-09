Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-12-2025 - 16:48 PM | Sống

Liên quan đến vụ lùm xùm “tổng tài” và đàn em tại quán cà phê ở khu đô thị Times City, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thiên.

Theo An ninh thủ đô, liên quan vụ đánh người, gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998; trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Thiên. Ảnh: An ninh thủ đô

Cụ thể, chiều 17/9/2025, tại quán cà phê “Góc quán”, địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Nguyễn Long Vũ (SN 2002; trú tại: xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán).Nguyên nhân do anh Đ nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên (SN 1998; trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ.Ngày 04/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tổng hợp

"Tổng tài" sau vụ xin lỗi nhưng bị từ chối: Tôi thật sự không chịu nổi nữa...

Minh Ánh

Phụ nữ mới

