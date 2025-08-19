Nữ doanh nhân 8X góp 20.000 tỷ đồng vào Saigon Marina IFC

Ngày 19/8, lễ khánh thành và ra mắt tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) diễn ra tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM.



Đây là một trong 80 dự án quy mô lớn trên cả nước được đồng loạt khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc khánh thành Saigon Marina IFC cũng đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, một vị trí chiến lược khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

Công trình được giới thiệu cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2 trên khu đất hơn 6.000m2, là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM.

Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m² trên khu đất hơn 6.000 m²

Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Trung tâm tài chính quốc tế Sài Gòn Marina trước đây từng có tên gọi là Landmark 60 Ba Son. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Capitaland Tower.

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2016 với tên gọi Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam và thuộc sở hữu của Tập đoàn Capitaland.

Năm 2017, doanh nghiệp được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Trung tâm tài chính quốc tế Sài Gòn Marina. Sau nhiều năm triển khai chậm, đến 2023, Tập đoàn Capitaland chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho các cổ đông trong nước, qua đó, dự án được đẩy nhanh tiến độ.

Ngay trước thềm lễ ra mắt, chủ đầu tư tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina vừa có những biến động đáng chú ý.

Theo đó, ngày 8/8/2025, Capitaland Tower có bước tăng vốn điều lệ khủng từ 2.020 tỷ đồng lên 22.520 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ cấu cổ đông cũng thay đổi. Chủ tịch HĐTV Lương Phan Sơn giảm sở hữu từ 95% xuống còn 8,5%, tương đương vốn góp 1.919 tỷ đồng; ông Nguyễn Mạnh Kiên và Nguyễn Tân Hưng mỗi người góp 0,224%.

Cổ đông mới nắm tới 91,03% vốn là bà Lê Thị Huyền Linh (SN 1988), tương đương vốn góp 20.500 tỷ đồng.

Cùng với thay đổi cơ cấu cổ đông, Capitaland Tower cũng có Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Điệp Anh, đồng thời là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài nắm quyền chi phối tại Capitaland Tower, bà Lê Thị Huyền Linh còn là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Masterise Property và Tổng giám đốc Công ty TNHH Môi giới và Giải pháp Đầu tư Toàn cầu.

Về kinh doanh, theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm 2024, Capitaland Tower tiếp tục lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023 và 2022, công ty lỗ sau thuế lần lượt 2.683 tỷ đồng và 756 tỷ đồng. Do đó, vốn chủ sở hữu công ty đã âm gần 800 tỷ đồng.

Tính tới cuối tháng 6/2024, nợ phải trả của Capitaland Tower là 17.676 tỷ đồng, tăng thêm 5.175 tỷ đồng sau một năm. Tổng tài sản đạt 18.475 tỷ đồng.



