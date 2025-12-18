Nóng: Loạt công ty họ FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp rời sàn chứng khoán

Ngày 18/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes.

Tương tự, UBCKNN cũng đã hủy tư cách công ty đại chúng của thêm 4 công ty gồm CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD); Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB); Công ty cổ phần Nông dược HAI (HAI) và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Các doanh nghiệp nêu trên đều được biết tới là thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. Theo đó, riêng Nông dược HAI có trụ sở tại TPHCM, GAB trụ sở tại Thanh Hoá, thì các công ty còn lại đều có trụ sở đặt tại tòa nhà FLC Landmark, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Những cổ phiếu của các doanh nghiệp này đều đang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng bị hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch trong thời gian dài do nhiều vi phạm. Mã FLC sau khi bị huỷ niếm yết trên HOSE cũng đã đăng ký giao dịch trên UPCoM, song cũng thuộc diện bị đình chỉ.

Liên quan đến tiến trình khôi phục giao dịch cổ phiếu FLC, tại kỳ đại hội gần nhất, đại diện Tập đoàn FLC cho biết đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán độc lập, đồng thời cung cấp hồ sơ tài chính để phục vụ việc đánh giá sơ bộ. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán và phát hành các báo cáo tài chính còn tồn đọng.

Trong năm 2025, FLC dự kiến phát hành báo cáo tài chính của năm 2021- 2024, và quý 1/2026 sẽ phát hành BCTC của năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Tập đoàn sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM vào quý 1/2026.