Nóng: Facebook đang bị lỗi, nhiều người Việt không truy cập được!

Người dùng Facebook tại Việt Nam cho biết trang web của Facebook xuất hiện lỗi không thể truy cập được.

Cụ thể, khi truy cập giao diện của trang web chỉ hiển thị vỏn vẹn thông tin, “Sorry, something went wrong.

We're working on getting this fixed as soon as we can.” (tạm dịch: Xin lỗi, đã có lỗi xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố này sớm nhất có thể).

Giao diện Facebook hiển thị thông tin cho biết đang bị lỗi.

Theo phản ánh của nhiều người dùng, họ vẫn có thể truy cập Facebook trên nền tảng ứng dụng điện thoại nhưng khi sử dụng nền tảng web, họ chỉ nhận được một màn hình trắng.

Tình trạng trên khiến cho nhiều người phải đối mặt với phiền phức khi xử lý công việc trên nền tảng này.

Facebook hiện tại chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề. Một số người cho rằng sự cố có thể do trục trặc của hệ thống Facebook.

Tình trạng lỗi của ứng dụng Facebook không chỉ xảy ra với người dùng tại Việt Nam.

Nhiều người dùng Facebook trên toàn cầu cũng gặp lỗi tương tự.

Ghi nhận từ chuyên trang theo dõi sức khỏe mạng xã hội Downdetector, nhiều người dùng tại nhiều quốc gia đã báo cáo về sự cố tương tự. Trong đó, người dùng cho biết gặp lỗi trên nền tảng web đồng thời việc không theo dõi được ngày/giờ và một số thông tin của bài đăng gây khó chịu.