NTK Việt đứng sau màn tỏa sáng của sao Hoa ngữ năm 2023: Phạm Băng Băng "mở hàng" bằng bộ đầm gần 500 triệu

Khép lại năm 2023, giới thời trang Việt gây tiếng vang với những thiết kế tỏa sáng trên thảm đỏ quốc tế nói chung và Cbiz nói riêng. Những cái tên đình đám như Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Đường Yên... lần lượt khoác lên người những bộ đầm dạ hội mang dấu ấn của NTK Việt.

Nguyên một năm 2023, tên tuổi của NTK Trà Linh cũng như thương hiệu Hacchic Couture phủ sóng khắp thảm đỏ danh tiếng của Cbiz như sự kiện của tạo chí Vogue, GQ Thịnh Điển, Đêm hội Weibo 2023... Cùng với đó là thảm đỏ Vbiz với sự kiện Wechoice Award 2023 có tới 5 mỹ nhân Việt diện đầm của NTK Trà Linh.

NTK Trà Linh

Một NTK 9x với hơn 10 năm gây dựng và phát triển thương hiệu thời trang của riêng mình đã có một năm 2023 khởi sắc.

Trà Linh và Hacchic Couture đã có một năm 2023 gây tiếng vang khắp làng giải trí châu Á, vậy Phạm Băng Băng có phải là sao Hoa ngữ đầu tiên diện đầm do Trà Linh thiết kế?

Phạm Băng Băng là sao Hoa ngữ đầu tiên mà Trà Linh và Hacchic Couture có cơ duyên được làm việc cùng. Bản thân Linh và cả team cũng là fan của Phạm Băng Băng nên khi nhận được lời mời hợp tác, cả team đều cố gắng hết sức đưa ra càng nhiều lựa chọn càng tốt.

Vì là hình chụp cho trang bìa nên mẫu thiết kế cần cân bằng được giữa sở thích, gu thẩm mỹ, vóc dáng hiện tại của Phạm Băng Băng và ý tưởng của concept tạp chí đưa ra. Công đoạn chỉnh sửa thiết kế mất một tháng và thực hiện mẫu thiết kế trong hai tháng với toàn bộ là pha lê Swarovski và được ekip stylist Kye Agency xách tay qua vừa kịp buổi chụp hình của ekip Phạm Băng Băng.

Tới bây giờ Linh vẫn cảm thấy mình rất may mắn khi có cơ duyên được thiết kế riêng váy cho thần tượng của mình. Và may mắn hơn nữa là cuối tháng 12 vừa rồi stylist riêng của Phạm Băng Băng có liên hệ lại với tôi, hai bên vẫn đang trong quá trình làm việc với nhau, hi vọng Hacchic Couture lại có thêm một cơ duyên nữa được thiết kế riêng cho Phạm Băng Băng vào năm sau.

Cơ duyên nào lại dẫn đến sự kết hợp giữa NTK Trà Linh và "nữ hoàng thảm đỏ" Phạm Băng Băng hay "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi?

Linh nhớ hôm đó là ngay sau show Shanghai Fashion Week, Hacchic nhận được email của ekip Lưu Diệc Phi để đặt hàng một mẫu váy sẽ chụp trong poster ra mắt bộ phim "Wish" với yêu cầu kín đáo, có detail phù hợp với bộ phim hoạt hình có đối tượng xem chính là trẻ em, vừa phải toát lên nét thần tiên nhưng vẫn phải đủ ấn tượng và phù hợp với khí chất của Lưu Diệc Phi.

Và thế là Trà Linh cùng team đã gấp rút lên ý tưởng và thực hiện chỉ trong ba tuần để kịp xách tay qua Trung Quốc. Hầu hết những cơ duyên cho các lần hợp tác của Linh trong năm qua đều đến từ việc các bạn stylist của Trung Quốc xem show Shanghai Fashion Week hoặc xem sản phẩm của Hacchic trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu xứ Trung rồi liên hệ qua email hoặc instagram về việc hợp tác. Và Linh cảm thấy mình rất may mắn vì chỉ mới ra mắt tại thị trường tỷ dân chỉ vỏn vẹn 3 tháng nhưng nhận được nhiều sự ưu ái đến như vậy.

Trà Linh có thể tiết lộ mẫu váy đắt nhất và rẻ nhất mà sao Hoa ngữ mặc trong năm 2023 vừa qua? Đã có người đặt Trà Linh thiết kế độc quyền không hay tất cả đều lựa chọn thiết kế trong BST đã được trình làng?

Bộ váy đắt nhất thuộc dòng váy Haute Couture đính pha lê Swarovski của Phạm Băng Băng diện khi chụp cho trang bìa tạp chí L'Officiel có giá 20.000$ (khoảng hơn 450 triệu đồng). Bộ váy rẻ nhất là của Tào Phỉ Nhiên diện khi lên nhận giải Tencent Star Award thuộc dòng váy đi tiệc thương hiệu Hacchic Blush có giá bán là 1000$ (khoảng 23 triệu đồng).

Trong đó sẽ có những mẫu đầm Hacchic sẽ thiết kế riêng và có mẫu được lựa chọn từ BST mới ra mắt hoặc sắp ra mắt. Sau khi nhận được email từ các bên, ekip của Hacchic sẽ đưa ra những thiết kế phù hợp để các nghệ sĩ lựa chọn. Và tùy vào độ phổ biến với truyền thông và độ nhận diện của khách hàng cũng như sự kiện sẽ tham gia, mà Hacchic sẽ có những gợi ý phù hợp để các nghệ sĩ khi diện thiết kế đến từ Việt Nam sẽ tự tin và tỏa sáng nhất.

Sau đó là liên tiếp là dàn sao Cbiz đình đám như Đường Yên, Dương Tử… mặc đầm của NTK Trà Linh. Bạn cảm thấy năm 2023 của riêng NTK Trà Linh hay của Hacchic, như thế nào?

Năm 2023 là một năm Trà Linh và Hacchic đã nhận được quá nhiều, được may mắn có cơ hội cọ xát và trải nghiệm tại thị trường quốc tế, được làm việc với những nhà phân phối, bridal boutique không những từ Trung Quốc mà còn rất nhiều nước khác.

Họ bắt đầu tìm đến và đặt hàng từ Hacchic, thương lượng để có sự xuất hiện của các sản phẩm từ một nhà thiết kế Việt Nam tại các showroom của họ, và bản thân Linh cảm thấy mình rất hạnh phúc và có một chút tự hào.

Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu, càng đi sâu vào tìm hiểu thị trường các nước để tìm ra hướng đi phù hợp nhất với từng quốc gia thì Linh càng thấy mình còn quá nhỏ bé, cần phải học hỏi và phát triển nhiều hơn nữa mới để có thể mang sản phẩm của mình đi xa hơn.

Thảm đỏ Cbiz có những quy định rất nghiêm ngặt, thậm chí người hâm mộ cũng có cái nhìn khắt khe với trang phục của các sao. Trà Linh có gặp sự cố hay khó khăn gì trong những lần hợp tác vừa qua?

Đúng là không làm thì không biết được Cbiz khắc nghiệt như thế nào. Tại Trung Quốc mỗi khi có những event lớn quy tụ hầu hết showbiz thì trang phục luôn được chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng từ trước đó cả tháng. Có những event Hacchic gửi đồ cho tới 4 - 5 mỹ nhân và yêu cầu đầu tiên là đó phải là đồ mới chưa từng được người nổi tiếng nào diện trước đó.

Đặc biệt là đợt cuối năm vừa rồi event thảm đỏ liên tục, việc ra đủ mẫu thiết kế mới cho các người đẹp đi thảm đỏ trong cùng mùa cao điểm ở Việt Nam và vẫn phải đảm bảo sản xuất số lượng để kịp giao cho những đơn hàng quốc tế đã nhận, thật sự là điều khó khăn của Trà Linh cũng như Hacchic. Tuy nhiên tôi luôn tâm niệm là ngày nào mình còn được nhớ đến và tin dùng thì vẫn phải luôn cố gắng tìm mọi cách để hoàn thành khối lượng công việc đã nhận.

Diễn viên Đàm Tùng Vận trong một thiết kế của NTK Trà Linh.

Thảm đỏ Cbiz cũng là cuộc đua của các thương hiệu Haute Couture với mức giá triệu đô, thậm chí còn độc nhất, Trà Linh đã chuẩn bị những gì cho cuộc "đua ngầm" này?

Có cơ hội được tiếp xúc với ekip các nhân vật nổi tiếng cũng cho bản thân Linh và Hacchic có thêm kinh nghiệm trong việc định hướng sản phẩm cho BST sắp tới của mình. Giải trí Cbiz đang thích cái gì, mỹ nhân nào mới đổi stylist, muốn chuyển hướng hình ảnh và định vị lại phong cách riêng... Bên cạnh đó phom dáng của các người đẹp xứ Trung cũng rất nhỏ, làng giải trí khá khắc nghiệt nên không chuộng những thiết kế hở bạo, quá mỏng… đó là những thông tin vô cùng quý giá để Linh và Hacchic đưa ra những thiết kế phù hợp nhất.

Đường Yên trong một thiết kế của NTK Trà Linh. Mẫu váy lông vũ này được ưu ái gọi tên là "váy Đường Yên" bởi nữ diễn viên là người trực tiếp sở hữu.

Thị trường nào cũng có những "luật chơi" riêng, đôi khi họ không cần thiết kế đẹp nhất mà cần thiết kế phù hợp nhất. Đó là lý do mà Linh và Hacchic luôn phải làm mới mình từng ngày và luôn sẵn sàng cho mọi thay đổi để được phát triển.

Trà Linh có dự định mở rộng sang thị trường Trung Quốc không?

Thị trường Trung Quốc khác với các nước khác vì hệ thống ngôn ngữ, chính trị, mạng xã hội của Trung Quốc khá tách biệt. Hiện tại Hacchic đã phân phối đi 15 tỉnh tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài Loan, Macau thông qua một nhà phân phối chính và trong suốt quá trình làm việc Linh cũng được học hỏi rất nhiều từ họ cho nên vẫn chưa có ý định mở rộng sang Trung Quốc để bán trực tiếp trong thời điểm này mà sẽ tiếp tục kế hoạch phát triển và mở rộng sản phẩm của Hacchic tại các nước ở châu lục khác.

Show diễn của Hacchic Couture tại Shanghai Fashion Week.



Quay trở lại Vbiz, sự kiện Wechoice Award 2023 cuối năm vừa rồi, có tới 5 - 6 người đẹp diện đầm của Hacchic. Trà Linh mất bao nhiêu lâu để chuẩn bị đồ cho từng người, từ khâu chuẩn bị đến khâu sửa đồ và hoàn thiện lên thảm đỏ?

Năm nay thật sự là quá may mắn khi được các sao Việt lẫn quốc tế ưu ái lựa chọn cho các sự kiện trao giải, thảm đỏ quan trọng. Những mẫu váy tại Wechoice Award 2023 được Hacchic chuẩn bị trong 2 tuần. Sau đó được các bạn stylist từng ekip hỗ trợ vô cùng nhiệt tình từ khi thử đồ, giao nhận váy cho đến khi hoàn thiện outfit để xuất hiện rực rỡ tại thảm đỏ Wechoice Award 2023.

Cá nhân Trà Linh cảm thấy thương hiệu Việt cần hội tụ những yếu tố gì mới có thể cạnh tranh với những thương hiệu quốc tế đã và đang chinh phục giới mộ điệu suốt những năm qua?

Các thương hiệu Việt Nam vô cùng sáng tạo và mới mẻ bằng chứng là năm 2023 vừa qua rất nhiều local brand hay thương hiệu NTK Việt Nam gây được tiếng vang tại quốc tế. Để xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh, Linh nghĩ nó không phải chỉ ngày một ngày hai mà phải là một quá trình có chiến lược phát triển cụ thể để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Sức mạnh của thương hiệu chính là danh tiếng, uy tín và còn là khả năng ghi nhớ của sản phẩm đối với khách hàng mà theo Linh điều định vị được sản phẩm Việt dễ nhất chính là DNA - bản chất nhận dạng của thương hiệu.

Nó xác định điều gì khiến thương hiệu trở nên độc đáo và dễ phân biệt với các đối thủ cạnh tranh, từ đó cho khách hàng lý do để mua hàng từ thương hiệu này chứ không phải là thương hiệu khác… Một thương hiệu chỉnh chu trong từng thiết kế, có bản sắc riêng, tạo lập được uy tín và thường xuyên được tin dùng trong những sự kiện quan trọng thì rất dễ chinh phục khách hàng kể cả những khách hàng khó tính nhất.

Cảm ơn Trà Linh với những chia sẻ về hành trình của năm 2023 vừa qua. Khởi động năm 2024, chúc Trà Linh cùng Hacchic Couture ngày càng thành công và rực rỡ!