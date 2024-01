Nữ nghệ sĩ sắp được phong NSND: Xinh đẹp, tài giỏi, là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Nghệ sĩ Trần Ly Ly sinh năm 1978 tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ Trần Ly Ly là diễn viên múa Ballet nên khi 10 tuổi, cô đã học múa chuyên nghiệp và giành được nhiều giải thưởng.

Sau khi đỗ thủ khoa Khoa Sáng tác Múa của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trần Ly Ly được học bổng du học tại Úc. Sau 7 năm học tập ở xứ sở Kangaroo, Trần Ly Ly có sang Pháp làm việc một thời gian sau đó trở về Việt Nam lập nghiệp.

Nghệ sĩ Trần Ly Ly.

Trần Ly Ly nhanh chóng nổi tiếng với vai trò nghệ sĩ múa, biên đạo múa, đạo diễn và giảng viên. Nữ nghệ sĩ công tác tại Trường Cao đẳng Múa thành phố Hồ Chí Minh.

Ở vai trò diễn viên múa, Trần Ly Ly từng rất thành công với nhiều tác phẩm như: Cứu bạn, Paquita, Xin chào, Venus ở HÀ Nội... Chị cũng tham gia nhiều Festival múa đương đại quốc tế ở nhiều nước trên thế giới như Hồng Kông, Hàn Quốc, Australia, Pháp, Đức, Ba Lan...

Với vai trò biên đạo, nghệ sĩ Trần Ly Ly gây dấu ấn với nhiều tác phẩm như: One day, Zen, 7X, Yes yes no no...

Năm 2018, Trần Ly Ly rời vị trí Phó hiệu trưởng Trường múa thành phố HCM để ra Hà Nội đảm nhận vai trò Quyền Giám đốc Nhà hát Vũ kịch Việt Nam. Đến năm 2020, nữ nghệ sĩ chính thức được bổ nhiệm chức giám đốc và trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong 60 năm lịch sử của Nhà hát Vũ kịch Việt Nam.

Trong những năm đảm nhận vị trí Giám đốc Nhà hát Vũ kịch Việt Nam, nghệ sĩ Trần Ly Ly đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiều tác phẩm kinh điển, gây tiếng vang như: Người tạc tượng, Hồ Thiên Nga, Những người khốn khổ...

Bên cạnh đó, chị còn được biết đến với vai trò chuyên gia, cố vấn nghệ thuật, đạo diễn, tổng đạo diễn cho nhiều chương trình lớn ở Việt Nam như: Đại lễ Versak, Lời Bác dặn trước lúc đi xa... Trần Ly Ly còn ngồi ghế nóng nhiều cuộc thi gameshow giải trí như: Green Dance, So You Think You Can Dance, Perfect Dance, Passioned Dances...

Năm 2019, chị được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Tháng 1/2022, Trần Ly Ly được bổ nhiệm Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Sau đó không lâu, chị chính thức được bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và cũng là nữ giới đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Năm 2023, nghệ sĩ Trần Ly Ly gây ấn tượng khi đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn Lễ khai mạc SEA Games 31. Về đời tư, Trần Ly Ly rất kín tiếng.

Theo quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND. Trong đó có nghệ sĩ múa Trần Ly Ly. Đây là danh sách mới nhất về phong tặng danh hiệu NSND đợt 2 của năm 2023.

Sắp tới, lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT sẽ được diễn ra. Trước đó, lễ trao tặng dự kiến diễn ra vào ngày 31/1 nhưng vì lý do bất khả kháng nên hoãn lại.