Noventiq đồng hành cùng doanh nghiệp thoát “nợ số” với bộ giải pháp Microsoft Copilot

"Digital debt" – bẫy nợ số ở các doanh nghiệp



"Digital debt" là khoản "nợ số" phát sinh do nhân viên tốn hàng giờ liền để làm những công việc nhàm chán, không đủ thời gian lẫn tâm trí hoàn thành và sáng tạo công việc chính. Hệ quả là, nhân viên làm mãi chưa hết việc, mắc "nợ số" ngày càng "đầm đìa" và kéo tụt hiệu suất chung của cả doanh nghiệp.

Microsoft đã khảo sát 31.000 người năm 2023, phát hiện thấy 64% nhân sự ở 31 quốc gia và lên đến 74% ở Châu Á không đủ thời gian và năng lượng để tập trung làm tốt công việc. "Nợ số" chiếm dụng thời gian mà lẽ ra dành cho tư duy chiến lược và sáng tạo đổi mới, khiến doanh nghiệp phải trả giá gấp 3,5 lần.

Song gần đây, AI đang mở ra lối "thoát nợ số" cho doanh nghiệp. Ông Lê Quân, Tổng Giám đốc Noventiq Việt Nam cho hay các doanh nghiệp trên thế giới sử dụng AI không chỉ để giải phóng nhân viên khỏi công việc kiệt sức, mà còn khai phóng khả năng sáng tạo - mở ra làn sóng mới về tăng trưởng năng suất.

"AI đang tác động mạnh mẽ đến cách làm việc và vận hành doanh nghiệp. AI không đơn giản là thay đổi, mà sẽ tái định hình cách thức làm việc trong tương lai. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy nhân viên tạo ra giá trị cho doanh nghiệp", ông Quân nhấn mạnh.

Là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT toàn cầu, Noventiq đang hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp trên khắp thế giới, tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số một cách an toàn. Đối với riêng vấn nạn "nợ số", Noventiq cung cấp giải pháp thúc đẩy năng suất điển hình - "Mang AI lên Office" với bộ công cụ làm việc thông minh Microsoft Copilot (Copilot).

Thoát bẫy nợ số với giải pháp "Mang AI lên Office"

Chia sẻ về lý do Noventiq đề xuất nên tích hợp Copilot, ông Quân cho biết giải pháp đáp ứng được 3 nhu cầu lớn của các doanh nghiệp. Đó là "Mức ứng dụng cao" bởi nhân viên đang dành đến 57% thời gian để giao tiếp và 43% để sáng tạo trên Microsoft 365; "Mức hiệu quả" bởi 77% người dùng phản hồi muốn tiếp tục sử dụng Copilot; "Mức tương thích" vì CoPilot dễ dàng tích hợp vào kịch bản 30 ngành nghề.

Noventiq giới thiệu thành công Copilot tại nhiều quốc gia, một trong những dự án điển hình sau nhiều đánh giá bảo mật toàn diện liên quan đến cả dữ liệu tài chính hay nhân sự. Giải pháp được cung cấp theo thực tế mỗi bộ phận, ban đầu là tích hợp Excel cho phòng Tài chính và Teams cho phòng Bán hàng của 10 doanh nghiệp, sau đó mở rộng sang 600 bộ phận khác.

Tại Việt Nam, Noventiq đảm bảo bảo mật dữ liệu của tổ chức trong quá trình triển khai các giải pháp Microsoft Copilot đến từng phòng ban khác nhau của doanh nghiệp.

Noventiq hỗ trợ doanh nghiệp cài đặt giải pháp "Copilot for Microsoft 365" - kết hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu doanh nghiệp và hệ sinh thái ứng dụng hiện đại để cung cấp trải nghiệm cộng tác liền mạch và hiệu quả, sử dụng sức mạnh của GPT-4 tiên tiến nhất hiện nay trong bộ giải pháp Microsoft 365. Từ đó, giúp nhân sự sáng tạo hơn trong Word, phân tích nhiều hơn trong Excel, biểu cảm hơn trong PowerPoint, làm việc hiệu quả hơn trong Outlook và cộng tác nhiều hơn trong Teams.

Giải pháp "Copilot for Sales" hỗ trợ mở rộng kết nối với hệ thống quản lý khách hàng (CRM), giúp các nhóm bán hàng tối đa hóa năng suất và chốt nhiều giao dịch hơn. Ví dụ, giải pháp giúp nhân viên tạo kịch bản bán hàng trong Word, tóm tắt các luồng email trong Outlook, phân tích cuộc hội thoại hay cập nhật doanh số trong Teams…

Đối với "Copilot for Services", nhân sự có thể mở rộng kết nối trên cả nền tảng CRM lẫn trung tâm liên hệ khách hàng, nhằm nâng cao quy trình làm việc hiệu quả và mở khóa các cuộc trò chuyện với khách hàng dựa trên cơ sở kiến ​​thức vững chắc. Nhờ trợ lý AI được nhúng vào các phần mềm (Salesforce, Outlook, Teams…), nhân viên dịch vụ khách hàng không còn bị choáng ngợp bởi kho công cụ và dữ liệu khổng lồ để hoàn thành công việc.

Noventiq sẽ cung cấp giải pháp mở rộng Microsoft Copilot và xây dựng "Copilot Studio" - cá nhân hoá cho từng doanh nghiệp. Theo đó, "Copilot Studio" cung cấp môi trường phát triển đồ họa, cho phép doanh nghiệp tạo chatbot nội bộ được huấn luyện bằng các dữ liệu sẵn có để phục vụ nhân viên và khách hàng. Giải pháp có thể được tích hợp trên nhiều web và kênh, được tùy chỉnh riêng theo quy trình kinh doanh và quy trình công việc nhằm tăng hiệu suất cho mỗi doanh nghiệp.

Noventiq demo giải pháp Microsoft Copilot vận hành mượt mà, tương thích, hiệu quả trên hầu hết các thiết bị Apple (Mac, iPad, iPhone,…) và Samsung (Galaxy tablet, Z Fold, Galaxy S24,...).

Sở hữu đội ngũ chuyên môn uy tín được Microsoft vinh danh "Đối tác của năm lĩnh vực Modern Work & Security" và các giải thưởng năng lực chuyên sâu khác, Noventiq sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thành công các giải pháp từ Microsoft Copilot theo quy trình 4 bước chuyên nghiệp. Đầu tiên, Noventiq xây dựng chiến lược chuẩn bị sẵn sàng cho doanh nghiệp. Ở bước 2, chương trình thí điểm được tạo, bắt đầu với 5-10 nhân sự để giới thiệu mọi thứ có thể làm được với Copilot for Microsoft 365. Đến bước 3, bộ giải pháp phù hợp tiếp tục mở rộng sang toàn bộ người dùng trong một bộ phận. Cuối cùng, Copilot tích hợp sang mọi người dùng, mọi phòng ban trong cả tổ chức.

Noventiq trình bày giải pháp cài đặt Microsoft Copilot đảm bảo bảo mật cho doanh nghiệp tại Hội nghị "Leading the Era of Artificial Intelligence" do Microsoft tổ chức vào đầu năm 2024.

"Ngày nay, mọi nhân viên đều cần có kỹ năng về AI để thoát nợ số, đóng góp nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp mà không bị kiệt sức. Với đội ngũ chuyên môn và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, Noventiq đặt mục tiêu tạo ra liên minh nhân sự AI mới sở hữu kỹ năng thời đại và hiệu suất tối ưu, thúc đẩy thành công cho những doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu", ông Quân chia sẻ.