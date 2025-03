Nữ nhân viên văn phòng nghỉ việc về làm một thứ: Đất ruộng hóa 'vàng xanh', cơ ngơi 'phình ra' hơn 6 lần

Chồng chính là điểm tựa

Sau 5 năm gắn bó với bục giảng, chị Văn Thị Yến (thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) không có duyên để gắn bó với nghề giáo. Chị Yến có chuyển sang làm văn phòng được 2 năm. Tuy nhiên, sau đó chị quyết định nghỉ việc để đầu tư hoàn toàn âm sức để phát triển ở lĩnh vực nông nghiệp sạch.

Chị Yến tâm sự, thời điểm đó chị sinh con thứ 3 và cũng có nhu cầu ăn uống thực phẩm sạch – an toàn. Trong khi đó, rau sạch thì rất khan hiếm. Chứng kiến nhiều người gặp các vấn đề sức khỏe do ăn thực phẩm không an toàn, chị nảy ra ý định tự trồng rau ăn cho gia đình.

Qua quá trình trồng rau phục vụ nhu cầu gia đình, chị Yến nhận thấy rất nhiều người như chị có nhu cầu về thực phẩm sạch và rau ăn hàng ngày. Chị quyết định nghỉ việc, chuyển sang hướng làm nông nghiệp sạch.

Chị Văn Thị Yến cho biết thời điểm những năm 2020, khi nhiều người làm nông ở thị trấn Tứ Trưng gần như quay lưng lại với đồng ruộng, thì chị lại muốn biến đất thành "vàng xanh" và cải thiện chất lượng môi trường nơi mình sinh sống.

Liều lĩnh nghỉ việc để phát triển nông nghiệp sạch khi mà không có một chút kiến thức gì, chị bị bố mẹ, bạn bè ngăn cản và cảnh báo nguy cơ thất bại.

"Gia đình lo ngại tôi là con gái, nếu làm nông nghiệp sẽ rất vất vả. Trong khó khăn này, tôi có sự may mắn là được chồng ủng hộ. Chồng chính là động lực duy nhất để quyết tâm của tôi càng trở nên sôi sục hơn", chị Yến nói.

Mùa đông, chị Yến đầu tư phát triển cây cà chua (Ảnh: NVCC).

Chị Yến vay mượn tiền, thuê lại hơn 3.000m2 đất ruộng của người dân địa phương để cải tạo, thử nghiệm trồng nông nghiệp hữu cơ. Thành quả ban đầu năng suất không được như ý muốn, nhưng sản phẩm lại được nhiều người đón nhận nên chị có thêm quyết tâm gắn bó với nông nghiệp.

Hành trình đi học để hái quả ngọt

Để theo đuổi ước mơ nông nghiệp xanh, chị Văn Thị Yến quyết định đi học kinh nghiệm của các "farm" (nông trại) đi trước.

"Tôi phải đi học lại từ đầu, tìm tòi tài liệu trên mạng Internet. Cứ nghe thấy nơi nào có hội thảo về giống cây trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rau quả là tôi đều có mặt. Tôi đi đến từng farm đã làm thành công để hỏi kinh nghiệm", chị Yến chia sẻ.

Dù đã chịu khó học hỏi, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại là một câu chuyện khác bởi không phải trồng cây gì cũng thành công, nhất là khi trồng rau phải bảo đảm tiêu chí an toàn.

"Qua những lần vấp ngã, tôi cũng đã tìm ra được hướng đi riêng cho mình. Lúc đầu tôi trồng rau ăn lá. Sau đó, tôi cũng lọc ra được một số cây mang lại hiệu quả kinh tế để tập trung trồng. Mùa hè tôi đã trồng dưa lưới, dưa lê; mùa đồng tôi trồng dưa chuột, cà chua, ớt…", chị Yến chia sẻ.

Chị Văn Thị Yến chia khu trồng từng loại cây riêng biệt (ảnh NVCC).

Chị Yến vẫn đang kiên trì đi theo hướng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao để giảm nguy cơ rủi ro của thời tiết, góp phần bảo vệ môi trường tiết kiệm chi phí. Chị đã áp dụng hệ thống giám sát nông nghiệp công nghệ cao 4.0.

Được biết, đây là mô hình nông nghiệp đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc được áp dụng mô hình công nghệ cao 4.0 vào theo dõi và chăm sóc.

Với ý thức quan tâm tới môi trường, bảo vệ "mẹ thiên nhiên" trong sản xuất nông nghiệp, chị Văn Thị Yến thường tận dụng tất cả phần dư thừa từ quá trình trồng trọt. Cây sau khi thu hoạch quả thì phần thân được tận dụng làm nguồn thức ăn nuôi cá, hoặc được ủ để làm phân bón.

Sau hơn 5 năm phát triển nông nghiệp sạch, nông trại của chị Yến đã được nhiều người biết đến. Chị đã có những đơn hàng lớn cung cấp sản phẩm vào các chuỗi siêu thị.

Hiện nay, chị Yến đã mở rộng nông trại của mình lên tới 20.000 m2. Mục tiêu chị Yến hướng tới sẽ phát triển theo hướng nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và hướng tới xuất khẩu các mặt hàng nông sản.

"Tôi muốn cho mọi người hiểu và tự hào về nền nông nghiệp của ông cha ta. Từ đó sẽ giúp mọi người yêu các sản phẩm nông sản của người Việt và bảo vệ môi trường hơn", chị Yến chia sẻ.

Hành trình làm nông nghiệp sạch của chị Văn Thị Yến không chỉ mang tới kinh tế cho gia đình chị mà còn tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Nhờ phát triển nông nghiệp bền vững, chị Yến đã biến đất nông nghiệp ít giá trị thành "vàng xanh".