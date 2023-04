"Nữ hoàng kinh dị" Anya Taylor-Joy: Sở hữu gương mặt đẹp được ví như búp bê sống, nhưng lại từng chịu cảnh bắt nạt học đường vì chính điều này

Bên cạnh được gọi là "bóng hồng phim kinh dị" hay "nữ hoàng kinh dị", Anya Taylor-Joy còn có một danh dưng "nàng thơ đương đại của Hollywood". Danh xưng nào của Anya Taylor-Joy cũng được công chúng nhớ đến.

Anya Taylor-Joy là nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng tại Hollywood hiện nay. Nữ diễn viên sinh năm 1996 không chỉ được công nhận về nhan sắc mà còn cả khả năng diễn xuất cực đỉnh với nhiều giải thưởng và danh hiệu. Trong đó, phải kể đến chính là giải Primetime Emmy. Từ năm 16 tuổi, Anya Taylor-Joy đã hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và xuất hiện trong nhiều bộ phim, dự án truyền hình và người mẫu.

Thế nhưng bên cạnh sự nổi tiếng ấy, Anya Taylor-Joy cũng có những góc khuất ít ai biết đến. Đặc biệt chính là quá khứ từng bị bạo lực học đường vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp nổi bật nhất trường.

Nàng thơ đương đại của Hollywood

Anya Taylor-Joy sinh năm 1996 tại Miami, Mỹ. Mẹ cô là người Tây Ban Nha gốc Anh nhưng sinh ra ở Zambia, còn cha là người Scotland gốc Argentina, sinh ra ở Buenos Aires.

"Nữ hoàng kinh dị" là con thứ 6 trong gia đình. Cô nhỏ hơn chị gái gần nhất 7 tuổi. Anya Taylor-Joy lớn lên trong môi trường mọi người toàn nói tiếng Tây Ban Nha. Do vậy, Anya Taylor-Joy xem đây như tiếng mẹ đẻ.

Anya Taylor-Joy trên tạp chí Vogue Anh

Tới năm lên 6 tuổi, cả gia đình nữ diễn viên chuyển tới London, Anh sinh sống. Tuy nhiên, do đã sống từ nhỏ ở Buenos Aires, thủ đô Argentina nên việc chuyển sang một nơi khác khiến cô bé Anya Taylor-Joy khi ấy mới 6 tuổi không hài lòng. Người đẹp đã chống đối bằng cách không nói tiếng Anh ở trường, với hy vọng một ngày nào đó cha mẹ sẽ đưa cô về lại Argentina.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 16 tuổi nhưng phải tới năm 2020, tên tuổi của Anya Taylor-Joy mới thực sự nổi tiếng khắp nơi. Thời điểm ấy, Anya Taylor-Joy từ diễn viên trẻ tiềm năng đã trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất làng giải trí.

Người đẹp tỏa sáng mọi nơi

Trong đó The Queen's Gambit với nhân vật trung tâm là kỳ thủ Beth Harmon trên con đường chinh phục đỉnh cao làng cờ vua là một trong những dự án thành công nhất năm. Đem tới danh tiếng lớn cho Anya Taylor-Joy. Ngoài The Queen's Gambit, Anya Taylor-Joy còn được biết đến thông qua nhiều tác phẩm hay như: The Witch, Split…

Về phần Saturday Night Live, Anya Taylor-Joy xuất hiện với vai trò dẫn chương trình cho mỗi tập phim. Đa số các tác phẩm Anya Taylor-Joy tham gia có nhiều yếu tố kinh dị. Do vậy mà cô được mọi người ưu ái đặt cho cái tên "nữ hoàng kinh dị".

Năm 2021, Anya Taylor-Joy được tạp chí Times bình chọn vào Time 100 Next - danh mục cho những người tiềm năng dẫn đầu trong sự nghiệp. Ngoài ra, cô cũng được vinh danh là Ngôi sao đột phá của năm 2020 bởi New York Post. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và rất đặc biệt, nên Anya Taylor-Joy còn được mọi người đặt cho danh xưng "nàng thơ đương đại của Hollywood".

Anya Taylor-Joy sở hữu gương mặt đẹp như búp bê

Là một nghệ sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư, do vậy Anya Taylor-Joy gần như không bao giờ chia sẻ tới vấn đề này trước truyền thông. Ngay cả khi nữ diễn viên bị bắt gặp khóa môi ngọt ngào với Malcom McRae - thành viên ban nhạc More. Phải tới tháng 3/2022, Anya Taylor-Joy mới nói đôi điều về chuyện tình này. "Tôi đã tìm được người sẵn sàng ngồi lặng yên bên tôi đọc sách một cách hạnh phúc. Chúng tôi giống những ông bà cụ 80 tuổi và đứa trẻ 7 tuổi. Mối quan hệ tiến triển rất tốt", nữ diễn viên nói trên tờ British Vogue.

Cặp đôi được cho là đã bí mật kết hôn

Tới tháng 7 cùng năm, Anya Taylor-Joy và Malcom McRae được cho là đã bí mật kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Một nguồn tin nói với Page Six rằng cặp đôi đã bí mật kết hôn trong một đám cưới ở tòa án. Vào ngày 18/7/2022, Anya Taylor-Joy xuất hiện bên người thương với chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái. Tuy nhiên, cả Malcom McRae, Taylor-Joy hay đại diện của nữ diễn viên đều không đưa ra bất cứ bình luận nào về việc này.

Anya Taylor-Joy thoải mái khóa môi người thương

Chịu cảnh bạo lực học đường vì nhan sắc quá nổi bật

Việc chuyển tới nhiều nơi giữa các châu lục khiến cuộc sống của Anya Taylor-Joy khi còn nhỏ gặp nhiều khó khăn và khó thể hòa nhập.



Trong một lần trả lờ phỏng vấn với tờ London Evening Standard, Anya Taylor-Joy chia sẻ rằng: "Lúc còn nhỏ, tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi nào cả. Tôi quá Anh để là người Argentina, nhưng lại quá Argentina để là người Anh. Và tôi quá Mỹ đối với mọi thứ".

Tuổi thơ di chuyển nhiều nơi khiến Anya Taylor-Joy không thể hòa nhập được

Quãng thời gian ấy còn ác mộng hơn với Anya Taylor-Joy khi cô là nạn nhân của bắt nạt học đường. Chính bởi ngoại hình và kết quả học tập nổi bật đã khiến người đẹp trở thành đối tượng bị ghẻ lạnh. Anya Taylor-Joy tiết lộ rằng, cô thường bị bạn học nhốt trong tủ locker hoặc phòng học. Thậm chí, cô cũng chẳng bao giờ được mời đến các bữa tiệc. Việc sở hữu đôi mặt quá to cũng khiến cô bị bạn học miệt thị. Nữ diễn viên nhớ lại: "Khi đi học, tôi thường khóc trong nhà vệ sinh, thư viện và chẳng mấy khi dám soi gương".

Người đẹp từng chịu cảnh bạo lực học đường

Khi xuất hiện trong chương trình The Drew Barrymore Show trong năm 2022, Anya Taylor-Joy đã có dịp chia sẻ những vấn đề về việc từng bị bạo lực học đường. Tại đây, người đẹp cho biết, cô cảm thấy rất biết ơn vì những lời khuyên từ bố mẹ khi ấy đã giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi bị bắt nạt.

Anya Taylor-Joy chia sẻ: "Tôi đã rất, rất may mắn vì có cha mẹ ở bên khi bị bắt nạt bởi ngoại hình của mình, mẹ tôi luôn nói: 'Con hãy nhìn vào bên trong của ai đó, chỉ cần nhìn vào bên trong một ai đó'", người đẹp giải thích thêm: "Bạn không cần nhìn cả lớp, không nhìn bất cứ thứ gì. Bạn không nhìn vào những điều họ làm. Chỉ cần hiểu rằng, bạn có thích trái tim con người đó hay không thôi?". Anya Taylor-Joy cảm ơn mẹ mình vì những lời khuyên ấy, bởi chúng thật sự hữu ích.

Hiện tại Anya Taylor-Joy đã trở thành phiên bản tốt nhất của mình

Chính điều này đã giúp Anya Taylor-Joy vượt lên mọi sự mỉa mai, kì thị để trở thành một phiên bản tốt và thành công nhất của bản thân như hiện tại.