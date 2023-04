Nữ cựu quân nhân lừa tiền tỉ của nhiều người thân

Ngày 11-4, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Ánh (SN 1982, trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), cựu quân nhân, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Lê Thị Ánh là cựu quân nhân chuyên nghiệp làm việc tại phân xưởng Composite, Xí nghiệp Sản xuất vật tư kỹ thuật và lắp ráp ôtô - Xí nghiệp X143 (Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 49 - Bộ Tư lệnh công binh) và đã phục viên. Do cần tiền chi tiêu, Ánh đã dùng thủ đoạn gian dối nói với các bị hại cần ứng tiền mua vật tư cho Xí nghiệp X143 để vay tiền sử dụng cá nhân.

Cụ thể, năm 2014, Ánh nói dối bà T. (hàng xóm của Ánh) về việc bị can được Xí nghiệp X143 giao nhiệm vụ mua vật tư song xí nghiệp này không đưa tiền trước. Do đó, bị can phải ứng tiền sau 3 đến 6 tháng sau mới được quyết toán và đặt vấn đề vay tiền của bà T. Ánh cam kết khi nào xí nghiệp quyết toán sẽ trả tiền cho bà T.

Tin là thật, từ tháng 10-2014 đến tháng 7-2017 bà T. đã 28 lần cho Ánh vay tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Mỗi lần vay, Ánh đều viết giấy vay tiền đưa cho bà T. Sau đó, bị can đã sử dụng toàn bộ số tiền bà T. cho vay để chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 18-11-2017, Ánh viết đơn xin phục viên gửi Xí nghiệp X143 và đến ngày 20-11-2017, Ánh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 8-12-2017, bà T. làm đơn gửi đến Công an huyện Sóc Sơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Ánh, đồng thời giao nộp các giấy vay tiền, cam kết trả nợ do Ánh viết.

Một bị hại khác, bà Nguyễn Thị Th. (SN 1967, trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) vốn có quan hệ quen biết với gia đình nhà Ánh. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, Ánh đã nhiều lần đến nhà gặp bà Th. và nói dối người phụ nữ này là vay tiền để mua vật tư cho Xí nghiệp X143.

Tin là thật, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016 bà Th. cho Ánh vay nhiều lần với tổng số 200 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận là 3%/1 tháng. Ánh cam kết, hứa hẹn khoảng 3 tháng sau xí nghiệp thanh toán thì bị can sẽ trả lại bà Th. Tuy nhiên, Lê Thị Ánh không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan tố tụng, trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017, với thủ đoạn gian dối nêu trên, Ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng. Đến nay, Ánh mới khắc phục được cho các bị hại tổng cộng 70 triệu đồng.