NT2 chốt quyền chia cổ tức bằng tiền, PV Power sắp “bỏ túi” 120 tỷ đồng

Ngày 15/3 tới đây, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức lần 1/2023 với tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 29/3.

Với gần 287,87 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NT2 sẽ cần chi khoảng hơn 200 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã POW) là công ty mẹ nắm giữ59,37% vốn điều lệ NT2, sẽ "bỏ túi" gần 120 tỷ đồng.

Sau chốt quyền trả cổ tức, đến ngày 22/3, NT2 sẽ chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 24/4.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, NT2 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 6.383 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước. Lợinhuận sau thuế cũng giảm 44% so với cùng kỳ, về còn 495,8 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng bán điện giảm do công ty trải qua đợt bảo dưỡng lớn kéo dài 2 tháng và sự cạnh tranh từ nhiệt điện than và thuỷ điện.

Với PV Power, tổng công ty đã công bố kết quả kinh doanh ước tính trong tháng 1/2024 với doanh thu ước đạt 2.015 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch tháng. Trong đó, Nhà máy điện Vũng Áng 1 đóng góp 1.007 tỷ đồng; Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đóng góp 843,5 tỷ đồng doanh thu. Doanh thu bán điện trong tháng 1 ước đạt 1.971 tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng phát điện ước đạt 1.232 triệu kWh.





Theo PV Power, tháng 1 là thời điểm mùa khô tại Miền Bắc và Miền Nam, cuối mùa mưa và bắt đầu chuyển sang mùa khô ở Miền Trung. Giá điện thị trường toàn phần FMP bình quân dự kiến khoảng 1.450 VNĐ/kWh.

Trước đó, PV Power đã công bố kế hoạch kinh doanh cả năm 2024 với tổng doanh thu 23.960 tỷ, lợi nhuận sau thuế 929 tỷ; đều giảm 22% so với thực hiện năm 2023. Mục tiêu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm đạt 16,7 tỷ kWh.