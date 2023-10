Nữ doanh nhân chuyển 100 tỷ đồng vào tài khoản của bị can Diệp Dũng khai 'không nhớ'

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op gây thiệt hại 115 tỷ đồng, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và 4 đồng phạm cùng tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

4 bị can khác bị đề nghị truy tố cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài đề nghị truy tố 9 bị can, Cơ quan ANĐT xác định, ngày 16/6/2016, tài khoản của ông Diệp Dũng tại ngân hàng có nhận 100 tỷ đồng với nội dung chuyển khoản là “CHUYEN TIEN CHO MUON". Đến ngày 24/6/2016, tài khoản của ông Diệp Dũng thực hiện 8 giao dịch rút tiền mặt với cùng nội dung “RUT TIEN MAT” với số tiền tổng cộng là 100 tỷ đồng.

Ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Saigon Co.op.

Cùng ngày, tài khoản của bà Trần Bích Châu (vợ ông Diệp Dũng) phát sinh giao dịch với nội dung “NOP TIEN MAT” số tiền 24 tỷ đồng, 2 giao dịch chuyển tiền với nội dung “TRICH TIEN TU TK…” số tiền 10 tỷ đồng, "TRICH TIEN TU TK TT…” số tiền 13 tỷ đồng và 1 giao dịch rút tiền mặt với nội dung “RUT TIEN MAT” với số tiền 1 tỷ đồng.

Kết luận của cơ quan điều tra cho biết, ông Diệp Dũng thừa nhận có nhận 100 tỷ đồng từ bà N, giám đốc một công ty nhưng từ chối khai báo thêm với lý do không liên quan đến vụ án. Bà N khai không nhớ về việc chuyển 100 tỷ đồng cho bị can Diệp Dũng trong 3 buổi làm việc với cơ quan chức năng. Bà N cũng cam kết sẽ về kiểm tra, cung cấp tài liệu và nội dung chuyển 100 tỷ đồng cho bị can Diệp Dũng nhưng đến nay vẫn không cung cấp để làm rõ bản chất giao dịch.

Cơ quan ANĐT xác định, ngày 15/11/2016, bà N nhận được 340 tỷ đồng từ tài khoản của 2 công ty T.N và H.D. Cùng ngày, bà N góp toàn bộ số tiền 340 tỷ đồng vào tài khoản vốn góp của Saigon Co.op để góp vốn cho Công ty Thế Kỷ (100 tỷ đồng), Công ty Thiên Thủy (120 tỷ đồng) và Công ty Kim Thủy (120 tỷ đồng) vào Saigon Co.op.

Ngày 16/11/2016, bà N nhận được 300 tỷ đồng từ giao dịch chuyển khoản của Công ty Đô Thị Mới. Cùng ngày, có 2 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Saigon Co.op để góp vốn cho Công ty Tia Sáng (60 tỷ đồng), Công ty Thiên Hà (110 tỷ đồng) và Công ty Petrosoft (130 tỷ đồng).

Kết quả điều tra cho biết, bà N thừa nhận có quen biết với ông Diệp Dũng và biết việc Saigon Co.op kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn nhưng Saigon Co.op không liên hệ, đặt vấn đề về việc góp vốn này.

Cuối năm 2016, bà N được ông Nguyễn Văn Mừng (Phó Giám đốc Công ty H.D) nhờ đứng tên, lấy uy tín cá nhân giúp các nhà đầu tư nhận, chuyển tiền góp vốn vào Saigon Co.op. Vì vậy, bà N. có nhận tiền của một số công ty, sau đó ký ủy nhiệm chi đã được lập sẵn để chuyển hết số tiền nhận được vào Saigon Co.op với nội dung một số công ty góp vốn vào Saigon Co.op.

Kết luận điều tra xác định, bà N không biết các công ty mà bà đứng tên góp vốn vào Saigon Co.op, việc đứng tên góp vốn chỉ nhằm lấy uy tín của bà N.

“Cǎn cứ tài liệu chứng cứ đến nay, Cơ quan An ninh điều tra không có cǎn cứ xử lý hình sự đối với bà N” – Kết luận điều tra nêu rõ.