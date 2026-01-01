Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ đại gia quyền lực khiến 1 NSƯT dù bận đi show vẫn phải tới dự tiệc

01-01-2026 - 16:55 PM | Lifestyle

"Bữa tiệc này vô cùng đặc biệt. Tôi bận đi hát nhưng vẫn phải ghé qua dự" – NSƯT Ngọc Huyền chia sẻ.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã có mặt tại buổi tiệc của bà Trương Thị Thu Dung – cựu Giám đốc Công ty Băng đĩa nhạc Rạng Đông.

Nữ đại gia quyền lực khiến 1 NSƯT dù bận đi show vẫn phải tới dự tiệc- Ảnh 1.

Ngọc Huyền và má Dung Rạng Đông

Ngọc Huyền gọi bà Trương Thị Thu Dung là "má Dung" một cách vô cùng thân thiết. Cô tiết lộ: "Tôi đang có mặt ở một buổi tiệc vô cùng thân mật, đặc biệt của má Dung.

Bữa tiệc này vô cùng đặc biệt. Tôi bận đi hát nhưng vẫn phải ghé qua dự. Mọi người cũng biết rồi, má Dung Rạng Đông gắn bó với tôi suốt bao nhiêu năm nay, từ thời tôi mới khởi nghiệp tới giờ.

Tên tuổi của tôi từ thời mới khởi nghiệp được xây dựng bởi công ty băng nhạc Rạng Đông của má Dung. Giờ thì má Dung giao công ty lại cho người khác quản lý còn má hiện chỉ làm Chủ tịch thường trực Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam thôi. Dù bận cỡ nào tôi cũng phải tham gia tiệc của má. Mọi người có thể thấy, đang có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tới dự tiệc. Chúc má Dung và Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam ăn nên làm ra!".

Về phía mình, bà Trương Thị Thu Dung cũng tỏ ra yêu mến Ngọc Huyền, gọi cô là "con gái" và nói: "Cảm ơn con gái yêu Ngọc Huyền".

Nữ đại gia quyền lực khiến 1 NSƯT dù bận đi show vẫn phải tới dự tiệc- Ảnh 2.

Được biết, không chỉ buổi tiệc cuối năm này mà bất cứ buổi tiệc nào của bà Trương Thị Thu Dung cũng có mặt Ngọc Huyền nếu cô về nước. Ngọc Huyền cũng luôn mời bà Dung tới dự các buổi tiệc của mình, cho thấy sự kính trọng và thân thiết giữa nữ nghệ sĩ và "bà bầu" quyền lực.

Ngoài Ngọc Huyền, trong buổi tiệc cuối năm có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như NSND Ngọc Giàu, nghệ sĩ Kiều Mai Lý…

Ngọc Huyền rất lễ phép với các nghệ sĩ lớn tuổi, ra chào từng người. NSND Ngọc Giàu cũng rất quý mến Ngọc Huyền, liên tục khen ngợi: "Con tôi nó ca là xuất sắc".

Bà Trương Thị Thu Dung được biết đến là một nữ đại gia quyền lực trong giới nghệ sĩ cải lương miền Nam. Được biết, bà Dung còn là "mẹ nuôi" của cố ca sĩ Phi Nhung và từng bỏ tiền đỡ đầu Phi Nhung làm liveshow Tình yêu bất tận năm 2015 với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng thời điểm đó nhưng chỉ bán vé với giá 150 ngàn đồng.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
nữ đại gia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe tiệc Giao thừa xa hoa nhà chồng hào môn, ái nữ Chủ tịch Hà Nội FC chiếm trọn spotlight

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe tiệc Giao thừa xa hoa nhà chồng hào môn, ái nữ Chủ tịch Hà Nội FC chiếm trọn spotlight Nổi bật

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo mới nhất đúng ngày 1/1/2026

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo mới nhất đúng ngày 1/1/2026 Nổi bật

Nam thần Việt và tiểu thư bất động sản chính thức công khai con trai đầu lòng!

Nam thần Việt và tiểu thư bất động sản chính thức công khai con trai đầu lòng!

15:43 , 01/01/2026
Mới đầu năm 2026 mà dân tình đã nhiệt tình "xông đất" Thảo Cầm Viên cỡ này!

Mới đầu năm 2026 mà dân tình đã nhiệt tình "xông đất" Thảo Cầm Viên cỡ này!

15:14 , 01/01/2026
Đêm Giao thừa, David Beckham nghẹn ngào nhắn nhủ con trai cả đang xa cách: "Bố yêu con. Con là cả cuộc đời của bố!"

Đêm Giao thừa, David Beckham nghẹn ngào nhắn nhủ con trai cả đang xa cách: "Bố yêu con. Con là cả cuộc đời của bố!"

14:55 , 01/01/2026
Loạt thay đổi từ ngày 1/1/2026, ai cũng nên biết để giàu bền vững

Loạt thay đổi từ ngày 1/1/2026, ai cũng nên biết để giàu bền vững

14:40 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên