Nóng: Hé lộ 2 phương án an táng tro cốt Từ Hy Viên

Vào ngày 25/2, China Times đưa tin gia đình Từ Hy Viên đang cân nhắc giữa 2 phương án an táng Từ Hy Viên. Một là tìm nơi chôn cất tro cốt. Hai là tìm nghĩa trang dựng tượng Từ Hy Viên để người thân, bạn bè có nơi tưởng niệm, thờ cúng cô. Gia đình cũng chưa quyết định được thời gian an táng tro cốt nữ diễn viên.

Trước đó, gia đình Từ Hy Viên dự định sẽ an táng theo hình thức mộc thụ táng (chôn tro dưới gốc cây). Tuy nhiên DJ Koo - chồng của Từ Hy Viên đã phản đối hình thức này vì không muốn nhìn thấy người vợ yêu dấu trở về cát bụi. Chồng Từ Hy Viên hy vọng có không gian tưởng niệm để anh có thể đến thăm cô bất kỳ lúc nào trong tương lai. Vì vậy sau khi thảo luận, gia đình đã quyết định lựa chọn lại nơi chôn cất tro cốt Từ Hy Viên.

Gia đình đang phân vân 2 phương án an táng tro cốt Từ Hy Viên

Trước đó, lễ mộc thụ táng bị hoãn lại vì DJ Koo phản đối điều này

Từ Hy Viên qua đời ở Nhật Bản và được hỏa táng trước khi về quê nhà Đài Loan (Trung Quốc). Ban đầu, gia đình dự định lưu giữ tro cốt Từ Hy Viên tại nhà nhưng vấp phải sự phản đối của hàng xóm. Sau đó, Từ Hy Đệ thông báo sẽ chôn cất chị gái theo phương thức mộc thụ táng thân thiện với môi trường, không lập bia mộ. Theo Từ Hy Đệ, đây là ý nguyện của Từ Hy Viên lúc sinh thời. Ngoài ra, gia đình cũng mong muốn Từ Hy Viên thanh thản, được hòa làm 1 với thiên nhiên sau khi mất.

Với hình thức mộc thụ táng, tro cốt người đã khuất sẽ được cho vào túi ni lông hoặc túi giấy dễ phân hủy chôn dưới gốc cây trong khu vực nghĩa trang đã đăng ký, không có bia mộ hay tên của người mất được ghi lại. Tuy nhiên, theo tờ ETtoday, hình thức thụ táng này không thực sự tốt đẹp, an yên như mọi người vẫn tưởng. Việc nói rằng hình thức thụ táng sẽ giúp người đã khuất yên ổn, hòa cùng thiên nhiên chỉ là lời nói an ủi tâm lý đối với các thành viên trong gia đình tang quyến. Theo các chuyên gia tang lễ, tro cốt có chứa các chất không dễ phân hủy trong tự nhiên, thường bị vón cục làm cây xanh không thể sinh trưởng. Do đó, sau 1 năm hoặc vài năm, các nhân viên nghĩa trang sẽ lật cây xanh lên để mang những mảnh tro cốt này đi hỏa táng lần 2 rồi sau đó tiếp tục rải chúng vào đất.

Chưa kể, người đã khuất khi thụ táng sẽ không được lập bia mộ nên sau vài năm rất có thể người thân của Từ Hy Viên cũng sẽ không biết cố nghệ sĩ được chôn cất ở đâu vì cây xanh có thể bị di dời, đất trồng được cải tạo mỗi năm, tro cốt có thể được rải ở vị trí khác sau khi mang đi hỏa thiêu lần 2.

Sau khi sự thật đằng sau hình thức thụ táng này được truyền thông đăng tải, công chúng yêu cầu gia đình Từ Hy Viên lập mộ chôn cất cố nghệ sĩ đàng hoàng, trang trọng. Họ cho rằng Từ Hy Viên qua đời đột ngột đã là sự việc vô cùng bi thương. Do đó, không 1 ai muốn thấy tro cốt của cố nghệ sĩ không yên ổn, bị khai quật mang đi hỏa táng nhiều lần sau thời gian ngắn chôn cất. Cư dân mạng cho rằng việc chôn cất Từ Hy Viên theo phương thức thụ táng là tàn nhẫn, bi kịch với 1 người nghệ sĩ tài hoa như cô.

Khán giả phản đối gia đình mộc thụ táng Từ Hy Viên vì cho rằng phương thức quá tàn nhẫn, bi kịch đối với minh tinh hàng đầu showbiz

Nguồn: China Times