Nữ ca sĩ bỏ ý định đi du học Thạc sĩ, dồn tâm sức làm nên dấu mốc sự nghiệp ấn tượng trong năm 2025

Ca sĩ Mai Diệu Ly chia sẻ, Một Đời Để Nhớ được cô ấp ủ như một món quà tri ân gửi đến những khán giả đã luôn yêu thương, lắng nghe và đồng hành cùng cô trên hành trình nghệ thuật. Đồng thời, album cũng là món quà cô tự dành tặng cho chính mình nhân dịp sinh nhật tháng 12 - một dấu mốc đặc biệt khi nữ ca sĩ nhìn lại trọn vẹn năm 2025 như một hành trình với nhiều chiêm nghiệm.

Album được phát hành dưới hình thức online, gồm 9 ca khúc nhạc tình, ballad lãng mạn, là những sáng tác và ca khúc mà Mai Diệu Ly đặc biệt tâm đắc. Mỗi ca khúc là một bản tình ca lãng mạn, tất cả đều mang tinh thần nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không ồn ào hay phô bày cao trào, mà đủ sâu để ở lại và đủ lặng để người nghe có thể tìm thấy một phần ký ức của chính mình trong đó.

Các ca khúc đều được Mai Diệu Ly thực hiện MV, quay tại Đà Lạt. Đặc biệt, album này còn ghi dấu rõ nét hơn vai trò sáng tác của Mai Diệu Ly. Ca khúc Bài Hát Cho Anh trong album do chính cô viết được giới thiệu đến công chúng như một phần rất riêng của hành trình nội tâm.

“Ly mong rằng lần này với dòng nhạc tình, những bản ballad lãng mạn được hát một cách mới mẻ tràn đầy cảm xúc của Ly sẽ mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn, an yên cùng âm nhạc”- Mai Diệu Ly bày tỏ.

Tháng 6/2025, Mai Diệu Ly đã cho ra mắt album jazz Gió Qua Mùa Thu Nhớ, một dự án mang kén người nghe hơn nhưng nhận được nhiều phản hồi tích cực, giúp nữ ca sĩ mở rộng đáng kể lượng khán giả yêu mến. Nếu album jazz là nơi cô làm mới 6 ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một số ca khúc của Kim Tuấn, Giáng Son… bằng tinh thần phiêu linh, chiều sâu và hơi thở văn minh đương đại, thì Một Đời Để Nhớ lại là một cuộc trở về với thế giới cảm xúc lãng mạn, thấm đẫm yêu thương và gần gũi hơn với số đông công chúng.

Mai Diệu Ly cho biết, việc thể hiện hai màu sắc âm nhạc khác nhau trong cùng một năm là cách cô cho phép bản thân được phiêu lưu, được khám phá nhiều không gian cảm xúc, nhưng vẫn giữ vẹn sự chân thành trong từng lựa chọn nghệ thuật.

“Ly hy vọng, qua hai màu sắc âm nhạc khác nhau trong cùng một năm, khán giả sẽ được phiêu lưu cùng Ly mà không nhàm chán: lúc lắng sâu, lúc phiêu diêu lãng đãng, nhưng luôn chân thành cảm xúc với âm nhạc”- Mai Diệu Ly tâm sự.

Nhìn lại năm 2025, Mai Diệu Ly cho rằng đây là một năm đầy ý nghĩa, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong đời sống tinh thần của chính cô. Cô đã có những khoảng lặng để quay về nội tâm, nhìn lại hành trình thanh xuân đã và đang đi qua, học cách đón nhận mọi điều cuộc sống mang đến với sự nhẹ nhàng và lạc quan.

Trong năm, từng có thời điểm nữ ca sĩ dự định du học cao học chuyên ngành mỹ thuật để tiếp tục bồi dưỡng bản thân, nhưng sau nhiều suy ngẫm, cô nhận ra việc học không chỉ nằm ở trường lớp, mà còn ở chính những gì mình thực hành và cống hiến. Quyết định phát hành thêm một album thứ hai trong năm 2025 vì thế trở thành cách cô lựa chọn để bồi đắp tức thời cho sự nghiệp ca hát, song hành giữa chiêm nghiệm và hành động.

Khép lại một năm nhiều cung bậc, Mai Diệu Ly bật mí cô đang ấp ủ những kế hoạch âm nhạc cụ thể. Trong đó có một ca khúc viết về mùa xuân do chính cô sáng tác, dự kiến ra mắt trước Tết Nguyên đán như một lời chào năm mới đầy hy vọng. Với Mai Diệu Ly ở hiện tại, niềm vui hay nỗi buồn đều trở nên đẹp đẽ khi con người biết đón nhận, chấp nhận và giữ vững tinh thần lạc quan để sống trọn vẹn, để những gì đi qua có thể trở thành ký ức quý giá theo ta một đời để nhớ.