Nóng: Từ Hy Viên lên cơn động kinh, nhập viện cấp cứu vì bị chồng ca sĩ cuỗm 760 tỷ đồng bỏ trốn về Hàn Quốc?

Sau quãng thời gian ngọt ngào như ngôn tình, đến nay cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên và DJ Koo liên tục vướng phải tin đồn lục đục, tan vỡ. Mới đây nhất, tin đồn Từ Hy Viên lên cơn động kinh vì DJ Koo cuỗm mất 220 triệu tệ (gần 760 tỷ đồng) và bỏ chạy về Hàn Quốc đã đứng đầu top tìm kiếm bảng giải trí Weibo, thu hút lượng lớn khán giả quan tâm bàn tán.



Theo đó, nữ diễn viên đình đám đã phải đi cấp cứu vào vào sáng ngày 21/2 do tái phát động kinh đột ngột, toàn thân co giật, sưng vù và ngất xỉu trước tin sốc. Chủ nhân bài đăng còn đính kèm hình ảnh được cho là Từ Hy Viên hôn mê, đang nằm trên giường bệnh. Công chúng dù sốc nặng trước tình hình bệnh tật của mỹ nhân Vườn Sao Băng nhưng không mấy bất ngờ về lý do, bởi DJ Koo luôn bị cho là chỉ lợi dụng danh tiếng, ăn bám Từ Hy Viên.

Tin đồn Từ Hy Viên lên cơn động kinh vì chồng mới cuỗm tiền bỏ chạy...





... đã đứng đầu hot search Weibo bảng giải trí

Tuy nhiên trang Weibo 3 triệu người theo dõi của tờ tin tức giải trí Drama Talk đã đăng hẳn 1 bài viết làm rõ thông tin chấn động trên. Theo đó, đây là tin vịt bởi hình ảnh nghi vấn Từ Hy Viên nằm trên giường bệnh vốn là ảnh cũ được chụp khi nữ diễn viên đi... gội đầu. Minh tinh 47 tuổi từng có tiền sử bị lên cơn động kinh, liên tục co giật sau khi sinh con, song vụ việc lần này hoàn toàn là bịa đặt.



Trước đó, Từ Hy Viên và DJ Koo từng khiến người hâm mộ toàn châu Á ngưỡng mộ vì câu chuyện tình đẹp như phim. Sau khi nghe tin Từ Hy Viên ly hôn với Uông Tiểu Phi, DJ Koo đã tìm lại số điện thoại cũ của tình cũ cách đây 20 năm và gọi lại cho cô. 2 người nhanh chóng nối lại tình xưa và kết hôn chóng vánh giữa sự ngỡ ngàng của công chúng. DJ Koo cũng dọn về Đài Loan để chung sống cùng bà xã, được cô tạo điều kiện hoạt động nghệ thuật và giới thiệu cho các mối quan hệ trong giới giải trí.

Tin đồn này nhanh chóng được đính chính





DJ Koo và Từ Hy Viên từng hẹn hò hơn 20 năm trước





Cặp đôi nhanh chóng tái ngộ và kết hôn vào tháng 3/2022





Nguồn: Weibo