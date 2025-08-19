Nữ ca sĩ khiến 50 nghìn khán giả nức nở tại concert Quốc gia, cứ cất giọng là nhiều người bật khóc

Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim được đầu tư quy mô hoành tráng, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Hùng... Sau đêm diễn hôm 10.8, loạt hình ảnh và tiết mục tại Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim viral MXH. Mẹ Yêu Con của Võ Hạ Trâm là một trong những “spotlight” của đêm diễn. Không cần vũ đạo hay biên dựng cầu kỳ, chỉ với giọng ca giàu cảm xúc, cách xử lý tinh tế cùng thần thái tự tin, Võ Hạ Trâm đã cùng khán giả tạo nên một màn trình diễn lay động lòng người.

Tiết mục Mẹ Yêu Con của Võ Hạ Trâm lấy đi nhiều nước mắt tại Concert Quốc Gia

Những ngày này, MXH liên tục rần rần với đoạn clip ghi lại màn trình diễn Mẹ Yêu Con của ca sĩ Võ Hạ Trâm trong Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim, diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Giữa không gian rộng lớn, hàng chục nghìn khán giả cùng hòa nhịp hát theo nữ ca sĩ. Võ Hạ Trâm là giọng ca thực lực, theo trường phái vocal sở hữu khả năng xử lý đa dạng từ nhạc nhẹ, nhạc chính kịch cho đến dân gian đương đại, do đó không khó để cô chinh phục ca khúc đầy thử thách như Mẹ Yêu Con. Với nền tảng chuyên môn vững chắc và khả năng kiểm soát sân khấu ấn tượng, nữ ca sĩ đã biến ca khúc quen thuộc trở thành khoảnh khắc khó quên tại đêm nhạc.

Võ Hạ Trâm thể hiện Mẹ Yêu Con

Giọng ca thực lực truyền lửa cho sân khấu

Nhưng sức hút của màn trình diễn không chỉ đến từ sự chỉn chu về giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc chuẩn xác mà xuất phát từ trái tim. Khi hát, Võ Hạ Trâm đặt để cảm xúc của người làm mẹ vào từng nốt nhạc, để khán giả cảm nhận sự day dứt, hào hùng và truyền đi năng lượng khiến người người xúc động.

50 nghìn người xúc động, hát theo Võ Hạ Trâm ở Concert Quốc Gia

Dân mạng đồng loạt để lại những bình luận khen ngợi:

- Võ Hạ Trâm truyền cảm xúc cực tốt luôn, da diết mà thấm.



- Chắc chắn lúc ấy Võ Hạ Trâm rất hạnh phúc và tự hào vì bản thân cô ấy và vì đồng bào của chúng ta cùng hoà chung 1 nhịp đập trong khoảnh khắc ấy.



- Tiết mục top 1 trong lòng mình. Trâm hát quá cảm xúc và nghẹn ngào. Mình xem qua tivi mà còn rơi nước mắt nữa. Nghe đi nghe lại từ hôm đó.



Ngay sau đêm diễn, Võ Hạ Trâm chia sẻ trên trang cá nhân: “Đến hôm nay cảm xúc của Võ Hạ Trâm vẫn còn lâng lâng với cảm giác thăng hoa cùng âm nhạc và niềm xúc động khôn xiết khi được sống trong tình yêu của các khán giả của Trâm”. Đặc biệt hơn khi màn màn trình diễn này được diễn ra ngay trong dịp cả nước đang hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9, nên thông điệp về tình mẫu tử và quê hương đất nước lại càng thêm ý nghĩa. Giữa không khí thiêng liêng của ngày lễ trọng đại, ca khúc Mẹ Yêu Con như một lời tri ân đầy xúc động gửi đến mỗi gia đình Việt Nam.



Võ Hạ Trâm gặt hái được nhiều thành quả khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp một cách chỉn chu, tâm huyết

Hiện tại, clip màn trình diễn Mẹ Yêu Con của Võ Hạ Trâm vẫn được chia sẻ rộng rãi trên MXH và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mẹ Yêu Con là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác vào năm 1956. Ca khúc được lấy cảm hứng từ tình mẫu tử thiêng liêng và hình ảnh người mẹ Việt Nam trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn.

Năm ngoái, ca khúc Mẹ Yêu Con từng được nhóm anh tài thể hiện lại trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, được đông đảo người xem đón nhận. Đặc biệt là khán giả trẻ, nhanh chóng đưa tiết mục lên #1 Trending YouTube. Điều này cũng minh chứng khán giả trẻ hiện nay dành sự quan tâm đặc biệt cho các bài hát về Cách mạng và tinh thần yêu nước.