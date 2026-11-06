Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ miền Nam đi hát Hà Nội, Hải Phòng nhận cát xê bằng 8 cây vàng

| | Lifestyle

"Lần đó là tôi đi show ở Hà Nội, qua hôm sau tôi đi Hải Phòng và hình như là Uông Bí, vào năm 1996" – Ngọc Ánh nói.

Nữ ca sĩ miền Nam đi hát Hà Nội, Hải Phòng nhận cát xê bằng 8 cây vàng- Ảnh 1.

Mới đây, tại kênh Màn ảnh Việt, danh ca Ngọc Ánh đã chia sẻ về thời hoàng kim kiếm rất nhiều tiền của mình. Cô nói: "Những năm tháng hoàng kim của thập niên 1990 đó tôi nghĩ rằng tôi không thể nào có lại lần thứ hai.

Nữ ca sĩ miền Nam đi hát Hà Nội, Hải Phòng nhận cát xê bằng 8 cây vàng- Ảnh 2.

Danh ca Ngọc Ánh

Giai đoạn ấy đúng là một thời vàng son. Tôi đi hát từ lúc người ta trả 80 nghìn đồng/show tới khi được trả 120 nghìn/show, rồi có lúc lên đến 150 nghìn, 180 nghìn, 200 nghìn mỗi show.

Thời đó tôi nhớ giá vàng là khoản 330 nghìn đồng một chỉ, tức 3,3 triệu một cây vàng. Tôi đi hát nhận cát xê bằng tiền mặt, nhưng hát xong là thường đem số tiền đó đi mua vàng để cất đi.

Trung bình một đêm tôi hát xong nhận về khoảng 3 cây vàng. Nếu tôi đi hát tỉnh thì còn nhiều hơn nữa vì hát hai địa điểm xa nhau, lên đến 6 cây vàng.

Thậm chí, có những đêm đỉnh điểm tôi chạy show 3 tỉnh, nhưng vì để bầu show có lời thì tôi chỉ lấy cát xê 2 show rưỡi, tức là tới show thứ ba là tôi lấy một nửa giá cát xê.

Cứ thế nhân lên thì đỉnh điểm một đêm đi hát tôi nhận về 8 cây vàng. Lần đó là tôi đi show ở Hà Nội, qua hôm sau tôi đi Hải Phòng và hình như là Uông Bí, vào năm 1996.

Giai đoạn ấy tôi chạy show từ Bắc vào Nam, xuống tận Cà Mau. Nhưng có những lúc tôi đi hát không lấy một đồng nào hết vì đó là đi hát phục vụ bà con ở vùng sâu vùng xa.

Nữ ca sĩ miền Nam đi hát Hà Nội, Hải Phòng nhận cát xê bằng 8 cây vàng- Ảnh 3.

Chẳng hạn, có lần tôi đi hát ở Năm Căn – Cà Mau, đi trên xuồng nhỏ xíu trên sông để đi sâu vào trong rừng đước rộng mênh mông để hát cho khán giả nghe và không lấy tiền. Những lúc như vậy, giá trị của nghệ thuật mang lại là rất lớn cho cả tôi lẫn khán giả của tôi so với tiền bạc.

Thời đó đã qua rồi và bây giờ không thể nào lấy lại được thời gian ấy. Tôi nghĩ, ai cũng có một thời oanh liệt và tôi thấy mình rất may mắn khi đã từng có một thời oanh liệt.

Tôi làm giàu được bằng nghề đi hát, biết cách kinh doanh giọng hát của mình. Tức là tôi biết cách sắp xếp thời gian để nhận show. Lúc đó, chỉ có một mình tôi làm hết mọi việc, không có quản lý, trợ lý hay make up, stylist gì hết.

Tôi tự làm tóc, tự thiết kế quần áo, tự nhận show, làm việc với bầu show… Tự tôi bỏ tiền ra làm trang phục theo ý mình hết. Toàn bộ đạo cụ cũng là tôi tự thiết kế, tự ra chợ mua. Rồi tôi còn tự trang điểm".

Nữ ca sĩ Việt từng nhận học bổng Fulbright, du học Mỹ 2 năm bất ngờ xuất hiện trên sân khấu đặc biệt ở TP.HCM

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM là bạn thân cùng SN 1999: Thành lập công ty chung, 1 người vừa thành cổ đông "đế chế" nghìn tỷ

Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM là bạn thân cùng SN 1999: Thành lập công ty chung, 1 người vừa thành cổ đông "đế chế" nghìn tỷ Nổi bật

Bà Ngô Thị Vân Hạnh không còn giữ chức Tổng giám đốc Yeah1

Bà Ngô Thị Vân Hạnh không còn giữ chức Tổng giám đốc Yeah1 Nổi bật

Nam nghệ sĩ SN 1975 ra Hà Nội cùng đàn chị SN 1962: "Thật là quý báu"

Nam nghệ sĩ SN 1975 ra Hà Nội cùng đàn chị SN 1962: "Thật là quý báu"

18:45 , 06/11/2026
Jennie (BLACKPINK) nghi bơm vòng 3 để thành cô dâu nóng bỏng nhất trong đám cưới với V (BTS)

Jennie (BLACKPINK) nghi bơm vòng 3 để thành cô dâu nóng bỏng nhất trong đám cưới với V (BTS)

18:12 , 06/11/2026
“Mỏ vàng” của Ronaldo

“Mỏ vàng” của Ronaldo

18:10 , 06/11/2026
Tình bạn của Tăng Thanh Hà và 'người yêu màn ảnh' sau gần 2 thập kỷ

Tình bạn của Tăng Thanh Hà và 'người yêu màn ảnh' sau gần 2 thập kỷ

17:53 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên