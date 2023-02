Novaland đang có bao nhiêu tiền?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, CTCP Tập đoàn địa ốc No va (Novaland; NVL) tổng tài sản đạt 257.365 tỷ đồng, tăng gần 15%. Tuy nhiên, tổng tiền mặt và tiền gửi của NVL chỉ còn 8.927 tỷ đồng, giảm 60% so với thời điểm 30/9 và giảm 50% so với cùng kỳ.



Cụ thể, tính đến ngày 31/12 tiền và các khoản tương đương tiền của NVL là 8.600 tỷ đồng, giảm 50,1% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền mặt của doanh nghiệp này còn 2,8 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng giảm mạnh còn 2.993 tỷ đồng, con số này cuối năm ngoái là 8.023 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền của NVL là 5.604 tỷ đồng, giảm 39% so với cuối năm ngoái.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 327 tỷ đồng, giảm 61% so với cuối năm ngoái. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn là gần 323 tỷ đồng, số tiền này được gửi tại các ngân hàng thương mại với kỳ hạn ban đầu trên 3 tháng và kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng, lãi suất được hưởng từ 3,6 - 9,5%/năm.

Trong khi tiền mặt và tiền gửi của NVL chỉ còn 8.927 tỷ đồng thì vay nợ vẫn liên tục tăng đạt tới 64.576 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn là 25.517 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cuối năm ngoái, còn vay dài hạn 39.060 tỷ đồng, giảm 5,7% so với 31/12/2021. Bên cạnh đó, hơn 68% dư nợ của Novaland là trái phiếu, tương đương 44.170 tỷ đồng, tăng 19,7%% so với cuối năm 2021.

Được biết, trước đó ngày 17/12 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn địa ốc Nova (Novaland) cho biết Novaland đang có 25.000 tỉ đồng bị phong tỏa tại các ngân hàng thương mại. Trong đó, khoảng 10.000 tỉ đồng sẽ đủ điều kiện giải tỏa nếu hoàn thiện được thủ tục pháp lý cho các dự án.

"Nếu trong vòng 1-2 tháng tới vấn đề này được giải quyết, doanh nghiệp này sẽ có nguồn vốn để tiếp tục hoạt động bình thường", ông Nhơn cho biết.