Nóng hổi hé lộ giờ chót về iPhone 15: Có thể có 1 'kẻ xấu số' và hơn thế nữa?

Sẽ có 1 "kẻ xấu số"

Cụ thể phóng viên Mark Gurman đã chia sẻ loạt thông số về kích thước và trọng lượng của 3 mẫu iPhone 15 thay vì 4 mẫu như iPhone 14 tiền nhiệm.

Căn cứ vào việc iPhone 15 Plus không có trong danh sách này, nhiều khả năng đây là "kẻ xấu số". Vậy lý do giải thích việc Apple loại bỏ mẫu iPhone này là gì?

Trong bài viết được Digital Trends đăng tải vào tháng 12/2022, tức là gần 3 tháng sau khi iPhone 14 ra mắt, nhà phân tích Andy Boxall nhấn mạnh:

"Kể từ năm 2017, Apple đã không sử dụng tên Plus cho iPhone (iPhone 8 Plus) nhưng đã phục hồi nó vào năm 2022 với iPhone 14 Plus.

Giống như trước đây, mẫu mới sẽ có kích thước màn hình lớn hơn so với mẫu tiêu chuẩn nhưng vẫn giữ nguyên phần lớn các tính năng kỹ thuật khác. Nó phù hợp với 'khoảng trống khó xử' giữa iPhone 14 rẻ hơn và các mẫu 14 Pro đắt hơn nhưng cao cấp hơn...

iPhone 14 Plus (trái) và iphone 14 Plus (phải) (Ảnh: Buro Malaysia)

iPhone 14 Plus khá tuyệt vời nhưng có cảm giác nó đang bị 'bóp nghẹt'. Trên và dưới nó là 2 mẫu iPhone 14 tuyệt vời khác.



1 thứ làm được hầu hết những việc iPhone 14 Plus nhưng với số tiền chi ra ít hơn và thứ còn lại làm được nhiều việc hơn với một khoản tăng giá nhỏ.

Chỉ có một khía cạnh mà tôi thực sự khuyên bạn chọn iPhone 14 Plus hơn là iPhone 14 tiêu chuẩn và đó không phải là màn hình mà là pin..."

Còn theo Phone Arena, quá trình thương mại các mẫu iPhone 14 "không Pro" và đặc biệt là iPhone 14 Plus có thể đã không tốt như Apple dự đoán ngay từ cuối năm 2022 và chính vì vậy họ đã phải chuyển nguồn lực sản xuất sang iPhone 14 Pro và 15 Pro Max.

Thời điểm đó Apple được cho là cũng đã tính tới kế hoạch nhằm đảm bảo doanh số bán iPhone 15 tốt hơn và có thể việc không có iPhone 15 Plus là phương án cuối cùng.

Nếu thông tin trên là sự thật thì có thể Apple cũng sẽ không tái sản xuất mẫu iPhone 14 Plus với cổng USB-C (phải).



Và hơn thế nữa...

Cũng theo rò rỉ mới nhất của ông Mark Gurman, các mẫu iPhone 15 Pro sẽ có khung vỏ bằng Grade 5 Titanium, giúp chúng nhẹ hơn tới 10% so với các mẫu iPhone 14 Pro.

Cần lưu ý rằng Grade 5 Titanium là một trong những hợp kim phổ biến nhất trong ngành công nghiệp titan.

Chứa 90% titan, 6% nhôm, 4% vanadi, 0,25% sắt và 0,2% ferit, Grade 5 Titanium có độ bền tuyệt vời, khả năng chống ăn mòn cao và thường được sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ.

Đồ họa của trang tin GSM Arena ít ngày trước về giá bán rò rỉ của các mẫu iPhone 15. Tuy nhiên có vẻ như sẽ có một số thay đổi lớn bao gồm sự biến mất của iPhone 15 Plus cũng như việc tăng giá chỉ có trên iPhone 15 Pro Max.



Căn cứ vào tin tức mới từ Mark Gurman, trang tin Mac Rumor đã đưa ra so sánh các thông số về kích thước và trọng lượng của 3 mẫu iPhone 15 với các mẫu tương ứng của dòng iPhone 14 cùng bình luận như sau:

"iPhone 15 tiêu chuẩn dày 7,8 mm, dài 147,6 mm, rộng 71,6 mm và nặng 171 g (iPhone 14 tiêu chuẩn dày 7,8 mm, dài 146,7 mm, rộng 71,5 mm và nặng 172 g). Đây là mẫu có ít khác biệt nhất so với người tiền nhiệm và lý do là vì iPhone 15 tiêu chuẩn vẫn sử dụng khung vỏ nhôm tương tự iPhone 14 tiêu chuẩn.

iPhone 15 Pro dày 8,25 mm, dài 146,6 mm, rộng 70,6 mm và nặng 188 g (iPhone 14 Pro dày 7,85 mm, dài 147,5 mm, rộng 71,5 mm và nặng 206 g). Có thể thấy cải tiến lớn nhất của iPhone 15 Pro với khung vỏ Grade 5 Titanium nằm ở trọng lượng và nó nhẹ hơn iPhone 14 Pro 18 g.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là độ dày. iPhone 15 Pro dày hơn 0,4 mm so với người tiền nhiệm để giúp tăng cường không gian bên trong cho một số công nghệ mới.

Nhiều khả năng cải tiến giúp phần viền màn hình của iPhone 15 Pro chỉ còn 1,55 mm (so với 2,2 mm của iPhone 14 Pro) có thể sẽ bị lu mờ do độ dày thay đổi.

iPhone 15 Pro Max dày 8,25 mm, dài 159,9 mm, rộng 76,7 mm và nặng 221 g (iPhone 14 Pro Max dày 7,85 mm, dài 160,7 mm, rộng 77,6 mm và nặng 240 g). iPhone 15 Pro Max có những thay đổi tương tự như iPhone 15 Pro và nó nhẹ hơn 19 g so với iPhone 14 Pro Max".