Nữ diễn viên 50 tuổi vẫn bị mẹ giục kết hôn, chỉ mong có bạn trai thấu hiểu, không cần giàu

Nghệ sĩ Thanh Tú sinh năm 1975 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và tốt nghiệp trường Nghệ thuật Hà Nội. Chị từng công tác tại Nhà hát Cải lương trước khi đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ. Vai diễn tại Gặp nhau cuối tuần đã giúp chị đến gần khán giả với biệt danh Tú "cháo lòng".

Những năm qua, chị gây ấn tượng khi tham gia loạt phim như: Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Đừng làm mẹ cáu, Có anh, nơi ấy bình yên... Dù không vào những tuyến vai chính, song nhân vật của Thanh Tú cũng là một phần tạo nên điểm nhấn bộ phim.

Thanh Tú và đồng nghiệp Vượng Râu.

Về đời tư, Thanh Tú có mối tình đầu năm 17 tuổi. 21 tuổi chị lấy chồng, 23 tuổi có con đầu lòng. Dù đã có với nhau 2 con nhưng Thanh Tú vẫn quyết định ly hôn và ra đi với 2 triệu đồng trong tay, mang theo cô con gái nhỏ, để con gái lớn cho chồng cũ nuôi. Sau này, con gái lớn cũng về ở với mẹ. Một mình Thanh Tú nuôi hai con mà không đòi hỏi chồng chu cấp.

Cô từng khó khăn tới mức phải ở nhờ một căn phòng của bạn suốt 6 tháng, rồi sau đó hai mẹ con đi ở nhà thuê, hết phường này đến phường kia. Tiền học cho con 10 triệu, cô cũng phải đi vay 8 triệu để lo. Vất vả khó khăn nhưng Thanh Tú luôn luôn cố gắng, nỗ lực.

Tích cóp mãi mới được 20 triệu, định bụng sắm một chiếc tủ lạnh vì mùa hè, phòng trọ chật hẹp, nóng nực không để thực phẩm lâu được, vậy mà cô cũng bị dàn cảnh, cướp hết tiền.

Ngoài diễn xuất, Thanh Tú từng mở nhà hàng, cửa hàng thẩm mỹ, gội đầu dưỡng sinh để có thêm chi phí trang trải cuộc sống nhưng đều thất bại. Sau tất cả, cô lại tập trung cho nghệ thuật.

8 năm sau khi ly hôn, Thanh Tú cũng mua được nhà ở Tam Trinh, Hà Nội. Rồi Thanh Tú cũng mua được xe hơi nhưng cô cũng bán vì hay đi nhầm làn, nhầm đường, bị phạt. Hiện tại nữ nghệ sĩ sinh năm 1975 vẫn sống ở ngôi nhà này khi các con đều đã lập gia đình riêng.

Nữ nghệ sĩ trẻ trung ở tuổi 50.

Dù đã ở tuổi 50 nhưng cả mẹ của nữ nghệ sĩ và các con đều mong mỏi Thanh Tú kết hôn. Chị chia sẻ với báo Dân Trí: “Mẹ tôi mong tôi kết hôn vì bà sợ tôi chết già (cười). Các con cũng luôn động viên mẹ lấy chồng”.

Thanh Tú cũng vẫn tin vào tình yêu và mong chờ một người đàn ông không kiểu cách, hòa đồng, cùng tần số. Từng có đại gia làm quen với nữ nghệ sĩ nhưng khi về, chị âm thầm xóa số vì không thích nói chuyện.

“Tôi từng nói, người đàn ông yêu mình phải giàu nhưng đến tuổi này, tôi không đặt nặng chuyện kinh tế của đối phương. Tôi đã có cuộc sống ổn định, tự chủ nên không kỳ vọng vào ai nữa, chỉ mong người ấy có cùng suy nghĩ, thấu hiểu và chia sẻ với mình”, nữ nghệ sĩ bày tỏ với báo Dân Trí.

Ở tuổi 50, Thanh Tú vẫn đắt show phim ảnh khi được mời tham gia nhiều dự án phim truyền hình. 2 con của cô đã lập gia đình, bản thân nữ nghệ sĩ cũng đã lên chức bà ngoại nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Tờ Gia đình & xã hội thậm chí còn dành lời khen cho nhan sắc của bà ngoại tuổi 50 rằng, nhan sắc vẫn “chặt đẹp” con gái.