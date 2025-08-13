Nóng: 'Siêu sanbox' ở Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng dự kiến thử nghiệm loạt sản phẩm mới: Tiền số, fintech, blockchain, lượng tử…

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính vừa đăng tải Dự thảo Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo Dự thảo Nghị định, Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập với mục tiêu thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực mới nổi, phù hợp xu thế tài chính quốc tế hiện nay, trong đó có đổi mới sáng tạo trong tài chính dựa trên công nghệ, phát triển tài chính xanh, các sản phẩm tài chính của tương lai và cho phép các định chế tài chính được thực hiện thử nghiệm các dịch vụ mà thị trường tài chính ngoài Trung tâm tài chính quốc tế chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng với chức năng, nhiệm vụ khác nhau.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM

Theo Dự thảo Nghị định, định hướng phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. HCM là thúc đẩy sự tham gia tập trung về nguồn vốn tài chính, công nghệ, nhân lực của các tổ chức, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo hướng cụm liên kết ngành để trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có vai trò cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ khác nhau như: huy động vốn, đầu tư, tiết kiệm, thanh toán, phát hành sản phẩm tài chính.

Trung tâm tài chính tại TP.HCM tập trung phát triển thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, các sản phẩm tài chính, phái sinh tài chính; hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ; cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính; thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới; thị trường hàng hóa, Sàn giao dịch hàng hóa, hàng hóa phái sinh, kết nối với các thị trường hàng hóa vật chất ở trong nước và quốc tế; các dịch vụ chuỗi cung ứng khu vực, trung tâm logistic, vận tải cảng biển.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng

Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng theo Dự thảo Nghị định sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, 3 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú (dịch vụ tài chính offshore), các hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với Khu thương mại tự do, các khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghiệp.

Thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán, chuyển tiền kỹ thuật số; thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch mới.

Thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ; thúc đẩy phát triển các startup cung cấp giải pháp tài chính phục vụ tiêu dùng, du lịch, thương mại, logistics và gắn với các dịch vụ tại Khu thương mại tự do; các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, phát triển các dịch vụ pháp lý có liên quan.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng sẽ tập trung mạnh vào đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn, blockchain... để tạo lợi thế cạnh tranh.

Tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn và nhà phát triển, startup, chuyên gia công nghệ và có tư duy toàn cầu đến sinh sống, làm việc và tạo ra giá trị vượt trội tại Đà Nẵng nhờ vào môi trường sống và làm việc thân thiện, có bản sắc, dịch vụ chất lượng cao, an ninh, an toàn và quản trị minh bạch.

Phan Trang