Nữ diễn viên là “phu nhân chủ tịch” gia tài tỷ đô, ở biệt thự đẹp như khu nghỉ dưỡng, mẹ 2 con cực đẹp

Phương Oanh sinh năm 1989, được biết đến là một trong những diễn viên nữ hot nhất ở VFC khi sở hữu chiều cao 1m70 cùng body nóng bỏng.

Cô xuất phát là người mẫu sau đó lấn sân sang đóng phim và gây chú ý ở một số dự án như: Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân...

Xinh đẹp, nổi tiếng nên Phương Oanh cũng sở hữu tài sản nhiều người mơ ước. Năm 2021, cô sắm một căn chung cư cao cấp rộng hơn 100m2 ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tất cả nội thất đều có thiết kế Âu châu sang trọng, được cô bố trí, sắp xếp hợp lý theo phong cách hiện đại, tinh tế.

Cô cũng tự tậu xế hộp từ nhiều năm trước với giá vài tỷ đồng. Ngoài nhà và xe, Phương Oanh còn sở hữu một cửa hàng kinh doanh thời trang.

Căn hộ Phương Oanh tậu năm 2021.

Phương Oanh và ông xã - shark Bình.

Bên cạnh sự nghiệp, mỹ nhân gốc Hà Nam cũng gây chú ý bởi chuyện tình với shark Bình – một trong những vị chủ tịch sở hữu gia tài tỷ đô ở Việt Nam.

Theo tờ Người Đưa Tin thì shark Bình thành lập công ty từ năm 19 tuổi và lập sàn giao dịch thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam năm 2001.

Chỉ trong 3 năm đã có đơn vị đầu tư và mua cổ phần. Thời điểm đó, công ty của shark Bình được định giá khoảng 6 triệu USD và anh sở hữu khối tài sản hơn 2 triệu USD.

Tập đoàn NextTech của Shark Bình sở hữu nhiều thương hiệu ᴄông nghệ tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FaѕtGo, Ngân Lượng… có giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Chính vì vậy, cuộc tình của nữ diễn viên và shark Bình từng gây bão mạng xã hội. Phương Oanh nhận không ít chỉ trích vì nghi vấn người thứ 3 và đào mỏ. Nhất là thời điểm cả hai lộ ảnh hẹn hò, du lịch chung (tháng 8/2022) thì shark Bình và vợ cũ vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tuy nhiên, cả hai đã vượt qua tất cả thị phi để tiến đến hôn nhân, có một cặp song sinh và cuộc sống viên mãn như hiện tại.

Nữ diễn viên khẳng định, cô và shark Bình đến với nhau hoàn toàn là vì tình yêu, sự thấu hiểu, đồng điệu dành cho đối phương và không vì mục đích tiền bạc.

Thậm chí, Phương Oanh còn đưa ra 3 nguyên tắc khi yêu Shark Bình. Cô cho biết: "Một là không tặng quà, hai là không can thiệp vào công việc của nhau, ba là không được phép đòi đầu tư" (nguồn: báo Vietnamnet)

Không gian sống của vợ chồng nữ diễn viên sinh năm 1989 và chồng.

Căn bếp mà Phương Oanh thường xuyên khoe trên mạng xã hội.

Trong biệt thự còn có hồ bơi sang trọng không thua gì khu nghỉ dưỡng.

Thời điểm này, Phương Oanh đang bụng bầu và cho biết, chỉ ở nhà nghỉ ngơi vì bụng quá to.

Hiện, sau hơn 2 năm hôn nhân, vợ chồng nữ diễn viên đã có một cặp song sinh, 1 trai 1 gái. Dù là mẹ bỉm sữa và đã ở tuổi U40 nhưng Phương Oanh vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp và liên tục được khen ngợi về nhan sắc.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 và chồng đang sống trong một căn biệt thự liền kề sang trọng tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, Phương Oanh nhiều lần khoe về không gian sống của mình kể từ khi về làm “phu nhân chủ tịch”. Theo những hình ảnh, clip cô đăng tải thì có thể thấy cơ ngợi xịn xò mà vợ chồng cô đang ở. Trong biệt thự có hẳn một hồ bơi sang trọng không thu gì khu nghỉ dưỡng cao cấp.