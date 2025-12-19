Nóng: TikTok chấp nhận bán mình, ông chủ mới là tỷ phú quen thuộc

Theo hãng tin CNBC, CEO TikTok Shou Zi Chew đã tiết lộ với nhân viên vào ngày 18/12/2025 rằng hoạt động của công ty tại Mỹ sẽ được đặt trong một liên doanh mới.

Theo một bản ghi nhớ do ông Chew gửi đi và được CNBC tiếp cận, pháp nhân mới có tên TikTok USDS Joint Venture LLC. Trong khuôn khổ liên doanh này, ông Chew cho biết công ty đã ký các thỏa thuận với ba nhà đầu tư quản lý gồm Oracle, Silver Lake và MGX có trụ sở tại Abu Dhabi. Ông cho biết “ngày hoàn tất” của thương vụ là 22/1/2026.

Như vậy, tỷ phú Larry Ellison đã được “trao trách nhiệm” tiếp quản TikTok tại Mỹ.

Quay ngược dòng lịch sử vào tháng 1/2025, theo một đạo luật về an ninh quốc gia được Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên hiệu lực, ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc buộc phải thoái vốn khỏi hoạt động của TikTok tại Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với lệnh cấm trên thực tế tại quốc gia này.

Đến tháng 9/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp phê chuẩn thỏa thuận đề xuất, cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ bằng cách đáp ứng các yêu cầu của đạo luật ban đầu do cựu Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Ông Chew lưu ý rằng liên doanh TikTok mới sẽ “do các nhà đầu tư Mỹ nắm quyền sở hữu chi phối, được điều hành bởi một hội đồng quản trị mới gồm 7 thành viên, trong đó đa số là người Mỹ, và chịu sự ràng buộc của các điều khoản nhằm bảo vệ dữ liệu của người Mỹ cũng như an ninh quốc gia của Mỹ”.

Theo bản ghi nhớ, liên doanh tại Mỹ sẽ có 50% cổ phần do một liên danh các nhà đầu tư mới nắm giữ, bao gồm Oracle của tỷ phú Larry Ellison, Silver Lake và MGX, mỗi bên 15%. Hơn 30% cổ phần thuộc về các đơn vị liên kết của một số nhà đầu tư hiện hữu của ByteDance, và gần 20% sẽ do ByteDance tiếp tục nắm giữ.

CEO TikTok cho biết pháp nhân này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của người dùng Mỹ, đảm bảo an ninh cho thuật toán cốt lõi của nền tảng, kiểm duyệt nội dung và “đảm bảo phần mềm” theo yêu cầu của các nhà hoạch định chính sách.

Ngoài vai trò nhà đầu tư, Oracle sẽ đảm nhiệm vị trí “đối tác an ninh đáng tin cậy”, phụ trách kiểm toán và xác thực việc tuân thủ các “Điều khoản An ninh Quốc gia đã được thống nhất”, theo bản ghi nhớ. Ông Chew viết rằng dữ liệu nhạy cảm của Mỹ sẽ được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu điện toán đám mây đặt tại Mỹ của Oracle.

Cổ phiếu Oracle đã tăng 5% trong phiên giao dịch sau khi thông tin trên được tiết lộ.

Bản ghi nhớ cũng cho biết pháp nhân TikTok mới sẽ có nhiệm vụ huấn luyện lại thuật toán đề xuất nội dung cốt lõi của ứng dụng video này “dựa trên dữ liệu người dùng tại Mỹ, nhằm đảm bảo luồng nội dung không bị tác động từ bên ngoài”.

Ông Chew lưu ý rằng các pháp nhân TikTok toàn cầu tại Mỹ “sẽ quản lý khả năng tương thích sản phẩm trên phạm vi toàn cầu và một số hoạt động thương mại nhất định, bao gồm thương mại điện tử, quảng cáo và tiếp thị”.

Theo sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký vào tháng 9, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị ngăn không được thực thi đạo luật an ninh quốc gia trong thời hạn 120 ngày nhằm “tạo điều kiện để hoàn tất việc thoái vốn theo kế hoạch”, qua đó cho phép thương vụ chốt lại trước ngày 23/1.

ByteDance cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 9 rằng công ty sẽ “làm việc phù hợp” với các luật hiện hành để đảm bảo TikTok tiếp tục được tiếp cận đối với người dùng Mỹ.

