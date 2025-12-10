Nữ NSƯT 49 tuổi: "Tôi phải thừa nhận một điều"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Hạnh Thúy. Tại chương trình tuần này, nữ nghệ sĩ chia sẻ quan điểm về chủ đề "Làm mẹ có phải là bản năng?".

Cô nói: "Với kinh nghiệm nuôi dạy 2 con gái khôn lớn, tôi cho rằng bà mẹ nào cũng sẽ có xu hướng như là bản năng để nuôi dạy con của mình.

Trong tự nhiên, bất cứ sinh vật nào khi làm mẹ cũng đều có bản năng bảo vệ và chăm lo cho con. Tuy nhiên, với con người, khi sống trong một môi trường xã hội phát triển, việc nuôi con không chỉ dừng lại ở sinh nở, ăn uống hay bảo vệ an toàn, mà còn đòi hỏi kỹ năng để hình thành nhân cách, trí tuệ và ý thức cho trẻ.

Theo tôi, có lẽ đời sống hiện đại khiến chúng ta mất dần bản năng. Bây giờ sinh con ra là phải học đủ thứ lớp, lớp sinh không đau, lớp cho con ăn khỏe, lớp cách dạy con, tất cả trở thành những quy chuẩn xã hội.

Những quy chuẩn ấy mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe và tinh thần, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người mẹ dần phụ thuộc vào kỹ năng được học, mà quên lắng nghe chính bản năng của mình.

Điều này có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Tích cực là cuộc sống đầy đủ hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng ngược lại, nó cũng tạo áp lực rất lớn cho người phụ nữ. Ngày xưa ông bà ta sống hồn nhiên hơn, ít áp lực về vóc dáng, thu nhập. Còn bây giờ, một người phụ nữ khi sinh con phải đấu tranh rất nhiều thứ cùng lúc.

Về chuyện trầm cảm sau sinh, tôi nhìn nhận nguyên nhân cốt lõi đến từ sự cô đơn trong cảm xúc. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của các bà mẹ trầm cảm sau sinh là không chia sẻ được hoặc không được chia sẻ. Nếu không có người chia sẻ thì mình phải chủ động đi tìm.

Chỉ cần nhặt ra được một câu nói tích cực thôi, mình cũng có thể vịn vào đó để bước tiếp. Trong thời đại này, bản năng làm mẹ không thể đứng riêng lẻ, mà phải song hành cùng kỹ năng sống".

Về hành trình nuôi con của chính mình, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ: "Tôi phải thừa nhận một điều, tôi nuôi con bằng cảm xúc là chủ yếu, nhưng luôn ý thức việc điều chỉnh bản thân. Tôi học từ những người dạy con thành công, từ những đứa trẻ tử tế, từ sách vở và cả từ chính những sai lầm của mình.

Đặc biệt, tôi dành nhiều trăn trở cho vấn đề trẻ em sử dụng các thiết bị công nghệ. Đây là một trong những bài toán khó của các bậc phụ huynh hiện nay. Nếu cha mẹ thả lỏng quá, con rất dễ rơi vào trầm cảm, tự kỷ, nhiều hệ lụy tâm lý khó chữa.

Vì vậy, ngay từ đầu phải đặt ra những ranh giới rõ ràng như con học bao lâu, chơi bao lâu, hoàn thành tốt thì được thưởng thêm thời gian. Nhưng quan trọng nhất là bố mẹ phải làm gương, không thể suốt ngày cầm điện thoại rồi yêu cầu con không dùng".