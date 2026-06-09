NSƯT ăn lá cây để cầm cự qua ngày giờ là Phó Chủ tịch, ở biệt thự 21 tỷ ngay khu nhà giàu TP.HCM

Trong làng giải trí Việt, Quyền Linh là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu hình ảnh gần như không thể nhầm lẫn. Từ một diễn viên đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990, Quyền Linh dần trở thành MC quen thuộc với hàng triệu khán giả qua những chương trình mang tính cộng đồng. Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh không chỉ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú mà còn được tín nhiệm giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Nghệ sĩ Quyền Linh thời trẻ

Sau hơn 30 năm hoạt động từ diễn xuất cho đến vai trò MC, NS Quyền Linh hiện là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một thời trẻ mà chính NS Quyền Linh từng nhiều lần nhắc lại với sự xúc động. Theo những chia sẻ của nam nghệ sĩ trong nhiều cuộc phỏng vấn, gia đình anh từng rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Là con trong một gia đình đông anh em, Quyền Linh lớn lên giữa những tháng ngày cơ cực, nhiều lần phải ăn rau dại, củ rừng, thậm chí hái lá cây để cầm cự qua ngày. Những ký ức về sự thiếu thốn ấy theo anh suốt nhiều năm và trở thành động lực để không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Sau khi lên TP.HCM lập nghiệp, cuộc sống của Quyền Linh vẫn chưa dễ dàng hơn. Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, anh từng làm nhiều công việc chân tay để kiếm sống như bốc vác, phụ hồ, làm thuê... Trong quãng thời gian theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nam nghệ sĩ nhiều lần rơi vào cảnh túng thiếu, phải ở nhờ nhà bạn bè và nhận sự giúp đỡ từ thầy cô để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Có giai đoạn Quyền Linh không đủ tiền ăn, phải xin cơm từ thiện hoặc ăn khoai lang sống qua ngày. Chính những năm tháng cơ cực ấy khiến Quyền Linh luôn giữ lối sống giản dị dù hiện tại đã là nghệ sĩ nổi tiếng. Không ít lần nam MC tâm sự rằng vì từng trải qua cảm giác nghèo khó nên anh đặc biệt đồng cảm với những hoàn cảnh bất hạnh.

NS Quyền Linh có tuổi trẻ nhiều khó khăn, vừa thiếu ăn thiếu mặc và khi quyết định theo đuổi nghệ thuật đã đối mặt nhiều thử thách

Khi những cái tên như Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng,... đang quá nổi, Quyền Linh đành chịu cảnh thất nghiệp vì xin vào đoàn phim quá khó, không có vai diễn nào cho anh. Khó khăn nhưng vẫn không muốn bỏ nghề, Quyền Linh chỉ còn cách xin làm hậu đài, phục vụ ăn uống cho đoàn phim: "Tự tôi tới đoàn xin với ekip. Người ta không nhận vì đủ người rồi, tôi lại xin cho ăn là được, không cần trả tiền thì họ mới đồng ý. Tôi cứ lầm lũi làm những công việc đó bằng sự nhiệt tình, nỗ lực của mình, phục vụ là chính, không ai biết tôi là diễn viên".

Sau một thời gian làm bê vác trong đoàn, Quyền Linh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Khát Vọng Sống. Ban đầu anh chỉ đảm nhận một vai quần chúng nhưng trước 3 ngày phim bấm náy, nam chính đột bỏ vai, ekip quyết định casting lại và Quyền Linh đã đánh liều tham gia. May mắn mỉm cười khi cuối cùng Quyền Linh đậu casting, chính thức chạm ngõ phim ảnh như mơ ước bao năm của mình.

Sau Khát vọng sống, Quyền Linh tiếp tục được mời diễn xuất trong các phim như: Hoa Trinh Nữ, Vườn Đào Năm Ấy, Đứa Con Rơi,... Giai đoạn 1999 - 2001, Quyền Linh tham gia rất nhiều phim truyền hình dài tập và nổi đình đám với Đồng Tiền Xương Máu.

Vai trò giúp tên tuổi Quyền Linh phủ sóng rộng rãi hơn cả lại là người dẫn chương trình Vượt Lên Chính Mình, giúp anh xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ gần gũi, luôn đồng hành cùng người lao động nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Vai trò MC chương trình Vượt Lên Chính Mình giúp NS Quyền Linh được nhiều người yêu quý

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh hiện có cuộc sống sung túc bên vợ doanh nhân Dạ Thảo và hai con gái. Gia đình nam nghệ sĩ đang sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 500 m2 tại quận 7, khu vực được xem là một trong những nơi có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Nhiều nguồn tin từng định giá căn nhà này vào khoảng 21 tỷ đồng.

Ngôi nhà mang phong cách sang trọng với tông màu trắng chủ đạo, do chính bà xã Dạ Thảo lên ý tưởng thiết kế. Điều khiến nhiều người chú ý không nằm ở sự sang trọng mà là không gian xanh bao phủ gần như toàn bộ khuôn viên. Xung quanh biệt thự là vườn rau, cây ăn trái và hàng trăm chậu hoa được chăm sóc kỹ lưỡng. Đây cũng là nơi Quyền Linh thường xuyên quay video chia sẻ cuộc sống đời thường với khán giả.

Dù sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước, hình ảnh quen thuộc của Quyền Linh vẫn là người đàn ông đi dép tổ ong, chăm cây, làm vườn và xuất hiện với phong cách giản dị như nhiều năm trước. MC Quyền Linh từng chia sẻ: "Tại sao bây giờ tôi vẫn mang đôi dép tổ ong? Vì đó là kỉ niệm của tôi. Ngày xưa, đôi dép tôi đi còn tệ hơn những đôi tổ ong bây giờ". Chính sự đối lập giữa cuộc sống đủ đầy hiện tại và xuất phát điểm nghèo khó năm xưa khiến câu chuyện của nam nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Cơ ngơi của NS Quyền Linh ở quận 7 (TP.HCM)

Bên trong biệt thự tích hợp cả khu vườn trồng nhiều cây, hoa và trái cây

Bên trong ngôi nhà được trang trí theo phong cách hiện đại, sang trọng