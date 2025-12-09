Nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Trang lĩnh 13 năm tù

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1989, trú tại xã Vân Đình) mức án 13 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Báo Tiền Phong dẫn cáo trạng xác định, từ năm 2016, Trang làm nhân viên kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thịnh Phát với chức danh tư vấn tài chính. Sau đó, từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, bị cáo chuyển sang làm việc tại một chi nhánh Ngân hàng với chức vụ Trưởng nhóm bán hàng.

Tại vị trí này, Trang đã lợi dụng công việc để thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo thường xuyên đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Ứng Hòa cũ, mời các giáo viên mở thẻ tín dụng và mở khoản vay cá nhân tại các ngân hàng.

Theo lời khai, mục đích ban đầu của Trang là để "lấy chỉ tiêu" từ việc mở thẻ cho khách hàng.

Khi mời chào các khách hàng, Trang đã lừa dối bằng cách nói rằng sau khi kích hoạt mở thẻ, nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng, bị cáo sẽ hỗ trợ hủy thẻ. Lợi dụng sự tin tưởng này, những khách hàng không hiểu biết về công nghệ đã đưa thẻ tín dụng và cung cấp mật khẩu để nhờ Trang đóng thẻ hoặc rút tiền hộ.

Tuy nhiên, thông tin trên báo Lao Động cho hay, Trang đã tự ý sử dụng tài khoản và mật khẩu của khách hàng để mở khoản vay online, rồi chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng để chi tiêu cá nhân. Sau khi chiếm đoạt tiền, bị cáo dùng một phần để đáo hạn các thẻ và tài khoản tín dụng nhằm duy trì thẻ để tiếp tục chiếm đoạt tiền và tránh bị phát hiện. Phần tiền còn lại, Trang chi tiêu hết.

Bị cáo Nguyễn Thị Trang - Ảnh: Tiền Phong

13 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 900 triệu

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến 2023, Nguyễn Thị Trang đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 906 triệu đồng của 13 cá nhân.

Một trong những trường hợp điển hình là chị H. (sinh năm 1987, ở Ứng Hòa). Do có nhu cầu vay tiền, chị H. nhờ Trang làm thủ tục mở thẻ tín dụng với hạn mức 16,5 triệu đồng. Sau khi nhận thẻ, chị H. đưa thẻ tín dụng và mật khẩu để nhờ Trang rút 15 triệu đồng.

Ngày 23/6/2022, chị H. tiếp tục cùng Trang đến để mở khoản vay với hạn mức 36,7 triệu đồng và mở tài khoản online mang tên chị H.

Sau đó, Trang tự ý sử dụng tài khoản online này để mở khoản vay mới rồi rút tiền ra chi tiêu, để lại dư nợ đứng tên chị H.

Một trường hợp khác là chị V. (sinh năm 1983, ở huyện Mỹ Đức cũ). Chị V. nhờ Trang mở thẻ tín dụng để vay tiêu dùng. Sau khi kích hoạt thẻ, chị V. đưa lại thẻ và cung cấp mật khẩu để nhờ Trang rút tiền hộ. Tuy nhiên, bị cáo đã sử dụng toàn bộ 100 triệu đồng của chị V. để chi tiêu.

Trang khai rằng nhận lợi dụng sự tin tưởng của các bị hại, nhiều người không am hiểu về công nghệ nên đã tự lấy các thông tin cá nhân, sử dụng các thiết bị điện tử đăng nhập ứng dụng của hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tín dụng và các khoản vay của người bị hại.

Ngày 8/12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trang mức án 13 năm tù.