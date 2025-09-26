Nữ ca sĩ sở hữu hit 3 tỷ view, 30 tuổi đi thi hoa hậu: “Ban ngày tôi đi chơi, tối về khóc”

Dù được đào tạo bài bản từ khoa Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhưng Phan Như Thùy lại bén duyên với sân khấu kịch, đóng phim hơn là ở vai trò ca sĩ dù cô 2 lần đoạt giải Á quân cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca và Hãy nghe tôi hát.

Thậm chí ngay cả khi sở hữu bản hit 3 tỷ view “Nổi gió lên” (nhạc ngoại lời Việt do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chắp bút) thì cái tên Phan Như Thùy vẫn khá xa lạ với công chúng.

Mới đây, Phan Như Thùy còn lọt top 10 Miss Grand Vietnam 2025, một điều ngoài mong đợi của nữ ca sĩ chỉ cao 1m63 khi thi nhan sắc. Nhân dịp này, ca sĩ sinh năm 1995 đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thân tình.

Nữ ca sĩ vừa tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 và lọt top 10 chung cuộc.

“Tôi muốn được như chị Mỹ Tâm”

- Cơ duyên nào Phan Như Thùy được hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung?

Tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi đang là diễn viên ở sân khấu kịch Hồng Vân. Anh Chung viết nhạc cho vở “Truyện Kiều” mà tôi diễn. Ban đầu tôi xin anh cho cover bài hát của anh. Anh Chung đồng ý và không lấy tác quyền.

Sau khi nghe giọng tôi, anh bảo có bài hát mới hợp với giọng tôi và muốn tôi hát, đó là bài “Đủ tổn thương sẽ mạnh mẽ”. Tuy nhiên bài hát trôi vào im lặng.

Một thời gian sau, anh Chung muốn giúp tôi thực hiện 1 album nhạc ngoại lời Việt. May mắn là có bài “Nổi gió lên” được mọi người biết rất nhiều, 3 tỷ view, rất hot trên Tiktok.

Mọi người thuộc bài hát rất nhiều, tôi đi hát ở đâu mọi người cũng hát theo được nhưng không ai biết Phan Như Thùy là ai. Khi giới thiệu tên thì ai cũng ngơ ngác nhìn tôi kiểu “ủa đây là ai?” Tới khi tôi hát “Ước mơ của em là…” thì mọi người mới biết.

Sở hữu hit 3 tỷ view vẫn không được mọi người nhớ tên.

- Thùy thu được bao nhiêu tiền từ bài hát 3 tỷ view?

Ban đầu tôi không nghĩ bài hát hot nên không đăng ký. Sau này khi đăng ký thì tôi nhận được hơn chục triệu từ nhạc số, Youtube cũng vậy. Cộng thêm tiền được một số anh chị nghệ sĩ mua vocal làm remix trên kênh. Thu nhập không lớn nhưng được cái tôi có show bên ngoài, được mời đi hát đám cưới nhiều lắm. Có những đám cưới book lịch trước cả năm.

- Trong làng nhạc, bạn thần tượng ai?

Chị Mỹ Tâm. Chị Tâm cùng quê Đà Nẵng với tôi, cùng họ Phan luôn. Hồi nhỏ tôi tự mặc định mình là con cháu của chị Mỹ Tâm, tôi tự huyễn hoặc và thần tượng chị. Từ xưa đến giờ, chị Tâm vẫn giữ được độ hot. Thậm chí ngày càng hot hơn. Tôi muốn được như chị Mỹ Tâm, không dám mơ được hot như chị mà là mong muốn số năm hoạt động nghệ thuật dài và bền như vậy.

- Thùy có thể sống được từ nghề ca sĩ không?

Tôi may mắn biết cách chi tiêu. Hiện tại tôi ở riêng, ở nhà thuê nhưng luôn được Trời thương, Tổ thương. Ví dụ 20 đóng tiền nhà mà chưa có đủ thì tối 19 thế nào cũng có show, đủ chi phí đóng tiền nhà mà có khi còn dư ra. Cứ như vậy, tôi sống đến giờ và thấy rất thoải mái. Tôi mua được những gì mình thích, tự lo được cho bản thân. Tháng nào dư dả thì gửi về cho gia đình.

Nữ ca sĩ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

“Ban ngày tôi đi chơi, tối về khóc”

- Chuyện tình cảm hiện tại của Phan Như Thùy thế nào?

Hiện tôi không có bạn trai. Xưa giờ tôi chỉ có 1 mối tình. Yêu nhau 5 năm thì chia tay. Tôi là tuýp người khó yêu nhưng một khi đã yêu là yêu rất nhiều. Chia tay xong, tôi buồn 1-2 ngày rồi gặp bạn bè đi chơi. Ban ngày tôi đi chơi, tối về khóc, khoảng 1 tuần là tôi hết buồn.

Thực ra, mình muốn buồn là mình buồn. Trong đầu tôi bảo, phải vui lên, cười lên, phải make-up cho đẹp. Tôi sợ xấu lắm. Mình có tuổi rồi, cũng sợ già nữa nên tôi không để mình buồn lâu.

Tính cách của tôi rất tích cực. Tôi không cho phép bản thân buồn quá 1-2 ngày. Buồn không giúp ích gì cho mình hết. Tôi chỉ cho mình buồn 24 tiếng thôi. Tôi ở trong phòng ngủ, tới khi hết ngủ được thì dậy thay đồ đi chơi. May mắn là tôi có nhiều bạn tốt, đều chơi hơn chục năm. Khi tôi cần là các bạn có mặt liền. Tôi chưa từng trầm cảm và tiêu cực.

Giờ tôi không muốn yêu nữa vì tôi muốn ổn định công việc trước, để lo cho bản thân và gia đình. Yêu đương tôi hay bị lơ là công việc nên tôi muốn tập trung vào công việc cho thành công đã. Hơn nữa, các bạn trẻ dễ yêu, còn tuổi tôi bây giờ, các anh cua khó dính lắm. Nhìn đâu cũng thấy giả. Cua mà không đặc sắc là tôi không dính được. Nói chung là tôi khó bị dụ.

Ở tuổi 30, nữ ca sĩ mới chỉ trải qua 1 mối tình duy nhất.

- Gu bạn trai của Thùy thế nào?

Tôi vui nên bạn trai cũng phải vui, trầm là không được. Không cần quá đẹp trai vì đẹp trai thì đào hoa lắm. Phải có công việc ổn định, tự nuôi được bản thân. Tôi không có tiêu chí gì nhiều, chỉ cần tôi yêu là được. Cha mẹ mong tôi, nếu không tìm được người phù hợp lập gia đình thì tự sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tôi cũng thích vậy.

- Cảm ơn bạn chia sẻ!