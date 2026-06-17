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NSƯT Chí Trung: "Thiên hạ xin cầu nguyện cho tôi qua khỏi căn bệnh lạ"

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"Sau 1 đêm gần như thức trắng vì ngứa, tôi đã tìm đến phòng khám với tâm thế không còn gì để mất", Chí Trung chia sẻ.

NSƯT Chí Trung mới đây thu hút sự chú ý khi kể về hành trình vượt qua căn bệnh từng khiến anh khổ sở suốt nhiều tháng.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Chắc mọi người còn nhớ cách đây hơn tháng thiên hạ gở mồm xin "cầu nguyện" cho Chí Trung qua khỏi "căn bệnh lạ". Ha ha… ngứa đầy người, mẩn đỏ cả đêm suốt 6-7 tháng. Kiêng bia rượu do sợ hỏng gan, kiêng cả gặp bạn bè chỉ mong khỏi gãi!

"Căn bệnh lạ" từng khiến Chí Trung ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ khắp người

Thế rồi sau 1 đêm gần như thức trắng vì ngứa, tôi đã tìm đến phòng khám với tâm thế "không còn gì để mất". Và kỳ diệu thay, chỉ sau vài tiếng xét nghiệm máu đã ra kết quả nhiễm ấu trùng giun đũa chó Toxocara. Và rồi 1 tháng uống gần 1 triệu tiền thuốc, tôi đã trắng trẻo đẹp trai trở lại và dĩ nhiên rồi… lợi hại hơn xưa!

Hôm 8/6 tái khám theo yêu cầu của bác sĩ, uống thêm một đợt thuốc bằng 1/3 lần trước cho chắc. Da dẻ tôi giờ lại "nõn nà như mông em bé" luôn.

Không tin cũng phải tin! Ấu trùng, ký sinh trùng lởn vởn ở xung quanh ta các bạn ạ. Được bác sĩ tư vấn, tôi đã tuyệt giao với rau sống, lá cuốn các loại mà không tự tay mình rửa rồi ngâm nước muối vài ba lần.

Sau khi điều trị, sức khỏe của Chí Trung hiện đã ổn định trở lại

Ngay cả mắm tôm, tiết canh, gỏi tôm, cá sò ốc sống trước đây là món khoái khẩu, giờ cũng "goodbye my love" luôn! Chỉ còn bơi lội thì thà nhiễm ngứa lần nữa chứ không thể bỏ, nhưng tránh bơi cạnh bạn nào quẫy đạp nước ầm ầm (đặc biệt là mấy ông bơi bướm) hắt ký sinh trùng vô miệng tớ.

Xin cảm ơn các bạn ở phòng khám một lần nữa. Nhờ có các bạn mà tôi đóng nốt được phim "Dưới ô cửa sáng đèn" và dẫn thêm vài chương trình "Vui khoẻ có ích" với đôi môi bẩm sinh không phồng rộp".

Trước đó, Chí Trung từng tiết lộ anh phải sống chung với những cơn ngứa dữ dội suốt hơn 6 tháng. Các triệu chứng thường xuất hiện vào ban đêm khiến ông mất ngủ kéo dài, nhiều lần thức dậy trong tình trạng môi, mắt và mũi sưng phù.

Ban đầu, nam nghệ sĩ nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ gan hoặc chế độ sinh hoạt, nhưng kết quả kiểm tra tổng quát cho thấy các chỉ số sức khỏe đều bình thường. Chỉ khi thực hiện xét nghiệm ký sinh trùng chuyên sâu, anh mới phát hiện mình nhiễm ấu trùng giun đũa chó Toxocara.

Theo PV

Phụ nữ mới

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